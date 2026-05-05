الكشف عن "™Islana" التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بولندا FIFA 2026™

تُجسِّد ™Islana التطوُّر الذي تشهده لعبة السيدات وروح الإبداع وحيوية كرة القدم

استُلهمت التميمة الرسمية من الأساطير السلافية وتتمتع بشخصية مرحة وقدرة على تحويل اللعب على أرض الملعب إلى تجربة ممتعة للغاية

ستُرحِب التميمة الرسمية بالمنتخبات الـ 24 التي ستتنافس على لقب البطولة في أربع مدن مستضيفة بين 5 و27 سبتمبر/أيلول

ستتحوَّل أنظار محبي كرة القدم إلى بولندا في سبتمبر/أيلول المقبل عندما تستضيف الجيل الجديد من نجمات كرة القدم اللواتي سيكنّ مصدر إلهام للفتيات حول العالَم، إذ تُنظِّم هذه الدولة الأوروبية النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™. ومع قرب انطلاق البطولة، تم الكشف عن تميمتها الرسمية Islana™ التي ستكون في مقدمة المرحِّبين باللاعبات والمشجعين والمشجعات في بولندا.

وتُعتبر Islana من سلالة روسالكا المشهورة في الأساطير السلافية، وتتمتّع بقدرتها على حماية الطبيعة وبروح مُحبَّبة وشخصية ترفع معنويات من حولها، فهي فتاة شبَّت في ربوع الغابات وعلى ضفاف البحيرة، ولطيفة للغاية، وتتحلّى بالفضول، واكتشفتْ العالَم من خلال حركتها وتنقلها، وستنضمّ إلى فتيات أخريات لتُظهر مدى رشاقتها وسرعتها في الملعب، وقدرتها على التلاعب بالكرة ومهاراتها التي اكتسبتها بفضل شجاعتها.

وفي تجربة غيَّرت مسار حياتها، لاحظت Islana في إحدى الأمسيات شيئاً يلمع على سطح بحيرة غوبلو بحيث تراءى لها وكأنه قمرٌ صغيرٌ يترك تموُّجات على المياه نتيجة حركته المستمرَّة. وتبيَّن لها عند الاقتراب منه أنه عبارة عن كرة قدم بيضاء وسوداء اللون تتراقص على صفحة المياه وكأنها كائنٌ تدبُّ فيه الحياة. ومنذ تلك اللحظة، أصبحت الكرة صديقة لا تُفارق Islana أبداً.

وها هي Islana ترعى المواهب الكروية الصاعدة في كل مكان، ولا سيما أولئك الذين يمارسون اللعبة الجميلة بابتسامة تعلو وجوههم وبروح لا تعرف الخوف. وأصبحت تُمثِّل تلك الروح الرياضية التي تحوِّل اللعب إلى متعة وبهجة، وهو ما يُجسِّد إحدى ركائز البطولة المقبلة في بولندا.

وبهذه المناسبة، قال روبرتو غراسي، رئيس قسم FIFA المعني ببطولات الشباب: "يُعرب FIFA عن استعداده – بالتعاون مع Islana – للترحيب بجميع اللاعبات الشابات اللواتي سيجتمعن في بولندا وتشجيعهن لإظهار مهاراتهن الرائعة".

وأردف: "نحن ملتزمون بتنظيم بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة على مستوى عالمي، إذ تضطلع هذه البطولة بدور حاسم في منح الشابات فكرة عن اللعب على أعلى المستويات وإلهام الأجيال المقبلة منهن كي يتمتّعن بالإيمان بحقيقة مفادها أن كرة القدم متاحة للجميع".

يُذكر أن كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA هي بطولة مرموقة تُلهم الأجيال المقبلة وتعمل على تمكين الشابات، وستتنافس في نسختها المقبلة لاعبات 24 منتخباً من كافة أرجاء العالم سعياً لاعتلاء منصة التتويج على التراب البولندي، والسير على نهج من سبقهن من نجمات أثبتن علوّ كعبهن في النسخ السابقة.