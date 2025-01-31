adidas تكشف عن الكرة الرسمية لمباريات كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

الإعلان عن adidas مورّداً رسمياً لكأس العالم للأندية FIFA 2025™

شريك FIFA يقدّم الكرة الأيقونية المستوحاة من الدولة المضيفة الولايات المتحدة الأمريكية

تساعد تكنولوجيا الكرة المتصلة بالتكنولوجيا على اتخاذ قرارات تحكيمية أسرع وأدقّ في بطولة استثنائية

بعد تعيين شركة adidas مورداً رسمياً لكأس العالم للأندية FIFA 2025™، أماط الشريك العريق لـ FIFA اللثام عن التصميم الأيقوني والتكنولوجيا الحديثة التي تتميّز بها الكرة الرسمية لمباريات البطولة.

يحتفي تصميم الكرة بالبلد المضيف، مستخدماً تصاميم بارزة وشعارات مرتبطة بإرث الولايات المتحدة الأمريكية. وتتميّز الكرة بخلفية لؤلؤية وزخرفات مسننة الحواف تضمّ نجوماً وأشرطة بالأحمر والأبيض والأزرق، في إشارة إلى علم الدولة المضيفة.

وقد صُمّمت هذه الكرة لتوفّر مستويات أعلى من الدقة أثناء اللعب عبر استخدام PRECISIONSHELL، وهي عبارة عن 20 قطعة موزّعة بصورة استراتيجية ومخفية في أخاديد السطح الخارجي للكرة. أما تحت الطبقة الخارجية، فيتواصل تحسين الأداء من خلال تكنولوجيا CTR-CORE المُصمَّمة للحفاظ على الدقة والانسجام أثناء تنقّل الكرة، من خلال مساعدتها على الاحتفاظ بشكلها وبكمية الهواء في داخلها، لمزيد من السرعة والدقة أثناء اللعب.

كما يُرسل نظام "الكرة المتصلة بالتكنولوجيا" بيانات وحدة قياس الممانعة (IMU) بوتيرة 500 مرّة في الثانية، وبصورة مباشرة إلى حكم الفيديو المساعد، علماً أن النظام يستعين أيضاً ببيانات موقع اللاعب والذكاء الاصطناعي، مما يُساعد حكّام الفيديو على اتخاذ قرارات تحكيمية أسرع فيما يتعلق بحالات التسلل، كما يتيح لهم إمكانية رصد كلّ لمسة للكرة، مما يساهم في تقليص الوقت المهدور خلال اتخاذ القرارات المتعلقة ببعض الحالات المعيّنة، مثل احتمال احتساب لمسة يد.

وبالإضافة إلى الكرة الرسمية للمباريات، ستوفّر adidas البدلات الرسمية للحكّام والمتطوعين ولموظفي FIFA العاملين في البطولة. وستكون هذه البدلات شهادة على التزام adidas بأفضل معايير الجودة والاستدامة، لتساعد القيّمين على البطولة في تقديم أفضل أداء لهم.