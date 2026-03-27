ملعب تورنتو يكمل عمليات تطوير رئيسية استعداداً لكأس العالم FIFA 2026™

رفعت تورنتو سعتها إلى حوالي 45,000 متفرج

ستُحسّن التحديثات الشاملة في الملعب تجربة المشجعين

ستُفيد هذه التحسينات الفعاليات المستقبلية تمّ إنجاز جميع التحديثات الرئيسية في ملعب تورنتو الموسّع بنجاح، وقد أعربت مدينة تورنتو وشركة مابل ليف للرياضة والترفيه (MLSE) عن سعادتهما بتحقيق هذا الإنجاز الهام في استعداداتهما لكأس العالم FIFA 2026™. من المقرر أن يستضيف الملعب ست مباريات خلال البطولة، بما في ذلك مباريات دور المجموعات ومباريات خروج المغلوب. والجدير بالذكر أن الملعب سيستضيف أول مباراة في كأس العالم FIFA™ للرجال تُقام على الأراضي الكندية، وهي المباراة التي سيشارك فيها المنتخب الكندي.

بعد المرحلة الأولى من التحديثات، التي اكتملت عام 2025، والتي ركزت على تحسين البنية التحتية، بما في ذلك شاشات عرض فيديو جديدة، وأنظمة إضاءة وصوت مُحسّنة، بالإضافة إلى توسيع مرافق المشجعين ومساحات الضيافة، ركزت المرحلة الثانية من المشروع على الجاهزية النهائية للبطولة، حيث زادت سعة الملعب إلى حوالي 45 ألف متفرج من خلال إضافة مقاعد مؤقتة. وبينما ستُزال هذه المقاعد المؤقتة بعد صافرة نهاية البطولة، فإن العديد من تحسينات البنية التحتية الأخرى دائمة وستعود بالنفع على الفعاليات المستقبلية. تشمل التحديثات ملعبًا جديدًا ومناطق جلوس جديدة للاعبين، بالإضافة إلى مرافق حديثة للاعبين ومساحات ضيافة إضافية. كما تم تحسين البنية التحتية للبث لضمان استيفاء الملعب لمعايير منافسات الفيفا النخبوية. requirements.

“وقالت عمدة تورنتو، أوليفيا تشاو: "يمثل إنجاز هذه التحديثات علامة فارقة ومثيرة لمدينتنا. سيحظى المشجعون والسكان والزوار بتجربة رائعة هنا في مجتمعاتنا". وأضافت العمدة تشاو: "سيشهد العالم أجمع تورنتو كمدينة آمنة وميسورة التكلفة ومهتمة بالآخرين. الأمر يتجاوز مجرد المباريات، فهو يتعلق بتوحيد الناس، والاحتفاء بتنوعنا، وإبراز قوة مجتمعاتنا وروحها، مع تحقيق فوائد مستدامة لتورنتو حتى بعد انتهاء المباراة".