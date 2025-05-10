إطلاق ملاعب FIFA Arena يعزز مستقبل كرة القدم الأرمينية

تم افتتاح ملعبين صغيرين جديدين في العاصمة الأرمينية يريفان تماشياً مع تعهد رئيس FIFA جياني إنفانتينو بوضع 1000 ملعب صغير لفائدة الأطفال حول العالم

وضع ملعب صغير لفائدة أطفال المناطق المحرومة وسط المدينة والمناطق الريفية

قال رئيس اتحاد كرة القدم الأرميني أرمين ميليكبيكيان في حفل الافتتاح: "قد تكون هذه الملاعب بداية رحلة لاعبي كرة القدم الأرمن المستقبليون".

أصبحت أرمينيا أحدث دولة تفتتح ملاعب FIFA Arena الصغيرة كجزء من تعهد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بإنشاء ما لا يقل عن 1000 منشأة من هذا النوع على مستوى العالم لتوفير المزيد من فرص اللعب للأطفال دعماً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

تم إطلاق مشروع FIFA Arena في جميع أنحاء العالم حيث كان اتحاد كرة القدم الأرميني من بين أول 11 اتحادًا من الاتحادات الـ 211 الأعضاء في FIFA ينفذون هذا المشروع.

قال رئيس FIFA في رسالة فيديو تم عرضها في حفل الافتتاح: "تهانينا لاتحاد كرة القدم في أرمينيا وللرئيس أرمين ميليكبيكيان لوجودكم في تشكيلتنا الأساسية، وهي أول 11 دولة تفتتح رسميًا ملعب FIFA Arena المصغر وتطلق مشروعًا من شأنه أن يغير حياة الملايين من الأطفال".

"كرة القدم حقّ لكلّ فتى وكل فتاة يريدون ممارستها. إنهم يستحقون مساحة آمنة للتعلم واللعب والنمو. وهذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء ملاعب FIFA Arena. وهذا ما قدمتموه لأطفال أرمينيا. أنتم الآن في الطليعة، وسيسير الكثيرون على خطاكم."

إطلاق مشروع FIFA Arena في أرمينيا Previous 01 / 11 FIFA Arena Inauguration - Armenia 02 / 11 Armenia has become the latest country to open FIFA Arena mini-pitches 03 / 11 FIFA Legend Christian Karembeu joined FFA representatives at the opening ceremonies 04 / 11 Two new mini-pitches were opened in Yerevan in line with FIFA President Gianni Infantino’s pledge to install 1,000 pitches to benefit children globally 05 / 11 FIFA Legend Christian Karembeu during the inauguration of the two new mini-pitches in the Armenian capital Yerevan 06 / 11 Football Federation of Armenia (FFA) President Armen Melikbekyan during the inauguration of the FIFA Arena mini-pitches 07 / 11 Children from local schools will benefit from the facilities 08 / 11 General view during the inauguration of the FIFA Arena mini-pitches in Armenia 09 / 11 FIFA President Gianni Infantino delivers a video message at the FIFA Arena launch in Armenia 10 / 11 Armenia has become the latest country to open FIFA Arena mini-pitches 11 / 11 Aerial view of the FIFA Arena mini-pitch in Armenia Next

انضم أسطورة FIFA كريستيان كاريمبو إلى ممثلي الاتحاد الأرميني لكرة القدم FFA في حفل افتتاح ملعبين صغيرين جديدين في العاصمة الأرمينية يريفان حيث سيستفيد أطفال المدارس المحلية من هذه المرافق.

وقال السيد ميليكبيكيان "نأمل أن تكون هذه الملاعب بمثابة نقطة البداية التي سيقع فيها الأطفال في حب كرة القدم ويبدأون في ممارستها". "ربما تكون هذه الملاعب هي التي سيبدأ فيها لاعبو كرة القدم الأرمن المستقبليون رحلتهم في عالم اللعبة الشعبية الأولى."

وتتوافق الملاعب مع استراتيجية FFA في تطوير كرة القدم الشعبية.