"بذرة تُنبت الحياة": مدينة مكسيكو تُجدد 500 ملعب كرة قدم، تاركةً إرثًا رائعًا لكأس العالم FIFA

مشروع ضخم انطلق عقب استضافة مدينة مكسيكو لبطولة كأس العالم FIFA 2026™

تُدرك حكومة مدينة مكسيكو الفوائد الاجتماعية لكرة القدم

يُظهر المشروع كيف يُمكن لاستضافة كأس العالم FIFA™ أن تُفيد المدينة المُضيفة رحّبت مدينة مكسيكو بحفاوة بكأس العالم FIFA 2026™، وستترك البطولة إرثًا رائعًا، حيث تستغل حكومة المدينة هذا الحدث كنقطة انطلاق لتجديد 500 ملعب، مما يُنعش الأحياء المُحيطة بهذه المدينة الكبيرة. شكّل استاد مدينة مكسيكو المهيب مسرحًا رائعًا لخمس مباريات من كأس العالم FIFA 2026™، بأجواء ساحرة أبهرت الجماهير والفرق الزائرة. في الخارج، خرج مئات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع بعد كل فوز للمكسيك للاحتفال والبهجة، مُظهرين شغف البلاد الكبير بكرة القدم.

“وقالت أليخاندرا فراوستو، وزيرة السياحة في حكومة مدينة مكسيكو "مدينة مكسيكو مدينة كبيرة جدًا، وشغف الناس بكرة القدم لا يوصف. في مكسيكو، يصنع الناس ملعبًا باستخدام حجرين أو حقيبة ظهر مدرسية وكرة. يعشق الناس هذه الرياضة بشدة في المكسيك". "لا أعرف إن كان ذلك مرتبطًا بجذورنا الثقافية مع لعبة البيلوتا [لعبة كرة قدم من أمريكا الوسطى]، لكننا في هذه المدينة نعشق كرة القدم حقًا. والمساحات العامة هي المكان الذي يتشكل فيه المجتمع، حيث يُعترف به، وحيث تُبنى الروابط المجتمعية. لهذا السبب كان من المهم جدًا تجديد الملاعب." يُعدّ هذا المشروع مثالًا على كيف يمكن لاستضافة كأس العالم FIFA أن تُفيد المدينة المضيفة وتترك إرثًا دائمًا. ومثل FIFA، تؤمن حكومة مدينة مكسيكو بأن فوائد كرة القدم تتجاوز حدود الملعب. وأضافت "أعتقد أن كل ملعب بمثابة بذرة. إنها أشبه بالبذرة التي تُنبت الحياة من حولها - حياة المجتمع - وكان تجديد الملاعب وإنشاء ملاعب جديدة أحد ركائز البنية التحتية التي ستُترك بعد انتهاء كأس العالم (FIFA)". "كأس العالم FIFA ذريعة ممتازة، وحدثٌ يُعزز مشاريع الأشغال العامة. ولأن أنظار العالم مُسلطة علينا، فإن كأس العالم FIFA يُتيح لنا الفرصة لعرض هذه المدينة العملاقة التي نمتلكها، لكن البنية التحتية للملاعب هي بنية تحتية اجتماعية نحتاجها دائمًا".

تضمّ الملاعب الـ 500 مزيجًا من العشب الصناعي والطبيعي، منها ملاعب سباعية وملاعب كاملة الحجم. وستتولى أمانة رياضية مُنشأة حديثًا إدارة هذه الملاعب، وتحديد جداول استخدامها - حيث سيتم تنظيم دوريات في كثير من الحالات - لكن المبدأ الأساسي هو أنها ستكون مجانية للجمهور. كما نظّمت حكومة المدينة بطولة لكرة القدم، أُقيمت من أكتوبر 2025 إلى فبراير 2026، وشهدت أكثر من 2000 مباراة، وسُجّل فيها 7648 فتاة وفتى. وقال فراوستو: "لطالما آمنتُ بوجود بنية تحتية تُتيح للشباب فرصة التطور من خلال الرياضة والثقافة والأنشطة التي تجمعهم، وتُبقيهم نشيطين، وتمنعهم من الشعور بالعزلة، وتحميهم من الشاشات الصغيرة، وتشجعهم على التفاعل مع الآخرين". هناك كرة قدم للمكفوفين، وهناك كرة قدم لذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك كرة قدم للكراسي المتحركة - لا ينبغي حرمان أي شخص من فرصة كهذه. لذا، كلما زادت الفرص المتاحة، زادت تشكيلات المجموعات المجتمعية لمساعدة الناس على التقدم. وقد أشاد لاعبون سابقون بالملاعب المُجددة، معتبرينها تحسناً كبيراً مقارنةً بالظروف التي واجهوها. فعلى سبيل المثال، اضطر فريق لاس بيونيراس، الذي حلّ وصيفاً في بطولة كرة القدم النسائية عام 1971 التي أقيمت في العاصمة، إلى اللعب على ملعب مُستعار لم يكن متاحاً إلا في وقت متأخر من اليوم، مما يعني أنهم كانوا غالباً ما ينهون مبارياتهم في الظلام.