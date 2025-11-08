FIFA يُسجّل رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس لعدد الجنسيات الممثلة في مباراة واحدة لكرة القدم

FIFA يُسجّل رسمياً رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية

خاض لاعبون من 68 دولة المباراة

يُظهر الحدث الذي حطم الرقم القياسي القوة التوحيدية لهذه اللعبة الجميلة

تم تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من حيث عدد الجنسيات الممثلة في مباراة واحدة لكرة القدم. شارك لاعبون من 68 دولة، لعب كل منهم على أرض الملعب لمدة 10 دقائق على الأقل، في مباراة لموظفي FIFA أقيمت في مجمع محمد السادس لكرة القدم في سلا، المغرب، محطمين الرقم القياسي السابق البالغ 53 لاعباً، الذي سجلته منظمة Equal Playing Field (EPF) في عام 2019.

وكان إلخان مامادوف، رئيس قسم الاتحادات الأعضاء في FIFA، من أذربيجان، من بين المشاركين. وقال "إن مشاهدة 68 جنسية على أرض الملعب لتحطيم رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس من قبل FIFA أمر ملهم للغاية. يجسد هذا اللحظة بشكل جميل رؤية FIFA القيادية: توحيد العالم من خلال كرة القدم. إنه يعرض التنوع غير المسبوق والعاطفة العالمية، مما يعزز التزامنا بتطوير اللعبة للجميع، في كل مكان."

ويُعتبر الإنجاز الجديد الذي حققه FIFA دليل آخر على قدرة كرة القدم على جمع الناس معاً بغض النظر عن جنسيتهم أو لغتهم أو ثقافتهم. وقال سولومون موديجي، رئيس برامج التنمية في FIFA ، وهو من زيمبابوي "إن جوهر الأمر هو أننا أدركنا أن بإمكاننا القيام بشيء يحتفي بتنوّعنا."