قمة الإثارة والترقُّب عشية القرعة النهائية لكأس العالم 2026 FIFA™

أمين FIFA العام ماتياس غرافستروم: تنبض واشنطن على وقع القرعة النهائية يوم الجمعة

ريو فرديناند على أتم استعداد لتقديم حفل "الحدث المنتظر" في مركز كِندي

ستحدد القرعة النهائية مسارات المنتخبات في النسخة الأولى التي تُجرى بمشاركة 48 بلداً في تاريخ كأس العالم FIFA™

لا يخفى على أحد أن درجة الإثارة والحماس والاستعدادات في مركز جون فيتزجيرالد كِندي لفنون الأداء قد بلغت أوجها تحضيراً لاستضافة مراسم القرعة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ يوم الجمعة.

ففي الأيام التي سبقت هذا الحدث الكروي والترفيهي المنتظَر، الذي سيشهد تحديد مسار المنتخبات في مرحلة المجموعات وتعرُّف الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم على خصوم فِرقها المفضلة خلال مختلف أدوار البطولة، انهمك المئات من العمال والموظفين في تجهيز معدات البث والتغطية الإعلامية، وتحضير البنية التحتية للمركز واللافتات الإرشادية التي من شأنها تحويل هذا المركز الشهير المطلّ على نهر بوتوماك إلى معقل لكرة القدم تتجه إليه أنظار العالم بأسره.

وعن هذه الليلة الكروية بامتياز، قال أمين FIFA العام ماتياس غرافستروم "سيكون الغد بمثابة يوم رائع بالنسبة لمركز كِندي، حيث نلمس حجم الترقب والإثارة. ستكون فعالية مذهلة."

في هذه الأثناء، تسير التمارين على فقرات الحفل والتحضيرات النهائية على قدم وساق، بينما ترتفع درجة التشويق ساعة بعد أخرى. وسيُشرف على عملية سحب القرعة أسطورة FIFA وقائد منتخب إنجلترا السابق ريو فرديناند، الذي شهدت مسيرته الحافلة ثلاث مشاركات في منافسات كأس العالم FIFA™، وسترافقه سامانثا جونسون صانعة المحتوى الرياضي الحائزة على عدة جوائز دولية.

وفي تصريح أدلى به في واشنطن يوم الأربعاء، قال فرديناند "يفصلنا يومان عن اضطلاعي بمسؤولية تقديم قرعة كأس العالم FIFA، وبالنسبة لشخص من خلفيتي، فإن هذا بمثابة حُلم هائل. فعلى غرار اليومين الماضيين، أتيتُ إلى هنا اليوم ولاحظتُ كمّ العمل الذي تنطوي عليه هذه الفعالية، ناهيك عن الجوانب الأخرى المتعلقة بتنظيم بطولة كأس العالم FIFA. فمجرَّد عيش هذه اللحظة يملؤني فخراً واعتزازاً."

ستكون كأس العالم 2026 FIFA™ تاريخية نظراً لحجم المشارَكة ونطاق التنظيم، بحيث تُشكِّل حقبة جديدة مثيرة للعبة الجميلة، إذ سيتم تنظيمها في 16 مدينة موزعة بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وسيتنافس فيها 48 منتخباً على 104 مباريات سعياً للتربُّع على العرش الكروي العالمي.

وفي واشنطن، يستعدّ فرديناند وزملاؤه لتقديم فعالية على مستوى الإثارة والفخامة المنتظَرة في بطولة العام المقبل، جنباً إلى جنب مع كيفن هارت وهايدي كلوم وداني راميريز، بالإضافة إلى عروض موسيقية استثنائية يُقدّمها المايسترو أندريا بوتشيلّي ونجم البوب روبي ويليامز، ونيكول شيرزنغر، ليكون الحفل بمثابة انطلاقة استثنائية للعد التنازلي لمهرجان كروي غير مسبوق.

وأردف فرديناند "كوني واحداً من عشاق اللعبة، فإني أتابع مثل هذه الفعاليات دوماً، نظراً لرغبتي في التعرف على مجموعة منتخب بلادي، والفريق الذي سيواجهه في المباراة الأولى، وكل هذه الأمور التي تستأثر بالاهتمام في الطريق إلى كأس العالم FIFA. إني متحمّسٌ للغاية، وأقول لكم إن الفعالية ستشهد حضور ضيوف بارزين ومفاجآت مذهلة حقاً."

وسيُساعد فرديناند في تقديم الحفل كوكبة من أبرز الأسماء الرياضية في أمريكا الشمالية، والذين تحوّلوا إلى أساطير في رياضاتهم، إذ سيُشارك في عملية السحب كل من توم برادي المتوَّج سبع مرات بلقب الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، فضلاً عن واين غريتزكي الذي يُعد ضمن نادي مشاهير الدوري الوطني الأمريكي للهوكي، وشاكيل أونيل الذي يُعتبر من مشاهير الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة، إلى جانب آرون جادج نجم نادي نيويورك يانكيز الذي يُعد من عمالقة الرابطة الوطنية الأمريكية للبيسبول والفائز بجائزة أفضل لاعب ثلاث مرات. وسيتولى إيلي مانينغ - بطل الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية مرتين - تقديم الفقرات المتعلقة بفعالية استقبال الضيوف على السجادة الحمراء.

وما من شك في أن الاهتمام الأكبر سيكون مُنصبّاً على القرعة نفسها، وما يُرافقها من مشاعر متضاربة عند تعرّف كل منتخب على منافسيه في الدور الأول الذي سيشهد 12 مجموعة تضمّ كل منها أربعة فِرق. يُذكر أن الدول الثلاث المستضيفة ستكون ضمن الوعاء 1، إلى جانب المنتخبات التسعة الأفضل تصنيفاً بحسب النسخة الأحدث من التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني. أما بقية المنتخبات الـ30 التي ضَمِنت تأهلها حتى الآن، فستكون موزعة على الأوعية 2 و3 و4 بناءًا على ترتيبها، بينما سيتم تخصيص ست كرات في الوعاء 4 للمتأهلين من منافسات المُلحقين العالمي والأوروبي التي ستجري في مارس/آذار المقبل.

وأضاف غرافستروم في هذا الصدد "يتواجد هنا مدربو 64 منتخباً، يمثلون الفرق المتأهلة وتلك التي ستخوض منافسات المُلحق. هذا بالإضافة إلى ممثلي جهات البث، وشركائنا بطبيعة الحال، إلى جانب شخصيات رفيعة من دول عدة، ومسؤولين من البلدان المستضيفة، وهو ما يجعلنا نشعر بأن واشنطن العاصمة تنبض على وقع هذه الفعالية."

من جانبه، أظهر فيرديناند نفس مستوى الحماس قائلاً "بدأنا نلمس روح الإثارة والتشويق بخصوص ما ستفرزه القرعة من مسارات لربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، إذ ستبدأ كل هذه الجوانب من هنا، من هذه المنصة."

أما على المستوى الشخصي، فيتطلّع فيرديناند للتألق على خشبة مسرح مركز كِندي. وكان النجم السابق في صفوف وست هام يونايتد وليدز يونايتد ومانشستر يونايتد، قد دافع عن ألوان المنتخب الإنجليزي في كأس العالم FIFA™ بنسختيها عامي 2022 و2006، اللتين خاض فيهما مباريات فريقه العشر جميعاً. كما قاد نادي الشياطين الحمر لاعتلاء منصة التتويج في مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2008، ولعب معه نهائي كأس العالم للأندية 2008 FIFA™.

وها هو يُمنِّي النفس بالتألق تحت الأضواء مجدداً من مدينة واشنطن هذه المرة، حيث قال بنبرة مفعمة بالحماس والإثارة "شكراً لمن اختارني للتواجد هنا. أتطلّع لتأدية مهمتي بأفضل شكل ممكن وعلى أكمل وجه، لأنها لحظة بالغة الأهمية."

يُذكر أن حفل القرعة النهائية سينطلق عند منتصف اليوم بتوقيت الساحل الشرقي في الولايات المتحدة الأمريكية (السادسة مساءًا بتوقيت وسط أوروبا)، وبإمكان عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم متابعة البث المباشر لمراسم السحب على موقع FIFA.com وعبر مختلف شركاء FIFA الإعلاميين.