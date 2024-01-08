وداعاً فرانز بيكنباور: 1945-2024

للا شك أن فرانز بيكنباور طبع على مدى عقود من الزمن كرة القدم في ألمانيا وفي العالم أيضا ببصمته الخاصة والمميزة، عندما كان لاعبا ثم وهو مدرب ولاحقا لما صار مسؤولا إداريا. انضم ابن مدينة ميونيخ وهو لاعب ناشئ إلى نادي بايرن ميونيخ، الذي لم يكن وقتئذ بتلك القوة والهيمنة التي نعرفها عنه في الوقت الحالي، ليقوده للفوز بأربعة ألقاب دوري وأربعة ألقاب في مسابقة الكأس الألمانية وأربع بطولات أوروبية (بطل الولاية ثلاث مرات وبطل كأس أوروبا للأندية الفائزة بالكأس مرة واحدة). كما أحرز لاحقا لقب دوري البوندسليجا مرة واحدة مع نادي هامبورج وبطولة أمريكا الشمالية مع كوسموس نيويورك في ثلاث مناسبات. أعاد بيكنباور تحديد دور "الليبيرو" كلاعب حر في خط الدفاع، حيث كان يتقدم إلى الأمام مع هجوم فريقه بكل رشاقة ومهارات فنية عالية . وخلال فترته الاحترافية حصل على لقب "القيصر" الذي تبين فيما بعد أنه يستحق حمله أيضاً.

لقد كان بقميص ألمانيا الغربية باللونين الأبيض والأسود الذي لا لبس فيه، حيث احتفل بيكنباور بأعظم انتصاراته. في سن العشرين، شارك في نهائي كأس العالم 1966 FIFA حيث خسر فريقه 4-2 أمام إنجلترا بعد الوقت الإضافي. بعد فوزه ببطولة أوروبا عام 1972، قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 1974™ على أرضه، وتم تعيينه قائداً فخرياً للمنتخب الوطني عام 1982. بعد أن شارك في 103 مباراة دولية وسجل 14 هدفًا، اعتزل فرانز بيكنباور كرة القدم الدولية في عام 1977 عن عمر يناهز 31 عامًا، قبل أن يعتزل مسيرته مع نادي نيويورك كوزموس في عام 1983. توج بيكنباور مرتين بالكرة الذهبية، واختير أفضل لاعب في ألمانيا في أربع مناسبات، وهو يوجد ضمن فريق FIFA العالمي للقرن العشرين، ونال أيضا وسام الاستحقاق من FIFA علاوة على وشاح FIFA الشرفي وجائزة FIFA الرئاسية. وتوج أيضا من طرف جمهورية ألمانيا الاتحادية "لاعب القرن في ألمانيا" ومنح بذلك ثلاث درجات تصاعدية في وسام الاستحقاق.

ذكرى ترحم على فرانز بيكنباور Previous 01 / 15 Germany Trophy Lift 1974 Beckenbauer 02 / 15 686173864 03 / 15 1966_BECKENBAUER_BEST_YOUNG_PLAYER 04 / 15 New York Cosmos legends Pele (L) and Franz Beckenbauer 05 / 15 Former German football player Franz Beckenbauer holds his trophy as he attends the opening gala for the Hall of Fame of German Football at the German Football Museum 06 / 15 61st FIFA Congress - 01-Jun, 2011 07 / 15 2006 FIFA World Cup Germany(tm) 08 / 15 2010 FIFA World Cup South Africa(tm) Final Draw 09 / 15 FIFA U-17 Womens World Cup New Zealand 2008 10 / 15 FC Bayern Munich coach Franz Beckenbauer celebrates winning the German Bundesliga 1993/94 11 / 15 West German captain Franz Beckenbauer raises his arms 12 / 15 Franz Beckenbauer, West Germany coach, at the final of the 1990 FIFA World Cup 13 / 15 Franz Beckenbauer of Germany, Pele of Brazil and Bobby Charlton of England 14 / 15 German football manager and former footballer Franz Beckenbauer is crowded by photographers, his winner's medal around his neck, among people following the final of the 1990 FIFA World Cup 15 / 15 Bayern Munich's Franz Beckenbauer, right, holds aloft the West German Championship trophy Next

وفي عام 1984، تولى تدريب المنتخب الألماني، وبلغ معه بعد عامين مباراة نهائي بطولة العالم في المكسيك، والتي خسرها أمام الأرجنتين بقيادة دييجو مارادونا بنتيجة 3:2. وفي تكرار لهذا النهائي، نجحت كتيبة بيكنباور في الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في نهائي إيطاليا 1990، ليصبح بذلك الثاني الذي يفوز باللقب العالمي بصفته لاعبا ومدربا أيضاً، ماريو زاجالو. عندما كان رئيسا لنادي بايرن ميونيخ، في الفترة ما بين 1994 و2009، تولى مؤقتا تدريب الفريق وتوج معه آنذاك بلقب الدوري وكأس الاتحاد الأوروبي للأندية الفائزة بالكأس. إلى ذلك، أشرف على إدارة لجنة التنظيم المحلية لنهائيات كأس العالم ألمانيا 2006 FIFA وكان عضوا في عدة لجان FIFA ما بين 1999 و2016، على غرار لجنة FIFA التنفيذية (مجلس FIFA) حاليا ولجنة كرة القدم، ولجنة الإستراتيجية، فريق عمل كرة القدم 2014 واللجنة المنظمة لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة وتحت 17 سنة FIFA.