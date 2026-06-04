مدارس KIPP العامة في ميامي ومؤسسة Gumball 3000 ومؤسسة FIFA بالولايات المتحدة تحتفل بالتدشين الرسمي لملعب مجتمعي مُجدَّد حديثاً

بالشراكة مع مؤسسة Gumball 3000 ومؤسسة FIFA بالولايات المتحدة، احتفلت مدارس KIPP العامة في مقاطعة ميامي-ديد بالتدشين الرسمي لملعب كرة القدم المُجدَّد حديثاً في حرمها الشمالي.

ويمثل المشروع تعاوناً مهماً يُركز على توسيع الفرص المتاحة للشباب من خلال الرياضة والتعليم والمشاركة المجتمعية. وبعد اكتمال الأعمال، سيشمل الملعب المُجدَّد مقاعد مطوَّرة، ولوحة نتائج جديدة، وتحسينات أخرى تهدف إلى توفير بيئة آمنة وحديثة ومتاحة للتلاميذ والمجتمع المحيط بالمدارس.

رئيس FIFA يشارك في افتتاح ملعب كرة قدم مجتمعي تم تجديده في ميامي 01:52

وتضم مدارس KIPP العامة في ميامي أكثر من 1200 تلميذ في كل من KIPP Royalty Academy وKIPP Courage Academy، وسيُخصَّص الملعب المطوَّر لدعم برامج التربية البدنية، والأنشطة الرياضية بعد الحصص الدراسية، وتدريبات كرة القدم، وفرص الإرشاد، والبرامج المجتمعية على نطاق أوسع طوال العام.

وفي هذا الصدد، قال تشارلي شميت، المدير التنفيذي لمدارس KIPP العامة في ميامي: "تُعرب مدارس KIPP العامة في ميامي عن امتنانها العميق لهذه الشراكة الرائعة ولهذا الاستثمار في تلاميذنا وعائلاتهم. فهذا الملعب الجديد يمنح تلاميذنا مكاناً آمناً ومُلهماً للعب والنمو وبناء مهارات العمل الجماعي والقيادة داخل الملعب وخارجه، إذ يُجسِّد ما يمكن تحقيقه عندما تتكاتف المؤسسات حول التزام مشترك بتنمية الشباب".

وفي السياق ذاته، قال ماكسيميليون كوبر، مؤسِّس Gumball 3000 ومؤسَّسة Gumball 3000: "ينطوي هذا المشروع على خلق الفرص والاستثمار في الجيل المقبل، حيث نؤمن بأن الرياضة قادرة على إلهام الثقة والتواصل والطموح لدى الشباب، ونفخر بالشراكة مع مؤسسة FIFA بالولايات المتحدة ومدارس KIPP العامة في ميامي ضمن مشروع سيكون له أثر دائم في هذا المجتمع".

من جانبه، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "كان هذا يوماً مميزاً للغاية في ميامي، إذ احتفلنا بإطلاق مؤسسة FIFA بالولايات المتحدة، في أول فعالية حقيقية لها، وكذلك بتجديد ملعب كرة القدم في مدارس KIPP العامة في ميامي، وهو ما سيوفر العديد من الفرص للشباب من خلال لعبتنا الجميلة".

وتابع: "الأطفال هم مستقبلنا، ومن الجميل أن نرى هذا المشروع يتحقق على أرض الواقع، لأنه سيوفر بيئة آمنة للفتيات والفتيان لتعلُّم كرة القدم وممارستها والنمو من خلالها، باعتبارها مدرسة للحياة. وإلى جميع التلاميذ وأولياء الأمور ونجوم المستقبل في مدارس KIPP العامة في ميامي: هذا الملعب مِلكٌ لكم. هنا ستُصنع الذكريات، وستكبر الأحلام، وستتشكل معالم مستقبل كرة القدم".

“وقالت ألينا هوداك، الرئيسة والمديرة التنفيذية للجنة المستضيفة لكأس العالم FIFA 2026™ بمدينة ميامي: "فيما تستعد ميامي لاستقبال العالم خلال كأس العالم FIFA 2026™، نلتزم بضمان أن تترك البطولة إرثاً دائماً يعود بالنفع على مجتمعنا بعد فترة طويلة من صافرة نهاية المباراة النهائية، إذ يمثل ملعب كرة القدم المُجدَّد هذا أكثر من مجرد استثمار في البنية التحتية الرياضية؛ فهو استثمار في الشباب، وفي مجتمعات أكثر صحة، وفي مستقبل ميامي".

يُذكر أن تمويل أعمال التجديد تم بدعم من مؤسسة Gumball 3000، في إطار مهمتها الرامية إلى الاستثمار في المبادرات المُوجَّهة إلى الشباب وإحداث تغيير اجتماعي إيجابي من خلال الشراكات العالمية.

هذا وقد اجتمع التلاميذ والمُدرِّسون وقادة المجتمع المحلي والشركاء في المشروع لحضور مراسم قصّ الشريط، التي احتفت ليس فقط باستكمال تحسينات المنشأة، بل أيضاً برؤية مشتركة لاستخدام كرة القدم كمنصة لإلهام الثقة والعمل الجماعي والقيادة وتشجيع أنماط الحياة الصحية في أوساط الشباب.

ومن المتوقع أن يصبح الملعب الجديد مركزاً نابضاً بالرياضة والترفيه في جنوب فلوريدا، ليستفيد منه التلاميذ والسكان المحليون على مدار العام.