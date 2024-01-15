مشجع كولون الرضيع يحتفظ بذكرى تدوم مدى الحياة

تم التقاط صورة لدانييل إنييغيز وهو يُطعم ابنه البالغ من العمر شهرين في نهاية الشوط الأول من مباراة الدوري في الأرجنتين

هذه اللحظة أكسبته جائزة FIFA للمشجعين في حفل توزيع جوائز The Best من FIFA في لندن

"[نادي أتلتيكو] كولون هو الفريق الذي أحببته منذ أن كنت صغيراً، وأنا الآن قادر على غرس هذا في ابني وابنتي"

تم عرض الصورة على شاشة التلفزيون وسرعان ما انتشرت على نطاق واسع: أحد مشجعي كولون دي سانتا في، خلال الشوط الأول من مباراة في الدوري الأرجنتيني للمحترفين، يُطعم طفله الصغير في المدرجات. لم يتخيّل دانييل إنييغيز أبداً في 21 مايو/أيار 2023 أن إطعام ابنه البالغ من العمر 51 يوماً في منزل ناديه المحبوب سيُكسبه اعترافاً عالمياً من خلال جائزة FIFA للمشجعين، والتي تكرّم الإيماءات التي يُمكن لزملائه المشجعين في جميع أنحاء العالم التعرّف عليها، من خلال التعبير عن شكل خاص من الالتزام والشغف تجاه فريقهم أو كرة القدم بشكل عام.

وقال إنييغيز "انا متحمس جداً. ليس لدي كلمات لأقولها. هذا هو الشيء الجميل في كرة القدم: الرياضة التي أحبها وأتحمس لها بشدة. [نادي أتلتيكو] كولون هو الفريق الذي أحببته منذ أن كنت صغيراً." وأضاف "قبلاتي لكما [شريكته فيرناندا وابنه تيزيانو اللذان انضما إليه في حفل الجوائز]، ولميلينا ودلفينا، وعائلتي بأكملها. إنه لأمر مدهش أن تكون قادراً على غرس هذا الأمر في تيزيانو. لقد فعل والدي ذلك معي، وأنا أفعل ذلك مع أطفالي. هذا تقليد. إنها العائلة، وكولون هي شعبها." إنييغيز، المعروف بين عائلته وأصدقائه باسم توتو، هو أيضاً والد ميلينا (13 عاماً) ودلفينا (10 أعوام) وقد كان دائماً من مشجعي النادي الملقّب بساباليرو. وقد قرّر هو وزوجته اصطحاب ابنهما إلى أول مباراة له بعد التحقق من الطقس أولاً.

جوائز The Best من FIFA لعام 2023 | جائزة FIFA للمشجعين 05:03

خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع باراكاس سنترال، كانت فيرناندا تحمل تيزيانو بين ذراعيها طوال الشوط الأول، ولم تمرّر الطفل إلى دانييل إلا بين الشوطين، لأنها كانت متعبة. وكانت أيضاً أول من علم بترشيح زوجها لجائزة FIFA للمشجعين في 14 سبتمبر/أيلول، حيث كان دانييل قد أخذ هاتفه لإصلاحه، عندما انتشرت الأخبار بسرعة عبر سانتا في. بعد ساعات، وقبل المباراة ضد روزاريو سنترال في كأس الدوري، تم تكريم عائلة إنييجيز من قبل النادي على أرض الملعب حيث قدّم قائد الفريق فاكوندو غارسيس قميص النادي إلى دانييل وقال له "يجب أن تكون في حفل توزيع الجوائز بهذا القميص!"

كانت الأيام التي تلت الإعلان بمثابة زوبعة، سواء بسبب التغطية الإعلامية أو بسبب تعليقات زملائه في سوق سانتا في لمنتجي وموردي الفواكه والخضروات.

وبينما كانت العائلة من الأرجنتين هي التي تألقت على المسرح في لندن، سارع دانييل إلى مشاركة نجاحه عند ترشيحه لأول مرة، وقال لوسائل الإعلام في جميع أنحاء بلاده "هذه المرة جاء دوري مع تيزيانو، لكننا نمثّل جميع مشجعي كرة القدم. فريق كولون، ولكن أيضاً فريق يونيون - منافسهم الكلاسيكي - فريق ريفر، فريق بوكا. كل هؤلاء الذين يصطحبون عائلاتهم وأبنائهم وبناتهم إلى الملعب."

المرشحان الآخران

إلى جانب دانييل، كانت فران هيرندال وشاب كولومبي من مشجعي ميلوناريوس مرشحّان للفوز بالجائزة أيضاً. أخذ حب فران هيرندال لكرة القدم في رحلة مليئة بالتحديات حيث قامت بمراوغة الكرة لمسافة 1000 كيلومتر بين جولد كوست وسيدني خلال كأس العالم للسيدات FIFA الصيف الماضي لإلهام السيدات والفتيات في الرياضة، وجمع الأموال لجمعية الرياضة الأسترالية للسيدات الخيرية. بمعدل 32 كيلومتراً يومياً خلال البطولة، قامت بتوثيق رحلتها على نطاق واسع، وأكملت مشوارها في ملعب أستراليا في يوم المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات FIFA، حيث توجت إسبانيا بلقب البطولة أمام إنجلترا.

في كولومبيا، كان فوز ميلوناريوس على أليانزا بيتروليرا في 10 مايو/أيار 2023 يعني أكثر بكثير من مجرد ثلاث نقاط مهمة للبقاء في صدارة الدوري الكولومبي. في اليوم التالي للمباراة، كان من المقرّر أن تتم عملية إنهاء حياة مشجع فريق ميلوناريوس الشاب ميغيل أنخيل من خلال الموت الرحيم بعد تشخيص إصابته بمرض عضال. وقد كان خوان بابلو فارغاس في غرفة ملابس فريق ميلوناريوس عندما زار المشجع الشاب الفريق قبل المباراة في رحلته الأخيرة لرؤية فريقه المفضّل.