بدء العد التنازلي لتبقي شهر واحد على انطلاق كأس العالم تحت 17 سنة FIFA إندونيسيا 2023™

تُقام البطولة في كل من جاكرتا وباندونغ وسوراكارتا وسورابايا من 10 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/كانون الأول 2023

ستكون الجماهير على موعد مع "تجربة كأس البطولة" في المدن الأربع المضيفة

تذاكر المباريات متاحة حصرياً على موقع FIFA.com/tickets

بات يفصلنا شهر واحد بالضبط على انطلاق بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA إندونيسيا 2023™، حيث سيتنافس 24 منتخباً وطنياً في أول مسابقة من مسابقات FIFA التي تقام بهذه الدولة.

منذ نسختها الأولى التي أقيمت عام 1985، شكَّلت بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ منصة مثالية للمواهب الكروية الصاعدة من أجل إظهار علو كعبها على الساحة الدولية، إذ تزخر ذاكرة البطولة بلوحات فنية مبهرة رسمتها أقدام نجوم عالميين عندما كانوا في مقتبل العمر، ومن أبرزهم نيمار ونوانكو كانو ولويس فيغو وهيديتوشي ناكاتا وجانلويجي بوفون والعديد من الأسماء الأخرى التي أصبحت في وقت لاحق جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كرة القدم العالمية.

وخلال العد التنازلي لركلة بداية منافسات كأس العالم تحت 17 سنة FIFA، سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع "تجربة كأس البطولة" في المدن الأربع المضيفة، حيث ستُعرض للجمهور التحفة المرموقة التي سيتنافس عليها 24 منتخباً وطنياً،في كل من جاكرتا (بونداران هاي - بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول)، وباندونغ (سيكابايانغ داغو بارك - بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول)، وسورابايا (بالاي بيمودا - بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول)، وسوراكارتا (غابورا نغارسوبورو - بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني).

وستتيح فعالية "تجربة كأس البطولة" للجماهير فرصة إلقاء نظرة عن قرب على التحفة الرائعة التي سيتوج بها أبطال العالم يوم النهائي، كما سيشهد البرنامج عدداً من المسابقات والمناقشات والأنشطة المخصصة للعائلات.

وفي هذا الصدد، قال إريك توهير، رئيس اللجنة المنظمة المحلية ورئيس اتحاد إندونيسيا لكرة القدم: "يصادف اليوم بدء العد التنازلي لتبقي شهر واحد على انطلاق البطولة، حيث سنكتب قريباً فصلاً جديداً من فصول تاريخ بلدنا العزيز، إندونيسيا، كما سنكون سعداء للترحيب بأصدقائنا القادمين إلينا من شتى أنحاء العالم والاستمتاع معاً بمجريات البطولة".

يُذكر أن مباراة الافتتاح ستدور بين منتخب الدولة المضيفة ونظيره الإكوادوري، علماً أن قرعة دور المجموعات أفرزت أيضاً موقعة مثيرة بين منتخبي البرازيل وإنجلترا، بطلي الدورتين الأخيرتين على التوالي. يمكنكم زيارة +FIFA للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA إندونيسيا 2023™.