راكان الُملهم يستمتع بفرصة العمر في كأس العالم للأندية 2023 FIFA™

يُعتبر راكان الزهراني، من ذوي الإعاقة البصرية، واحداً من 400 متطوعاً في كأس العالم للأندية FIFA 2023™ في السعودية

يأمل الطالب المولود في جدة في "تعزيز" الوعي بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحداث الكبرى

استفاد سابقًا من خدمة التعليق الصوتي الوصفي من FIFA والمتوفّرة أيضاً في البطولة

يُعتبر أحد الأهداف الرئيسية لـFIFA هو جعل كرة القدم في متناول الجميع وممتعة للجميع داخل وخارج الملعب. ولا يُساعد راكان الزهراني، المتطوع في كأس العالم للأندية 2023 FIFA™، في تحقيق ذلك في السعودية فحسب، بل هو دليل حي على ذلك. فقد الزهراني بصره منذ ولادته وهو يبلغ الآن 20 عاماً ويدرس في معهد إدارة السفر والسياحة بجامعة الملك عبد العزيز في المدينة المضيفة للبطولة، جدة، وهو يكتسب خبرة لا تقدّر بثمن مع استكمال دراسته، إلى جانب شق طريق للأشخاص ذوي الإعاقة في بلاده. وقال الزهراني الذي يتطّلع لمتابعة فريقه المفضّلين الإتحاد ومانشستر سيتي بالإضافة إلى لاعبه المفضّل نجم الإتحاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في البطولة "أنا شخصياً أحب العمل التطوعي والمساعدة حتى في القطاعات التي لا أمارسها بشكل جيد. أبذل قصارى جهدي للمساعدة بغض النظر عن أي صعوبات من أجل إحداث تغيير. من الناحية المهنية، أرى أن هذه فرصة العمر التي سيكون لها تأثير كبير في تطوير مهارات وخبرات أولئك الذين يشاركون في البطولة." وأضاف "بالطبع، بما أنه من المعتاد بأن يميل أي منظمين لتجاهل الأشخاص ذوي الإعاقة، فمن الطبيعي أن يقول صاحب الإعاقة: لماذا أهتم بالتسجيل إذا كانوا على الأرجح سيرفضونني على أي حال؟ ولكن أعتقد أن مشاركتي، بمشيئة الله، ستقوم بتعزيز الوعي بهذا المفهوم، وأهمية مشاركة ذوي الإعاقة في تنظيم الفعاليات وفي القطاعات الأخرى."

متطوعون ملهمون في كأس العالم للأندية FIFA السعودية ٢٠٢٣™ 04:13

يُعد الزهراني أحد أعضاء فريق إدارة المتطوعين المتمركز في مركز FIFA التطوعي بجوار استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، والذي سيستضيف غالبية مباريات كأس العالم للأندية 2023 FIFA. متمركزاً في موقعه، رحّب الزهراني ببعض المتطوعين البالغ عددهم 420 متطوعاً يضمنون سير المنافسة بسلاسة، وقد كان مندمجاً بسلاسة في الدور الذي يقوم به. وقال الزهراني، الذي صفّق له زملاؤه مع نهاية مقابلته مع موقع FIFA.com "على الرغم من كل الصعوبات التي واجهتها، إلا أن الفريق الذي كان معي كان متفهماً ومتعاونًا للغاية وهو أمر أشكرهم عليه. لقد وجدت قدراً كبيراً من التفاهم والتعاون في الفريق."

وقد تمكّن الزهراني، أحد عشاق كرة القدم المتحمسين منذ طفولته، من الاستفادة من جهود FIFA لجعل اللعبة في متناول الجميع.

فخلال مباراة لا تُنسى للمنتخب السعودي في افتتاح مبارياته في مرحلة المجموعات من كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™ والتي هزم فيها البطل المتوّج لاحقاً الأرجنتين، استخدم الزهراني خدمة التعليق الصوتي الوصفي (ADC) الخاصة من FIFA.

توفّر خدمة التعليق الصوتي الوصفي، الموجودة أيضاً في كأس العالم للأندية FIFA 2023™، تعليقات معدّلة خصيصاً للمشجعين المكفوفين وضعاف البصر، حتى يتمكنوا أيضاً من عيش تجربة يوم المباراة بالكامل، داخل الملعب أو خارجه.

تعليق صوتي وصفي في قطر 2022 02:01