فتح عملية تقديم طلبات الحصول على تأشيرة FIFA PASS

أصبح بإمكان حاملي تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™ تقديم طلباتهم لجدولة مواعيد المقابلات الخاصة بالتأشيرة قبل البطولة

تم وضع نظام تسجيل طوعي لدعم المشجعين الدوليين الذين لديهم فترة انتظار طويلة قبل إجراء المقابلات الخاصة بتأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية

ستستضيف إحدى عشرة مدينة أميركية 78 مباراة خلال أول نسخة تُجرى بالنظام الموسع الجديد الذي يضم 48 منتخباً وطنياً في تاريخ كأس العالم FIFA™، إلى جانب ثلاث مدن في المكسيك ومدينتين في كندا

تم فتح باب التسجيل في نظام FIFA لمنح الأولوية في جدولة مواعيد التأشيرة (FIFA PASS)، وهي عملية اختيارية تُتيح لحاملي تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™ المسافرين إلى الولايات المتحدة الحصول على الأولوية في جدولة مواعيد إجراء المقابلات الخاصة بتأشيرة الدخول.

وخلال الأيام المقبلة، سيعمل مكتب FIFA المعني بالتذاكر على إخطار كافة حاملي تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™ الحاليين بمعلومات حول مدى توفر تأشيرة FIFA PASS، بالإضافة إلى تعليمات حول كيفية التسجيل في العملية، على أن تُمنح نفس فرصة التسجيل للأشخاص الذين سيشترون التذاكر في وقت لاحق.

وستكون هذه المبادرة مفيدة للمشجعين الحاصلين على التذاكر في البلدان حيث أوقات الانتظار لإجراء المقابلات الخاصة بتأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أطول من غيرها (يُرجى التحقّق هنا من أوقات الانتظار في بلدك).

يُذكر أن مواطني الدول المنضوية تحت برنامج الإعفاء من التأشيرة عبر النظام الإلكتروني لتصاريح السفر (ESTA) و/أو الدول حيث توجد حالياً مواعيد مفتوحة لإجراء مقابلات خاصة بتأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليسوا مطالَبين باستخدام نظام تأشيرة FIFA PASS، حيث يُمكنهم التقدّم بطلبات للحصول على التأشيرة أو استخدام برنامج الإعفاء من التأشيرة عبر النظام الإلكتروني لتصاريح السفر مباشرة من خلال بوابة كأس العالم 2026 FIFA™ في موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وقد تم الإعلان عن تأشيرة FIFA PASS في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 خلال فعالية تاريخية أقيمت في البيت الأبيض بحضور رئيس الولايات المتحدة دونالد ج. ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، وفريق العمل بالبيت الأبيض ورئيس FIFA جياني إنفانتينو.

ويمثّل هذا الإعلان محطة بارزة في الطريق إلى كأس العالم FIFA™، بقدر ما يؤكد على التعاون الوثيق بين FIFA وفريق العمل بالبيت الأبيض في تنظيم حدث كروي عالمي غير مسبوق.

يُذكر أن كأس العالم 2026 FIFA™ ستكون هي النسخة الأولى التي تُجرى بمشاركة 48 منتخباً وطنياً في تاريخ الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض، حيث ستُقام في 16 مدينة مضيفة موزّعة بين كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، علماً أن إحدى عشرة مدينة أميركية ستستضيف 78 مباراة، إلى جانب ثلاث مدن في المكسيك ومدينتين في كندا.

وبينما ستكون أكثر من ستة ملايين تذكرة متاحة للجمهور، يُمثل إطلاق تأشيرة FIFA PASS خطوة مهمة في دعم وصول المشجعين الدوليين وضمان تجربة سفر سلسة قبل أكبر حدث رياضي في العالم.