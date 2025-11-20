مارك شوارتزر يتوقّع الكثير من الإثارة والمشاعر في الملحق العالمي المؤهِّل لكأس العالم 2026 FIFA™

تذوَّقَ حارس المنتخب الأسترالي السابق طعمَي الفوز والخسارة في الملحقات المؤهلة لكأس العالم™

يرى شوارتزر أنّ الشكل الجديد للملحق يقدّم "فرصة سانحة" للمشجعين

تصدّى الحارس الأسترالي لركلتي ترجيح في ملحق العام 2005 ضدّ أوروغواي

دائماً ما يكون الملحق المؤهّل لنهائيات كأس العالم FIFA™ مصحوبة بالدراما والإثارة، إلّا أنّ السنة المقبلة، سيتضاعف مستوى الحماسة مع انطلاق النسخة الجديدة من الملحق العالمي المؤهِّل لكأس العالم 2026 FIFA،

حيث ستتنافس ستّة بلدان قادمة من خمسة اتحادات قاريّة ضمن بطولة تُلعب بنظام خروج المغلوب من أجل الظّفر بآخر مقعدين في النسخة الموسّعة من كأس العالم التي ستضمّ 48 منتخباً، وستُقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بين 11 يونيو/حزيران ولغاية 19 يوليو/تمّوز.

هناك الكثير على المحكّ، ولا أحد أدرى بهذه المشاعر الفريدة التي تصحب الفوز بالملحق المؤهّل لنهائيات كأس العالم FIFA من الحارس الأسترالي السابق مارك شوارتزر.

منذ 20 سنة تماماً، في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، كان شوارتزر مصممّاً على حجز مقعد تاريخي لبلاده في كأس العالم FIFA للمرة الثانية في التاريخ.

Mark Schwarzer expects drama and emotion at FIFA World Cup 2026™ Play-Off Tournament 02:06

إذ قبلها بأربعة أعوام، كان شوارتزر أيضاً حارس السوكيروز الذين فشلوا بالوصول إلى كأس العالم كوريا واليابان 2002 FIFA™ بعد خسارة المنتخب بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في الملحق الذي وضع منتخب أستراليا من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم بمواجهة منتخب أوروغواي من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

خسرت أستراليا مرحلة الذهاب بنتيجة 1-0 في مونتيفيديو، ولكنّ المنتخب أعاد تنظيم صفوفه بعد أربعة أيام وخاض مباراة مصيرية أمام 82698 مشجعاً في ملعب أستراليا في سيدني، عازماً على التأهل ووضع حدّ للانتظار الذي دام 32 سنة منذ شارك للمرة الأخيرة في كأس العالم في ألمانيا الغربية عام 1974.

وفي هذه المناسبة، قال شوارتزر "لطالما حظي المنتخب بالدعم في المراحل الأخيرة المؤهلة لكأس العالم FIFA، لذلك، بالنسبة إلينا، كان الأمر طبيعياً."

وأضاف "ولكنّ الخارج عن المألوف، كان التأهل، إذ عدنا بالذاكرة إلى المرة السابقة التي لم نتأهل فيها، ثمّ وصلت وسائل الإعلام وتدخّلت جميع الرياضات (الأسترالية) الأخرى في الموضوع، وحاول المسؤولون عن تلك الرياضات بالحطّ من قيمة كرة القدم. لذلك، كان علينا تصويب الأمور."

كان منتخب أستراليا يذخر بالمواهب مثل لاعب الجناح هاري كيويل، والمهاجم مارك فيدوكا، اللذين أثبتا نفسيهما مع الأندية الأوروبية، بينما كان نجم لاعب خطّ الوسط تيم كاهيل قد بدأ يسطع.

وقد ساد الاعتقاد أنّ هذه المرّة سيكون الأمر مختلفاً، وقال شوارتزر إنّ التأهل لكأس العالم FIFA، هو بالنسبة إلى بعض اللاعبين "الطموح الأوّل والأخير."

وأضاف شوارتزر "في نهاية المطاف، كانت هذه خطتنا: تغيير وجه كرة القدم في أستراليا، والتأهل لكأس العالم FIFA."

فازت أستراليا بنتيجة 1-0، وعادلت مجموع المباراتين بعد لعب وقت إضافي، لذلك كانت الطريقة الوحيدة لحسم الأمور هي اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وهناك لمع نجم شوارتزر، بعد أن تصدّى لركلتي ترجيح وساهم بفوز منتخب بلاده بنتيجة 4-2، بعد أن سجّل جون ألويسي الركلة الحاسمة لتشتعل المدرّجات احتفالاً بالانتصار.

وتابع شوارتزر: "لقد رحنا نركض حول الملعب كالمجانين، يُزاحمنا الناس والمشجعون. لا يُمكنك أن تعرف قيمة اللحظة وأهميتها بالنسبة إلى الموجودين في الملعب، فأنت على أرض اللعب، تسمع الكثير من الأمور ولكنّ كلّ شيء مبهم بالنسبة إليك."

وأضاف "ولكن عندما تشاهد لاحقاً ما حصل، تسري القشعريرة في جسدك، وعندها لا يمكنك إلا أن تقف مذهولاً ممّا حصل، لأنّه فعلاً ضرب من الجنون. هذه هي اللحظات التي تبقى في الذاكرة."

وتابع "هذه هي المشاعر التي تريد لغيرك أن يختبرها في مارس/آذار عندما يحجزون مكانهم في أكبر نسخة من كأس العالم FIFA™ على الإطلاق."

وشرح الحارس "ستشعر بالذهول ولن تصدّق ما يحصل، وسوف تسري القشعريرة في جسدك –كلّ هذه المشاعر ستخالجك في الوقت نفسه. إنه شعور لا يوصَف."

ما زال شوارتزر يتذكّر بفخر حلم المشاركة في كأس العالم FIFA™ حيث قال "عندما كنت طفلاً، كنت أركض وألعب كرة القدم في المنتزه، وهناك بدأت تراودني أفكار ممارسة كرة القدم، فرحت أنمّي حبّي للعبة، وأذهب إلى السرير برفقة كرة القدم ولا أغادر المنزل من دونها."

وأضاف "ثمّ تمكّنت لاحقاً من اللعب على أعلى المستويات، في بطولة كنت أشاهدها في طفولتي قبل أن أنتقل إلى الجهة المقابلة. ورحت أقول لنفسي: لقد وصلت، أنا أختبر الأمر بنفسي، وألعب في هذه الملاعب المذهلة في مواجهة هؤلاء اللاعبين الماهرين. ومن بعدها رحت أحاول كتابة التاريخ مع منتخب بلدي، وبرأيي، ما من شيء أعظم من تمثيلك لبلدك."

ويبدو شوارتزر متأكداً من أنّ الشكل الجديد للملحق المؤهل للبطولة في أمريكا الشمالية سيبقى محفوراً في الذاكرة حيث قال "منافسات الملحق العالمي المؤهِّل لكأس العالم FIFA فكرة رائعة. أظنّ أنّها ستكون فرصة سانحة للمشجعين بشكل خاص، أن يتواجدوا في مكان واحد، وللاعبين أيضاً أن يتواجدوا في مكانٍ واحد من دون الاضطرار إلى السفر آلاف الأميال إلى جميع أنحاء العالم، والمعاناة من إرهاق السفر والتعب والإنهاك."

وأضاف "لسوء الحظ، يُلعب الملحق العالمي بنظام خروج المغلوب، وهذاهو الوجه السلبي للتصفيات، وسيكون عليك أن تضمن تواجدك على الجهة الإيجابية، أي التأهل، وهو أمر مميّز للغاية. أنا اختبرت الوجهين، ولا شكّ أنني أفضّل التأهّل."

يُذكر أنّه سيتمّ تنظيم قرعتي الملحق العالمي والملحق الأوروبي المؤهِّلين لكأس العالم 2026 FIFA™ في مقرّ FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية، يوم الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.