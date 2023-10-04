تكريم الأمينة العامة لـFIFA بجائزة التراث الأفضل في أفريقيا

تكريم فاطمة سامورا في حفل مرموق في لندن بالمملكة المتحدة

تغيّرت كرة القدم للسيدات في عهدها

تُعبر جائزة الإرث تقدير للإنجازات خلال سبع سنوات من عملها في هذا المنصب

تم تكريم الأمينة العامة لـFIFA فاطمة سامورا على العمل الرائد الذي قامت به خلال دورها في FIFA من خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا في لندن بالمملكة المتحدة. وستتنحّى السيدة سامورا، التي حصلت أيضاً على جائزة الإنجاز مدى الحياة من القمة العالمية لكرة القدم الشهر الماضي، عن منصبها في نهاية العام، لتختتم بذلك فصلاً تاريخياً في تاريخ FIFA ساعدت خلاله على استعادة سمعته.

وُلدت سامورا في السنغال، وأصبحت أول أفريقية وأول مسلمة وأول امرأة تتولى منصب الأمين العام في تاريخ FIFA عندما تم تعيينها في مايو/أيار 2016. وقالت السيدة سامورا "عندما نتلقى هذا النوع من الجوائز، فهذا يعني أن العالم قد اعترف بطريقة أو بأخرى بجهودنا لاستعادة سمعة FIFA، ليُصبح منظمة أكثر ’إنسانية‘ وأكثر تنوّعاً وأكثر انفتاحاً." كانت فترة فاطمة سامورا تغييرية بالنسبة لكرة القدم للسيدات. فقد أصبحت كأس العالم للسيدات FIFA تضم الآن 32 منتخباً، واجتذبت نسخة 2023 في أستراليا ونيوزيلندا ما يقرب من 2 مليون مشجع في الملاعب و2 مليار مشاهد حول العالم كما زادت الجوائز المالية بنحو عشرة أضعاف منذ عام 2015.

الأمينة العامة لـFIFA فاطمة سامورا في حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا Previous 01 / 08 The Best of Africa Awards 02 / 08 The Best of Africa Awards 03 / 08 The Best of Africa Awards 04 / 08 The Best of Africa Awards 05 / 08 The Best of Africa Awards 06 / 08 The Best of Africa Awards 07 / 08 The Best of Africa Awards 08 / 08 The Best of Africa Awards Next

وفي الوقت نفسه، ارتفعت معايير اللعب بشكل كبير، وأصبحت اللاعبات أكثر استعداداً بدنياً، وأصبحت المباريات أكثر إثارة وأصبح عدد أكبر من المنتخبات قادر على اللعب على أعلى مستوى. وتحظى أفضل اللاعبات الآن بالتقدير الذي يستحققنه، وأصبحن أسماء معروفة مثل نظرائهن الذكور. في الوقت الحالي، يوجد أكثر من 180 من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 منتخباً وطنياً للسيدات نشطاً مقارنة بـ 136 منتخباً في عام 2016، ويعمل FIFA على رفع هذا الرقم إلى 211. كما سيتم إقامة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات وستكون بطولات الشابات أكثر انتظاماً حيث سيتم تنظيم كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA سنوياً من أجل إيصال مجموعة ثابتة من المواهب إلى أفضل المستويات. كما لعب نمو كرة القدم للسيدات دوراً في تمكين السيدات والشابات، وخاصة في أفريقيا.