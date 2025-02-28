دليل FIFA للملاعب يضع معايير عالمية لملاعب كرة القدم

وتَعتبر هذه المبادئ التوجيهية كلَّ ملعب من الملاعب المعنية بمثابة مشروع فريد من نوعه ينبغي أن تُراعى فيه العوامل الثقافية المحلية وطبيعة استخدامه والموارد المتاحة، مؤكدةّ في الوقت ذاته أنه ليس من المناسب اعتماد نهج مُوحَّد يُطبَّق على الجميع. وسواء على المستوى البيئي أم الاجتماعي أم الاقتصادي، فإن الاستدامة تُعد من أبرز الجوانب الموصى بها في هذا الدليل الإرشادي، الذي يشدّد على ضرورة تصميم وبناء الملاعب على نحو يلبّي الاحتياجات المستمرة للمجتمعات المحلية، بدلاً من الاكتفاء بالتركيز على حدث عرضي يُقام مرة واحدة. وقد أظهر FIFA أن تطبيق هذه المبادئ التوجيهية من شأنه أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، مع إدراج مجموعة من التدابير الكفيلة بالتخفيف من حدة تغير المناخ، بالإضافة إلى دراسة حالة حول إدارة النفايات من خلال اعتماد أحد ملاعب كأس العالم 26 FIFA™ نموذجاً. وفي هذه النسخة المنقّحة، يؤكد الفصل الإضافي المتعلق بمواقع التدريب على ضرورة الاهتمام بالبنى التحتية المتاحة للفرق واللاعبين في سياق التحضيرات اليومية للمباريات، علماً أن FIFA يؤكّد التزامه بتطوير كرة القدم على نطاق عالمي أوسع من خلال نشر الدليل الإرشادي بلغتين إضافيتين - الفرنسية والإسبانية - بعدما كان يقتصر على اللغة الإنجليزية.