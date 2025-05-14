لاندون دونوفان يدعم كأس العالم للأندية FIFA 2025™ لإحداث تأثير محلي وعالمي

انطلاق البطولة العالمية التي تضم 32 فريقاً يوم السبت 14 يونيو في ميامي لتوحيد المشجعين في 11 مدينة أمريكية

يتوقع دونوفان ملايين المشجعين الجدد في أمريكا الشمالية مع إسعاد النجوم العالميين للجماهير وإعادة تعريف أمجاد كرة القدم للأندية

نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يقول إن أطفاله يتشوقون لرؤية إرلينج هالاند على الهواء مباشرة، حيث يستعد جيل جديد من الأمريكيين للتواصل مع كرة القدم العالمية

توقّع لاندون دونوفان، أسطورة الولايات المتحدة الأمريكية وأسطورة FIFA، أن كأس العالم للأندية FIFA™ التي تقترب بسرعة والتي تضم 32 فريقاً لأول مرة على الإطلاق - والتي ستُقام مع كأس العالم FIFA™ العام المقبل - ستفتح أعين ”ملايين المشجعين الجدد“ في أمريكا الشمالية مع استمرار ازدهار هذه الرياضة من حيث المشاركة والشعبية.

وفي حديثه قبل شهر واحد من انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لهذا العام، استند دونوفان، الذي مثّل منتخب الولايات المتحدة في ثلاث بطولات كأس العالم FIFA (2002 و2006 و2010)، إلى تجربته الشخصية التي أبهرته عندما شهد مع 90,468 آخرين واحدة من أعظم المباريات في تاريخ كرة القدم الدولية في باسادينا عام 1994.

“عندما كنت في الثانية عشرة من عمري، كانت بطولة كأس العالم FIFA في أمريكا، في عام 94، وذهبت لمشاهدة مباراة الأرجنتين ورومانيا. "حتى تلك اللحظة، لم أكن قد شاهدت كرة القدم على التلفاز. كنت ألعبها طوال طفولتي، لكنني لم أفهم أبدًا أن هناك ما هو أكثر من ذلك.

”مشاهدة تلك المباراة في كأس العالم فتحت عيني على هذه الرياضة بطريقة (لم يسبق أن) فتحت عينيّ عليها، لذا أعتقد أنه، بالمثل، هذا الصيف، الصيف المقبل مع قدوم كأس العالم للأندية هذا العام وكأس العالم العام المقبل - (الكثير) من الناس ستفتح أعينهم لأول مرة على هذه الرياضة وسنخلق عشرات الملايين من المشجعين الجدد.“

بعد واحد وثلاثين عاماً من تأثّره بمهارات نجوم مثل الروماني جورجي حاجي والأرجنتيني جابرييل باتيستوتا أصبح دونوفان أباً لأطفال محبين لكرة القدم. على مدار الأشهر الأخيرة، كان مايسترو دوري كرة القدم الأمريكي السابق يشارك عائلته التشويق والإثارة مع نجوم العالم الذين يستعدون لتشريف ملعب روز بول الشهير مرة أخرى، إلى جانب 11 ملعبًا آخر للبطولة.

“أولادي متحمسون حقًا لها [كأس العالم للأندية FIFA]". وأضاف: "كنت أشرح لهم كيف تسير الأمور وأنها في الأساس كأس العالم ولكن لفرق الأندية، وبالنسبة للأطفال الصغار في بلدنا، فهم يشاهدون كل هؤلاء النجوم من جميع أنحاء العالم، والنجم في نظرهم يكاد يكون بحجم الفريق، لكنهم الآن يدركون أن فريقهم قادم الآن. لذا، يأتي فريق إرلينج هالاند [مانشستر سيتي]، ويتسنى لهم رؤيته شخصيًا. لذا، أعتقد أنها فرصة كبيرة لنا كأمريكيين لمواصلة تنمية هذه الرياضة."

يتطلع دونوفان إلى المشاركة في العديد من مباريات كأس العالم للأندية مع فريقه خلال شهري يونيو ويوليو. وفي حين أن نجومًا عالميين مثل هالاند المذكور أعلاه على رأس قائمة اللاعبين، يتذكر دونوفان أيضًا بابتسامة - ولمسة من الفكاهة - كيف تم ترشيح طفل صغير ذات مرة ليكون بديلاً له عندما غادر نادي بايرن ميونيخ.

“اتضح أنه توماس مولر، لذا أعتقد أنهم قاموا بالاختيار الصحيح! لقد كان أسطورة مطلقة لهذا النادي ولألمانيا. (لذا) إنه أمر مميز حقًا بالنسبة له - بغض النظر عما سيفعله بعد ذلك - أن يحصل على الفرصة هنا في أمريكا، الكثير من مشجعي بايرن ميونيخ هنا في أمريكا يريدون رؤيته وسيتمكنون من رؤيته على المباشر، وربما ينتهي به المطاف كبطل". لكن دونوفان متحمس أيضًا لمعرفة الفرق واللاعبين الأقل شهرة خلال البطولة، والذين سيظهرون في البطولة ويدفعون بأنفسهم إلى دائرة الضوء الرياضية العالمية.

“أعتقد أن هناك فرصة جيدة أن يظهر لاعب لا نعرفه جيداً، أو ربما لا يعرفه بقية العالم جيداً - ربما لاعب من إنتر ميامي أو لاعب من سياتل ساوندرز - سيظهر ويقدم أداءً لم يتوقعه أحد. وبالمثل، قد يظهر لاعبون من بلدان أخرى لا يعرفها الناس ويصنعون اسماً لأنفسهم، وهذا هو جمال هذه البطولة، تماماً مثل كأس العالم. في كل مرة تقام فيها بطولة كأس العالم، هناك بعض اللاعبين الذين يبرزون على الساحة ولا يعرفهم أحد، وسيحدث نفس الشيء هذا الصيف".

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