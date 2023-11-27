مكسيكو سيتي تشهد انطلاق برنامج مؤسسة FIFA للقادة المجتمعيين المتطوعين

وصل أربعة قادة مجتمعيين من مختلف أنحاء العالم إلى مكسيكو سيتي لبدء رحلة تمتد شهراً كاملاً ضمن برنامج مؤسسة FIFA للقادة المجتمعيين المتطوعين

اختير المشاركون من منظمات مدعومة من مؤسسة FIFA، تقديراً لالتزامهم الفردي بإحداث تغيير إيجابي من خلال كرة القدم، حيث سيجمعون بين أنشطة مرتبطة ببرنامج المتطوعين في كأس العالم FIFA 2026™ وفرص للتعلم والتبادل الثقافي والمشاركة المجتمعية

تحتفي المبادرة بأفراد يستخدمون كرة القدم لدفع التغيير الاجتماعي الإيجابي، وتهدف إلى تزويدهم بمهارات وخبرات وروابط دولية جديدة تعود بالنفع على المجتمعات بعد فترة طويلة من كأس العالم FIFA 2026™

انطلق رسمياً برنامج مؤسسة FIFA للقادة المجتمعيين المتطوعين في مكسيكو سيتي، إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم FIFA 2026™، حيث استقبل أربعة من صُنّاع التغيير المميزين من مختلف أنحاء العالم لخوض تجربة فريدة تندرج ضمن برنامج المتطوعين الخاص ببطولة كأس العالم FIFA 2026™.

وصُممت هذه المبادرة للاحتفاء بالقادة المجتمعيين الذين يستخدمون كرة القدم لإحداث أثر اجتماعي إيجابي في مجتمعاتهم ودعمهم، إذ تتيح للمشاركين فرصة لا تتكرر للمساهمة في تنظيم كأس العالم FIFA™، إلى جانب المشاركة في برنامج مصمم خصيصاً للتعلم والتعاون والتبادل الثقافي والمشاركة المجتمعية.

ويمثل القادة المجتمعيون منظمات تستخدم كرة القدم لمواجهة مجموعة واسعة من التحديات الاجتماعية، مثل عدم المساواة، والإقصاء، والعنف، والنزوح، ومحدودية الفرص المتاحة؛ فمن خلال مبادرات تُركِّز على التعليم والإدماج وبناء السلام والرفاه والمساواة بين الجنسين وتنمية الشباب، يبرهن هؤلاء القادة على الدور القوي الذي يمكن أن تؤديه كرة القدم في التقريب بين المجتمعات وفتح مسارات للتغيير الإيجابي.

وبعد عملية انتقاء تنافسية، وقع الاختيار على أربعة قادة مجتمعيين للنسخة الافتتاحية من البرنامج، حيث تضم المجموعة لورنزو كلاسن من training4changeS (جنوب أفريقيا)، وألدين فويفودا من Spirit of Football (ألمانيا)، وناتاليا كاتالينا هيرنانديز توريس من El Río Foundation (كولومبيا)، وخوسيه دافيد أوسوريو كاسترو من Fundación Tiempo de Juego (كولومبيا).

وبهذه المناسبة، قال ماوريسيو ماكري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة FIFA: "يمثل برنامج مؤسسة FIFA للقادة المجتمعيين المتطوعين احتفاءً بالأشخاص الاستثنائيين حول العالم الذين يستخدمون كرة القدم يومياً لتحسين حياة الناس وتعزيز المجتمعات".

وأضاف: "يسرنا أن نرحب بهؤلاء المشاركين الأربعة الملهمين في مكسيكو سيتي، وأن نمنحهم الفرصة لعيش تجربة كأس العالم FIFA من الداخل، والتعلم من بعضهم البعض وبناء صداقات وشبكات تواصل ستستمر إلى ما بعد البطولة بوقت طويل. ذلك أنهم يجسدون، من خلال شغفهم والتزامهم وقيادتهم، القيم التي تسعى مؤسسة FIFA إلى تعزيزها عبر كرة القدم".

يُذكر أن المشاركين الأربعة وصلوا إلى مكسيكو سيتي، حيث بدؤوا برنامجاً يمتد شهراً كاملاً ويجمع بين مهام تطوعية في كأس العالم FIFA وفرص للتواصل وتبادل الأفكار والتعلم من تجارب بعضهم البعض.

هذا وستتمثل إحدى أبرز المحطات الرئيسية خلال إقامتهم في المشاركة ضمن فعالية Girls United، المدعومة من مؤسسة FIFA، والتي ستُنظَّم بعنوان "Su Juego, Su Mundial" (لعبتها، مونديالها)، حيث سيدعم المتطوعون أنشطة كرة القدم وفرص المشاركة المُخصصة للفتيات، والمستوحاة من تجربة كأس العالم FIFA. كما ستُتاح للقادة المجتمعيين أيضاً فرصة الانضمام إلى حصص التدريب الأسبوعية المندرجة ضمن برنامج Girls United، والتواصل مع الفتيات والمدربين، فضلاً عن إمكانية تبادل الخبرات مع المدربين والموجهين المحليين.