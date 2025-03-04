FIFA يُطلق قناته الرسمية على تطبيق واتساب

ستشمل منشورات القناة أحدث أخبار FIFA بحيث تصل إلى أجهزة هاتف المتابعين

تركّز المنشورات على الأخبار من خارج المستطيل الأخضر، مثل برامج وفعاليات FIFA وأبرز الإنجازات ومعلومات عن تذاكر البطولات

ستكون لغة النشر في القناة هي الإنجليزية، مع إمكانية الوصول إلى الترجمة عبر موقع FIFA الرسمي

بهدف إبقاء الجماهير حول العالم على اطلاع بآخر التطورات المتعلقة بفعاليات وإنجازاته، أطلق FIFA قناته الرسمية على تطبيق واتساب،

والتي سيُرسل من خلالها تحديثات لمتابعيه حول العالم، الذين سيُتاح أمامهم التفاعل مع هذه المنشورات حصراً باستخدام الرموز التعبيرية (إيموجيز). وستغطي المنشورات طيفاً واسعاً من الأخبار المنوعة من داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

وسيكون بانتظار عشاق المستديرة الساحرة عبر هذه القناة تحديثات متعلقة ببطولات وفعاليات FIFA، مثل إعلان الدول المستضيفة، وورشات التحكيم والتدريب، وبرامج FIFA مثل FIFA Forward وFootball For Schools ومخطط FIFA لتطوير المواهب.

ستكون لغة النشر في القناة هي الإنجليزية، مع إمكانية وصول المستخدمين إلى المحتوى المنشور ومن ثم اختيار لغتهم المفضلة عبر موقع FIFA الرسمي.