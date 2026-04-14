FIFA يدعم التنمية المستدامة للأندية الصينية المحترفة

في ندوة دامت لثلاثة أيام، اضطلع FIFA بدور الشريك الفنّي المعني بالتنمية المستدامة للأندية

تواصَلَ كبار المسؤولين في أندية الدرجات الثلاث الأولى في كرة القدم الصينية مع خبراء عالميين

تشدّد هذه المبادرة على التزام FIFA بدعم الأندية والتشجيع على نمو اللعبة على المدى الطويل

أُسدِل الستار أمس على النسخة الثانية من الندوة الرفيعة المستوى عن التنمية المستدامة لأندية كرة القدم الاحترافية الصينية التي يقيمها الدوري الصيني لكرة القدم الاحترافية، وقد اضطلع فيها FIFA بدور الشريك التقني.

جمعت هذه الندوة التي استمرّت لثلاثة أيام في مدينة شيان كبار المسؤولين من أندية الدرجات الثلاث الأولى في الدوري الصيني، وشكّلت الفعالية جزءاً من برنامج FIFA لنشر الاحتراف في الدوريات والأندية، الذي يسعى إلى دعم وتعزيز هيكلية الاستدامة الطويلة المدى لكرة القدم الاحترافية حول العالم.

وفي إطار دوره كشريك فني، ساهم FIFA من خلال خبراته الدولية في المجالات الأساسية التالية لتطوير الأندية، وهي: الحوكمة، ونماذج الأعمال والرياضة، وتفاعل الجماهير، والعمليات والاستراتيجية التجارية في يوم المباراة. وقد وفّرت هذه الندوة منصة لتبادل الأفكار بفاعلية بين أصحاب المصالح المحليين والرواد العالميين في مجال كرة القدم.

وانضمّ إلى خبيرَيْ FIFA، بيدرو كوريا الرئيس التنفيذي السابق للدوري البرتغالي لكرة القدم ولويس رودريغيز الرئيس السابق لنادي خواريز، مجموعة من المحاضرين الدوليين مثل سكوت هادسون رئيس نادي ويسترن سيدني واندررز، ودايفد دوم، المدير العام لنادي ويلينغتون فينكس، وألفارو كارياس، مدير قسم FIFAالمعني بالتطوير الاستراتيجي لكرة القدم الاحترافية.

وقد شدّدت الندوة على أهمية التعاون ومشاركة المعارف لإنشاء أندية مرنة ذات إدارة جيّدة وقادرة على النهوض بمستقبل اللعبة على المستويين المحلّي والعالمي.

وفي هذا السياق، قالت أورنيلا ديسيري بيلا، مديرة علاقات وتطوير كرة القدم الاحترافية في FIFA: "تمثّل جمهورية الصين الشعبية منظومةكروية مثيرة للاهتمام بشكل كبير على الصعيد العالمي، بسبب حجمها الفريد من نوعه والطموحات المطروحة على الطاولة. وبصفته الشريك الفنّي، يعتزّ FIFA بدعم دوري كرة القدم الاحترافي الصيني وأنديته لتحويل الإمكانيات إلى حقيقة من خلال مشاركة خبراته الدولية والترويج لأفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والإدارة والتنمية المستدامة. ولا يمكن تحقيق التطوّر الطويل الأمد في كرة القدم إلّا عندما تتطوّر الأندية والدوريات والاتحادات الوطنية الأعضاء معاً، وهذا بالتحديد ما تحاول هذه المبادرة تحقيقه".