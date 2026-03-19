اجتماع يضمّ FIFA والمجلس الرياضي التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس أوروبا لمناقشة مبادرات التأثير الاجتماعي

عُقد اجتماع رفيع المستوى في زيوريخ على هامش قمة FIFA للوقاية

ناقش ممثلون عن المجلس الرياضي التابع للاتحاد الأفريقي وعن مجلس أوروبا فرص المواءمة مع برامج FIFA للتأثير الاجتماعي

تمحورت المحادثات حول المبادرات المعنية بحقوق الإنسان، والتعليم، والصحة العامة، التي يتمّ تنفيذها من خلال كرة القدم

عُقد اجتماع في مقر FIFA الرئيسي في زيوريخ، بين ممثلين عن المجلس الرياضي التابع للاتحاد الأفريقي وعن مجلس أوروبا لتبادل وجهات النظر حول كيفية مساهمة كرة القدم في التقدم الاجتماعي وتعزيز أواصر التعاون بين المنظمات الدولية.

نُظّم الاجتماع في 12 مارس/آذار على هامش قمة FIFA للوقاية وقدّم فرصة سانحة لعرض عدد من مبادرات التأثير الاجتماعي التي أطلقها FIFA، وقد جرى التباحث في فرص المواءمة والتعاون بين المنظمات الحكومية.

شارك في الاجتماع كلّ من الدكتور ديسيوس هيكابوا تشيباندي رئيس المجلس الرياضي التابع للاتحاد الأفريقي، وستانيسلاس فروسار، رئيس القسم الرياضي في مجلس أوروبا، حيث عَرض ممثّلو FIFA مجموعة من المبادرات التي تستخدم كرة القدم كمنصّة للتعامل مع أبرز التحديات العالمية.

وقد تخلّلت الاجتماع عروض متعددة عن الأركان المركزية الثلاثة لعمل FIFA في هذا المجال. تناول العرض الأول موضوع كرة القدم في مجال حقوق الإنسان، وأطلع المشاركين على بعض المبادرات مثل الموقف العالمي ضد العنصرية، وخدمة حماية اللاعبين واللاعبات على منصات التواصل الاجتماعي، التي تسعى إلى مكافحة التمييز وحماية اللاعبين واللاعبات وغيرهم من الجهات الفاعلة من التعرض لمختلف أنواع الإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ركّز الموضوع الثاني على كرة القدم في مجال التعليم، وألقى الضوء على برنامج FIFA Football for Schools، الذي يجمع بين أنشطة كرة القدم والمحتوى التربوي بهدف دعم تعليم الأطفال وتطويرهم.

أمّا العرض الأخير، فقد تناول موضوع كرة القدم كمنصة عالمية للصحة العامة، مسلطاً الضوء على المبادرات الهادفة إلى تحسين صحة المرأة والمساعدة على مكافحة الأمراض غير المعدية من خلال انتشار كرة القدم وتأثيرها على مستوى العالم.