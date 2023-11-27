الكشف عن تحديثات ملعب بي سي بليس في فانكوفر قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2026™

تشمل التحسينات والتجديدات التي أُجريت على ملعب بي سي بليس في فانكوفر استعدادًا لكأس العالم FIFA 2026™ تحسينات في سهولة الوصول، ومساحات ضيافة جديدة، وتقنيات مُطوّرة، وملعب عشبي هجين

ستضمن هذه التحسينات بقاء ملعب بي سي بليس في فانكوفر ملعبًا عالميًا، وترك إرثًا رياضيًا وحفلات موسيقية وفعاليات كبرى

ستستضيف فانكوفر سبع مباريات في كأس العالم FIFA 2026، بما في ذلك مباراتان لكندا في دور المجموعات تم الكشف عن تحسينات وتجديدات كبيرة في ملعب بي سي بليس في فانكوفر، حيث يستعد الملعب الكندي لاستضافة سبع مباريات في كأس العالم FIFA 2026™.

تُعد فانكوفر واحدة من مدينتين كنديتين مضيفتين من بين 16 مدينة سترحب بالعالم في النسخة الأكثر شمولًا من كأس العالم FIFA 2026™ على الإطلاق، وستستضيف أولى مبارياتها في دور المجموعات عندما يلتقي منتخب أستراليا مع منتخب تركيا في 13 يونيو/حزيران. كما سيلعب منتخب كندا مباراتين من مبارياته في المجموعة الثانية على أرضه. قبل انطلاق البطولة التي تضم 48 فريقًا، خضع الملعب لعملية تجديد شاملة، شملت تحسينات كبيرة في سهولة الوصول، والشمولية، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى متجر دائم للمنتجات التذكارية. تم تركيب أرضية العشب الهجين المطلوبة للبطولة، كما سيتم تحسين تجربة الفرق خارج الملعب من خلال غرف تبديل ملابس اللاعبين المُجددة حديثًا.

“قال ديفيد إيبي، رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية، الذي تعاونت حكومته مع الحكومة الفيدرالية لتمويل المشروع: "إن استضافة مباريات كأس العالم FIFA ستعزز السياحة وتجلب فوائد اقتصادية كبيرة، حيث سيكتشف مشجعو كرة القدم من جميع أنحاء العالم لماذا تُعدّ مقاطعتنا الجميلة وجهةً رائعةً للزيارة والاستثمار. نحن على أتم الاستعداد للترحيب بالعالم في أكبر حدث تستضيفه كولومبيا البريطانية على الإطلاق، مع دعم الشركات المحلية وخلق فرص عمل في الوقت نفسه". وقد أُضيفت العديد من المساحات الجديدة للضيافة والفعاليات، والتي لن تُحسّن تجربة المشجعين في البطولة فحسب، بل ستُساهم أيضًا في خلق فوائد طويلة الأمد تدعم الاستدامة المالية للملعب من خلال توسيع فرص الإيرادات.