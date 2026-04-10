وفد إعلامي من AIPS يزور مقر FIFA، في زيورخ، سويسرا

تضمنت زيارة أعضاء وسائل الإعلام جلسة إحاطة إعلامية حول كأس العالم FIFA 2026™

حصل فريق العمليات الإعلامية التابع لـ FIFA على جائزة AIPS لأفضل مرافق صحفية.

يتعاون FIFA وAIPS في برنامج المراسلين الشباب

زار أعضاء من الرابطة الدولية للصحافة الرياضية (AIPS) مقر FIFA في زيورخ، سويسرا، للاطلاع على أحدث فصول التعاون الممتد بين الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية ومنظمة الإعلام العالمية.

وجاءت الزيارة عشية انعقاد الكونغرس الثامن والثمانين لـ AIPS، والذي يُعقَد في لوزان بسويسرا. وبالنسبة للعديد من المندوبين، مثلت الزيارة أكثر من مجرد اجتماع مهني؛ فقد كانت فرصة للتواصل مع تاريخ وعمليات اللعبة في مقرها العالمي.

كما رحّب رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، بالوفد عبر رسالة فيديو من إسطنبول: وقال: "أود شكركم. أود أن أشكركم جميعاً على العمل الرائع الذي تقومون به لنقل شغف لعبة كرة القدم إلى كل بيت وإلى كل الناس... إلى كل مَن لم يتمكن من الحضور شخصياً، ولكن بمقدوره مشاركة هذه المشاعر وهذا الشغف."

كما استقبل الأمين العام لـ FIFA ماتياس غرافستروم مندوبي AIPS شخصياً في مقر FIFA، بينما سلط جياني ميرلو، رئيس الرابطة، الضوء على أهمية فهم الأعضاء للعمليات الداخلية في FIFA.

وقال السيد ميرلو: "نحن هنا لأنني أعتقد أن ذلك قد يكون تجربة رائعة لجميع أعضائنا. من المهم جداً بالنسبة لهم أن يشعروا بشكل مباشر بكيفية [عمل] FIFA، وماهيته، وكيف يعمل."

وقال برايان سوانسون، مدير العلاقات الإعلامية في FIFA، للمندوبين: "نحن نقدر ونحترم العمل المهم الذي تقوم به وسائل الإعلام." "نحن نتفهم أن للصحفيين مهمة يقومون بها في تغطية أنشطة FIFA، ونبذل قصارى جهدنا لدعمكم، سواء في بطولاتنا وفعالياتنا أو في أي مكان آخر. كل ما نطلبه هو أن يتم تغطيتنا بموضوعية وتوازن."

قدمت نائبة رئيس AIPS زوزا تشيستو ونائب رئيس AIPS في أوروبا جيورجي زولوسي جائزة AIPS لأفضل مرافق صحفية لعام 2025 إلى عمليات وخدمات وسائل الإعلام لفعاليات FIFA عن العمليات الصحفية التي تم تقديمها خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ في الولايات المتحدة.

وحصل إيفان باسكوارييلو، مدير أول عمليات وخدمات وسائل الإعلام لفعاليات FIFA، على الجائزة نيابةً عن فريقه.

وتحدثت الصحفية الكينية إيفلين واتا، نائبة رئيس AIPS، عن الصدى العاطفي للزيارة.

وفد إعلامي من الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية يزور مقر FIFA في زيورخ 03:16

"حيث قالت: "أعتقد، بالنسبة لي، كان الأمر أشبه بالعودة إلى الوطن أو القيام برحلة حج، لأنه بصفتي صحفية رياضية، يُعد القدوم إلى موطن كرة القدم – كرة القدم هي الرياضة الأكثر ممارسة في العالم. (من الرائع) أن نأتي إلى مقر كرة القدم ونلقي نظرة على تاريخ كرة القدم وتاريخ FIFA."

وأضافت السيدة واتا: "من الواضح أن التركيز في عام 2026 سيكون على كأس العالم (FIFA)، و(سيكون) هناك تحليل مفصل لكل ما سيحدث، وما يمكن توقعه في المكسيك، وما يمكن توقعه في كندا، وكذلك ما يمكن توقعه في الولايات المتحدة." "(كان) الأمر لطيفاً للغاية وفي توقيت مثالي تماماً؛ إذ لم يتبقَّ أمامنا سوى شهرين تقريباً على موعد الانطلاق نحو بطولة كأس العالم (FIFA). لذا، كان من الجيد حقاً أن يتم إرشادي خلال تلك الخطوات. شعرت وكأنني أجلس في الصف الأمامي داخل السينما."

هذا وسيحضر كونغرس AIPS عدد قياسي بلغ 112 اتحادًا وطنيًا، وسيكون العديد من المندوبين جزءًا من الزيارة التي ستتضمن مباراة ودية على ملعب إستاديو بيليه، المجاور للمقر الرئيسي.

زيارة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية إلى مقر FIFA قبل مؤتمر AIPS لعام 2026 FIFA President Gianni Infantino welcomed the delegation via a video message A fantastic atmosphere at FIFA headquarters during a football match played during the visit of the AIPS delegation Group photo of the AIPS media delegation during their visit to FIFA headquarters in Zurich, Switzerland. AIPS Vice-President Zsuzsa Csisztu and AIPS Europe Vice-President György Szöllősi presented AIPS Best Press Facilities Award for 2025 to FIFA Event Media Operations & Services A fantastic atmosphere at FIFA headquarters during a football match played during the visit of the AIPS delegation The AIPS delegates were greeted by FIFA Secretary General Mattias Grafström at the Home of FIFA A group photo during the AIPS visit to FIFA event

عمل FIFA مع AIPS لفترة طويلة في برنامج FIFA/AIPS للصحفيين الشباب الذي وصفه ميرلو بأنه "جوهرة كل شيء".

بدأ البرنامج في عام 2011، ويوفر الإرشاد والخبرة العملية للجيل القادم من الصحفيين الرياضيين. وفي العام الماضي، خلال بطولة كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™، قام 13 صحفيًا شابًا بتغطية البطولة بأكملها. حيث تلقى المشاركون تدريباً وورش عمل في مجال الصحافة في جامعة الأميركتين في سانتياغو، وتعلموا كيفية التنقل في المناطق المختلطة وغُرف الصحافة في الملاعب أثناء بحثهم عن قصصهم الإخبارية.