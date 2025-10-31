FIFA يتعاون مع نور وياردن في إنتاج الأغنية الرسمية لكأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™

تحمل الأغنية الرسمية لكأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™ عنوان "TMRW'S GOAT"، وهي متاحة الآن عبر جميع منصّات البثّ الرئيسية

تعاونت المصرية نور والنيجيري ياردن على إبداع هذا النشيد الجذّاب الذي يلهم النجوم الصاعدين في سماء كرة القدم وعشاق الساحرة المستديرة على حد سواء

تم طرح تذاكر هذه البطولة التي ستكون هي الأولى من نوعها تشهد مشاركة 48 منتخباً وطنياً في تاريخ مسابقات FIFA، حيث ستنطلق يوم الاثنين المقبل في مجمع أسباير زون الرياضي المتميز

تعاون FIFA مع اثنين من أشهر الوجوه الصاعدة في الساحة الموسيقية الدولية لإنتاج الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™ ، حيث أبدعت المصرية نور والنيجيري ياردن هذا النشيد الجذّاب الذي يحمل عنوان "TMRW'S GOAT".

وتُؤدى الأغنية الرسمية للبطولة بأكثر من لغة، حيث ستكون بمثابة مقطوعة ملهمة للاعبين والجماهير خلال المهرجان الكروي المرتقب، الذي سيُقام خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني في مجمع أسباير زون الرياضي المتميز، علماً أن هذه الأغنية الحماسية متاحة الآن عبر جميع منصّات البثّ الرئيسية.

يُذكر أن نور تنحدر من القاهرة، وهي فنانة متخصِّصة في مجال البوب البديل، إذ تمزج في أغانيها بين لغتين وتنسج من كلماتها العميقة وتأملاتها الذاتية عالماً حميمياً يجمع بين الطابع الشخصي والروح السينمائية. وبعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها اللافتة "مين يصدّق"، تقف نور الآن على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرتها، حيث تُواصل تعزيز صوتها المتفرّد ورؤيتها الفنية المميزة.

وعلَّقت الفنانة المصرية على إطلاق الأغنية الرسمية بالقول: "كانت مشاركتي في TMRW'S GOAT تجربة مميّزة بكل معنى الكلمة. ذلك أن كأس العالم تحت 17 سنة FIFA تتمحور في جوهرها حول فكرة منح اللاعبين الشباب منصة للحلم بتحقيق أشياء كبيرة، وخلق فرص لابتكار شيء جديد وملهم. فالعمل مع ياردن أظهر لي مدى قوة الإلهام حين تتقاطع العوالم وتلتقي الإبداعات، إذ تحمل الأغنية في طياتها تلك الروح الحماسية ذاتها، وآمل أن تكون تلك الطاقة حاضرة في أذهان اللاعبين الشباب - وأذهان كل من يستمع إليها - وأن يجعلوها مصدر قُوَّتهم وإلهامهم."

أما ياردن، الذي شبّ وترعرع في لاغوس، فإنه يُعد من الوجوه البارزة التي تعمل على رسم مستقبل موسيقى الأفروبِيتس بصوته الذي تمتزج فيه روح أنغام موسيقى السول وإيقاعاتها وطاقتها الممتدة في كل أصقاع العالم. فمنذ ظهوره اللافت على الصعيد الدولي عام 2023 بأغنية " Wetin"، التي انتشرت على نطاق واسع، أصبح ياردن من أبرز الأصوات الصاعدة في نيجيريا، وهو الذي تُجسّد إبداعاته الموسيقية روح جيل كامل من الفنانين الأفارقة الذين يتحدَّون الحدود ويقتحمون بقوة الساحة الفنية العالمية الجديدة.

وبمناسبة إطلاق الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™، قال الفنان النيجيري المميَّز: "TMRW'S GOAT هي أنشودة تحتفي بطاقة اللاعبين الشباب الماضين في كتابة قصصهم بأنفسهم، وتُسلط الضوء على الأحلام التي تراودهم والروح التي تحفزهم. ذلك أن كأس العالم تحت 17 سنة FIFA هي المنبع الذي ينطلق منه أساطير المستقبل، وهذه الأغنية إنما هي تذكير بأن الطريق إلى المجد يبدأ اليوم. كما أن العمل مع زميلتي المصرية نور زاد الأمر رونقاً وتميزاً، حيث أظهر أن الموسيقى - شأنها شأن كرة القدم - عبارة عن جسر قادر على التوحيد بين الثقافات وإشعال شرارة الإلهام في نفوس الجيل القادم."

واعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، ستتجلّى على المستطيل الأخضر روح الوحدة والتنافسية التي ترمز إليها هذه الأغنية، إذ من المقرر أن تنطلق يوم الاثنين نسخة هذا العام من كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™.

يُذكر أن نسخة هذا العام ستكون هي الأولى من نوعها في تاريخ مسابقات FIFA برُمتها التي تشهد مشاركة 48 منتخباً وطنياً، إذ ستوفر فرصة قيِّمة للجيل القادم من نجوم كرة القدم الدولية لإظهار علو كعبهم على الساحة العالمية.