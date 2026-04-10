الجمعة 10 أبريل 2026, 20:00
وفد إعلامي من AIPS يزور مقر FIFA، في زيورخ، سويسرا

  • تضمنت زيارة أعضاء وسائل الإعلام جلسة إحاطة إعلامية حول كأس العالم FIFA 2026™

  • حصل فريق العمليات الإعلامية التابع لـ FIFA على جائزة AIPS لأفضل مرافق صحفية.

  • يتعاون FIFA وAIPS في برنامج المراسلين الشباب

زار أعضاء من الرابطة الدولية للصحافة الرياضية (AIPS) مقر FIFA في زيورخ، سويسرا، للاطلاع على أحدث فصول التعاون الممتد بين الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية ومنظمة الإعلام العالمية.

وجاءت الزيارة عشية انعقاد الكونغرس الثامن والثمانين لـ AIPS، والذي يُعقَد في لوزان بسويسرا. وبالنسبة للعديد من المندوبين، مثلت الزيارة أكثر من مجرد اجتماع مهني؛ فقد كانت فرصة للتواصل مع تاريخ وعمليات اللعبة في مقرها العالمي.

كما رحّب رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، بالوفد عبر رسالة فيديو من إسطنبول: وقال: "أود شكركم. أود أن أشكركم جميعاً على العمل الرائع الذي تقومون به لنقل شغف لعبة كرة القدم إلى كل بيت وإلى كل الناس... إلى كل مَن لم يتمكن من الحضور شخصياً، ولكن بمقدوره مشاركة هذه المشاعر وهذا الشغف."

AIPS visit to FIFA

كما استقبل الأمين العام لـ FIFA ماتياس غرافستروم مندوبي AIPS شخصياً في مقر FIFA، بينما سلط جياني ميرلو، رئيس الرابطة، الضوء على أهمية فهم الأعضاء للعمليات الداخلية في FIFA.

وقال السيد ميرلو: "نحن هنا لأنني أعتقد أن ذلك قد يكون تجربة رائعة لجميع أعضائنا. من المهم جداً بالنسبة لهم أن يشعروا بشكل مباشر بكيفية [عمل] FIFA، وماهيته، وكيف يعمل."

Bryan Swanson, FIFA Director of Media Relations

وقال برايان سوانسون، مدير العلاقات الإعلامية في FIFA، للمندوبين: "نحن نقدر ونحترم العمل المهم الذي تقوم به وسائل الإعلام." "نحن نتفهم أن للصحفيين مهمة يقومون بها في تغطية أنشطة FIFA، ونبذل قصارى جهدنا لدعمكم، سواء في بطولاتنا وفعالياتنا أو في أي مكان آخر. كل ما نطلبه هو أن يتم تغطيتنا بموضوعية وتوازن."

قدمت نائبة رئيس AIPS زوزا تشيستو ونائب رئيس AIPS في أوروبا جيورجي زولوسي جائزة AIPS لأفضل مرافق صحفية لعام 2025 إلى عمليات وخدمات وسائل الإعلام لفعاليات FIFA عن العمليات الصحفية التي تم تقديمها خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ في الولايات المتحدة.

Gianni Merlo, the AIPS President, highlighted the importance of his members understanding the internal workings of FIFA

وحصل إيفان باسكوارييلو، مدير أول عمليات وخدمات وسائل الإعلام لفعاليات FIFA، على الجائزة نيابةً عن فريقه.

وتحدثت الصحفية الكينية إيفلين واتا، نائبة رئيس AIPS، عن الصدى العاطفي للزيارة.

"حيث قالت: "أعتقد، بالنسبة لي، كان الأمر أشبه بالعودة إلى الوطن أو القيام برحلة حج، لأنه بصفتي صحفية رياضية، يُعد القدوم إلى موطن كرة القدم – كرة القدم هي الرياضة الأكثر ممارسة في العالم. (من الرائع) أن نأتي إلى مقر كرة القدم ونلقي نظرة على تاريخ كرة القدم وتاريخ FIFA."

وأضافت السيدة واتا: "من الواضح أن التركيز في عام 2026 سيكون على كأس العالم (FIFA)، و(سيكون) هناك تحليل مفصل لكل ما سيحدث، وما يمكن توقعه في المكسيك، وما يمكن توقعه في كندا، وكذلك ما يمكن توقعه في الولايات المتحدة." "(كان) الأمر لطيفاً للغاية وفي توقيت مثالي تماماً؛ إذ لم يتبقَّ أمامنا سوى شهرين تقريباً على موعد الانطلاق نحو بطولة كأس العالم (FIFA). لذا، كان من الجيد حقاً أن يتم إرشادي خلال تلك الخطوات. شعرت وكأنني أجلس في الصف الأمامي داخل السينما."

هذا وسيحضر كونغرس AIPS عدد قياسي بلغ 112 اتحادًا وطنيًا، وسيكون العديد من المندوبين جزءًا من الزيارة التي ستتضمن مباراة ودية على ملعب إستاديو بيليه، المجاور للمقر الرئيسي.

FIFA President Gianni Infantino welcomed the delegation via a video message

A fantastic atmosphere at FIFA headquarters during a football match played during the visit of the AIPS delegation

عمل FIFA مع AIPS لفترة طويلة في برنامج FIFA/AIPS للصحفيين الشباب الذي وصفه ميرلو بأنه "جوهرة كل شيء".

بدأ البرنامج في عام 2011، ويوفر الإرشاد والخبرة العملية للجيل القادم من الصحفيين الرياضيين. وفي العام الماضي، خلال بطولة كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™، قام 13 صحفيًا شابًا بتغطية البطولة بأكملها. حيث تلقى المشاركون تدريباً وورش عمل في مجال الصحافة في جامعة الأميركتين في سانتياغو، وتعلموا كيفية التنقل في المناطق المختلطة وغُرف الصحافة في الملاعب أثناء بحثهم عن قصصهم الإخبارية.

SANTIAGO, CHILE - OCTOBER 19: FIFA President Gianni Infantino interacts with the members of the AIPS Young Reporters Programme during the final game of the FIFA U-20 World Cup between Argentina and Morocco at Estadio Nacional on October 19, 2025 in Santiago, Chile.
كما شكلت الزيارة إحاطة إعلامية لكأس العالم FIFA 2026™ القادمة، والتي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. حيث تم إطلاع المندوبين على التحديات والتوقعات المتعلقة بتنظيم البطولة التي أقيمت في ثلاث دول شاسعة. كما تم التطرق إلى مستقبل اللعبة وتقديم معلومات حول كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™.

