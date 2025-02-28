دليل FIFA للملاعب يضع معايير عالمية لملاعب كرة القدم

أعاد FIFA إطلاق القسم المخصّص لأفضل الممارسات في عملية بناء ملاعب كرة القدم وتجديدها
صُمم هذا الدليل الإرشادي للاستخدام في أي مكان بالعالم وعلى كافة مستويات اللعبة
تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى التشجيع على تطوير بنية تحتية مستدامة للملاعب
تسلّط النسخة الأحدث من الدليل الإرشادي لملاعب كرة القدم الضوء على أفضل المعايير المُتَّبعة في تصميم الملاعب والمناهج المبتكرة ذات الصلة، والتي يُمكن العمل بها في عمليات تطوير ملاعب كرة القدم في أي مكان بالعالم وعلى كافة مستويات اللعبة، وذلك بغض النظر عن حجم الملعب ومساحته وموقعه وشكله ونوعه ودرجة قِدمه.
وتَعتبر هذه المبادئ التوجيهية كلَّ ملعب من الملاعب المعنية بمثابة مشروع فريد من نوعه ينبغي أن تُراعى فيه العوامل الثقافية المحلية وطبيعة استخدامه والموارد المتاحة، مؤكدةّ في الوقت ذاته أنه ليس من المناسب اعتماد نهج مُوحَّد يُطبَّق على الجميع. وسواء على المستوى البيئي أم الاجتماعي أم الاقتصادي، فإن الاستدامة تُعد من أبرز الجوانب الموصى بها في هذا الدليل الإرشادي، الذي يشدّد على ضرورة تصميم وبناء الملاعب على نحو يلبّي الاحتياجات المستمرة للمجتمعات المحلية، بدلاً من الاكتفاء بالتركيز على حدث عرضي يُقام مرة واحدة. وقد أظهر FIFA أن تطبيق هذه المبادئ التوجيهية من شأنه أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، مع إدراج مجموعة من التدابير الكفيلة بالتخفيف من حدة تغير المناخ، بالإضافة إلى دراسة حالة حول إدارة النفايات من خلال اعتماد أحد ملاعب كأس العالم 26 FIFA™ نموذجاً. وفي هذه النسخة المنقّحة، يؤكد الفصل الإضافي المتعلق بمواقع التدريب على ضرورة الاهتمام بالبنى التحتية المتاحة للفرق واللاعبين في سياق التحضيرات اليومية للمباريات، علماً أن FIFA يؤكّد التزامه بتطوير كرة القدم على نطاق عالمي أوسع من خلال نشر الدليل الإرشادي بلغتين إضافيتين - الفرنسية والإسبانية - بعدما كان يقتصر على اللغة الإنجليزية.
ويتوفّر الدليل الإرشادي لملاعب كرة القدم بصيغة رقمية يُمكن الاطلاع عليها عبر Inside FIFA، وهو عبارة عن مجموعة من المبادئ التوجيهية المخصصة لكل من:
الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء لدى FIFA
منظمات الأندية
الجهات الفاعلة في المشاريع الجديدة المتعلّقة بالملاعب ومواقع التدريب، مثل السلطات البلدية والمالكين والمهندسين المعماريين
الجهات المالكة للملاعب القائمة ومشاريع مواقع التدريب والجهات المعنية بإدارة العمليات التشغيلية ذات الصلة
السلطات المعنية بإصدار التراخيص والموردين الرئيسيين في مجال بناء وإصلاح الملاعب
وكانت النسخة الماضية من توصيات وشروط FIFA الفنية المتعلّقة بالملاعب قد تم نشرها في 2011، حيث تم التركيز آنذاك على الملاعب الكبيرة المخصصة للأحداث الكبرى. وفي النسخة التالية التي تم نشرها عام 2022، شملت المبادئ التوجيهية الملاعب بمختلف الأحجام.