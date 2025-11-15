تذاكر المباريات الثلاث الأخيرة من كأس القارات للأندية قطر 2025 FIFA™: مرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa تنطلق اليوم

يستضيف ملعب أحمد بن علي ثلاث مواجهات تبدأ أسعار تذاكرها اعتباراً من 20 ريالاً قطرياً

ستكون الأسبقية لحاملي بطاقات Visa الذين خُصصت لهم فترة بيع حصرية قبل طرح التذاكر لعامة الجمهور، إذ يُمكنهم حجز مقاعدهم في المباريات الثلاث ابتداءًا من اليوم في تمام الساعة 15:00 بالتوقيت القطري، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتذاكر FIFA.com/tickets

يُخصِّص FIFA لحاملي بطاقات Visa فرصة حصرية قبل طرح التذاكر لعامة الجمهور، وذلك من 15 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني

تنطلق اليوم السبت 15 نوفمبر/تشرين الثاني عملية بيع تذاكر المباريات الثلاث الأخيرة من كأس القارات للأندية قطر 2025 FIFA™ المقدَّمة من أرامكو، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتذاكر FIFA.com/tickets ابتداءًا من الساعة 15:00 بتوقيت قطر. فبفضل Visa، شريك FIFA العالمي، يُخصِّص FIFA لحاملي بطاقات Visa فرصة حصرية قبل طرح التذاكر لعامة الجمهور، وذلك من السبت 15 نوفمبر/تشرين الثاني إلى السبت 22 من الشهر ذاته، علماً أن بطاقات Visa ستكون هي خيار الدفع الوحيد المتاح في فترة البيع المسبق الحصرية هذه.

يُذكر أن كأس القارات للأندية FIFA™ تُتيح لأبطال جميع الاتحادات القارية الستة فرصة التنافس سنوياً على الساحة العالمية، ومن المقرَّر أن تقام مبارياتها الثلاث الأخيرة الشهر المقبل في قطر.

وكان نظام المسابقة قد خضع لتعديلات العام الماضي، علماً أن ريال مدريد تُوج بطلاً لنسخة 2024 بعد تغلُّبه على باتشوكا أمام نحو 70 ألف متفرج في استاد لوسيل الشهير في قطر.

وكما كان الحال العام الماضي، ستحل نسخة 2025 ضيفة على قطر، حيث من المقرَّر أن يستضيف استاد أحمد بن علي المباريات الثلاث الأخيرة للبطولة، ويتعلق الأمر بكل من ديربي الأمريكتين FIFA وكأس التحدي FIFA ونهائي كأس القارات FIFA™ أيام 10 و13 و17 ديسمبر/كانون الأول على التوالي، علماً أن هذا الملعب كان مسرحاً لسبع مباريات في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

ديربي الأمريكتين FIFA: تُقام هذه المباراة يوم الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول، حيث ستجمع بين نادي كروز أزول المكسيكي، الفائز بنسخة 2025 من مسابقة كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبطل أمريكا الجنوبية لهذا العام - والذي ستتحدد هويته في ليما يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تاريخ إجراء نهائي مسابقة كوبا لبيرتادوريس الذي ستدور رحاه بين العملاقين البرازيليين بالميراس وفلامينغو.

كأس التحدي FIFA: تُقام هذه المباراة يوم السبت 13 ديسمبر/كانون الأول، حيث ستجمع بين الفائز بديربي الأمريكتين FIFA وبطل أفريقيا نادي بيراميدز المصري، الذي تُوج بكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA عقب تغلُّبه على الأهلي السعودي.

نهائي كأس القارات للأندية FIFA: ستُختتم البطولة يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول بموقعة حسم لقب المسابقة السنوية العالمية للأندية، عندما يتقابل بطل كأس التحدي FIFA مع نادي باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

يُذكر أن المباريات الثلاث ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت قطر.

وستكون تذاكر المباريات الثلاث مطروحة للبيع في ثلاث فئات مختلفة، على أن تبدأ أسعارها اعتباراً من 20 ريالاً قطرياً، علماً أنه يسمح لكل شخص بشراء ست تذاكر كحد أقصى في عملية واحدة.

وبالإضافة إلى استضافة المواجهات الثلاث الأخيرة من نسخة العام الماضي لكأس القارات للأندية FIFA، كانت قطر كذلك مسرحاً للمسابقة السنوية للأندية عامي 2019 و2020، كما تستضيف حالياً كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™، بينما ستُقام على أراضيها أيضاً المرحلة التأهيلية لبطولة كأس العرب FIFA™ في وقت لاحق من هذا الشهر، على أن تليها الشهر المقبل المرحلة النهائية من المسابقة ذاتها، حيث تُعَدّ البُنى التحتية والمرافق التي استُخدمت في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ جزءاً أساسياً من التجهيزات والمنشآت المستعملة في هذه المنافسات الإقليمية والدولية.

وتُعتبر Visa، الشركة الرائدة عالمية في عالم المدفوعات الرقمية، شريك FIFA الرسمي لخدمات الدفع والطريقة المفضلة لتسديد ثمن التذاكر وباقات الضيافة.