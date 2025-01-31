فتح باب تقديم الطلبات للانضمام إلى برنامج التطوع في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™

أصبح بإمكان الراغبين في الانضمام إلى برنامج التطوع تقديم طلباتهم للمشاركة في إنجاح تنظيم البطولة

تستضيف القارة الأفريقية كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA للمرة الأولى في تاريخ المسابقة

تُقام البطولة في سيشيل خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 11 مايو/أيار 2025

تم فتح باب تقديم الطلبات للانضمام إلى برنامج التطوع في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA سيشيل 2025 FIFA™.

فقد تم افتتاح البرنامج رسمياً خلال حفل خاص أقيم بمقر اتحاد سيشيل لكرة القدم في ماهيه، بحضور وزيرة الشباب والرياضة والأسرة في البلد المضيف، ماري سيلين زيالور، التي ألقت كلمة ترحيبية، قبل عرض مقاطع فيديو تعكس ما ينطوي عليه الانضمام إلى برنامج FIFA للتطوع من فوائد ومشاعر وأحاسيس إيجابية.

وفي هذا الصدد، قال إيان رايلي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA سيشيل 2025™: "ينطوي العمل التطوعي على أكثر من مجرد تقديم يد المساعدة في تنظيم حدث ما. إنه يعني أن يصبح المتطوعون والمتطوعات جزءاً من الإرث الذي يتركه ذلك الحدث. ومن هذا المنطلق سيكون المتطوعون والمتطوعات في قلب الأحداث التي ستجري هنا في مايو/أيار، حيث ستُنسَج علاقات صداقة يمكن أن تستمر مدى الحياة، ونَعِدُ كل من سينضمون إلى البرنامج بأنهم مقبلون على عيش تجربة لا تنسى. ومن هذا المنبر، نشجع كل الأشخاص المهتمين بزيارة الموقع الإلكتروني والتقدم بطلبات للانضمام إلى عائلتنا والاضطلاع بدور بالغ الأهمية في إنجاح تنظيم مسابقة تاريخية في سيشيل بأتم معنى الكلمة".

يُذكر أن العد التنازلي لانطلاق البطولة الأكثر إثارة في جدول منافسات كرة القدم الشاطئية قد انطلق بالفعل، إذ يدعو FIFA واللجنة المنظمة المحلية كل الشغوفين للانضمام إلى فريق برنامج التطوع والاستعداد لعيش تجربة استثنائية.

هذا وتحل بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA ضيفة على القارة الأفريقية للمرة الأولى في تاريخها، حيث ستقام في سيشيل خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 11 مايو/أيار هذا العام، علماً أن برنامج التطوع يوفر فرصة فريدة للمساهمة في إضفاء سحر ورونق كبيرين على نسخة 2025 من المسابقة واكتشاف خبايا الثقافة سيشيل النابضة بالحياة والمتميزة بمناظرها الطبيعية الخلابة.

ما الذي يعنيه الانضمام إلى برنامج FIFA للتطوع؟

ينطوي الانضمام إلى برنامج التطوع في أي بطولة من بطولات FIFA على مجموعة من المزايا كما يساهم في خلق ذكريات دائمة:

الاستمتاع بشغف كرة القدم: يشاهد المتطوعون والمتطوعات أفضل لاعبي كرة القدم الشاطئية في العالم عن قرب بينما يؤدون مهامهم التطوعية في قلب الحدث.

تطوير المهارات: يكتسب المتطوعون والمتطوعات خبرة شخصية ومهنية قَيِّمة من خلال الأدوار الوظيفية التي يضطلعون بها في العمليات التشغيلية المرتبطة بالبطولة.

نسج علاقات عالمية: التواصل مع أشخاص من مختلف المشارب ومن شتى أنحاء العالم.

الاطلاع بشكل حصري على الأحداث الجارية خلف الكواليس: يستمتع المتطوعون والمتطوعات بالوقوف شاهدين على لحظات فريدة خلال اضطلاعهم بالعمليات التشغيلية الداخلية في إطار بطولة عالمية من الطراز الرفيع.

كيفية تقديم الطلبات

تم فتح باب تقديم الطلبات، حيث ندعو كل من يرغب في الانضمام لبرنامج التطوع إلى زيارة بوابة FIFA للمتطوعين وإنشاء حساب شخص واختيار الدور المفضل، ومن ثم تقديم الطلب. سيتلقى أصحاب الطلبات المقبولة تدريباً شاملاً لإعدادهم من أجل الاضطلاع بأدوارهم التطوعية.

الأدوار التطوعية

لإمكان المترشحين الاختيار من بين أكثر من 20 فئة: تندرج المهام والأدوار التطوعية ضمن الفئات التالية:

العمليات ذات الصلة بالمباريات

العمليات الإعلامية

خدمات الضيافة

خدمات المتفرجين

كنولوجيا المعلومات والجوانب التقنية

خدمات المنتخبات

… وأكثر من ذلك بكثير!

كُونوا جزءاً من إرث البطولة!

كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA هي أكثر من مجرد بطولة؛ إنها مناسبة للاحتفاء باللعب النظيف وروح الفريق والمجتمع والثقافة. من خلال مشاركتكم في برنامج التطوع، ستساهمون في نجاح البطولة كما ستكونون جزءاً من إرث يتجاوز الحدود ويوحد المشجعين في مختلف أنحاء العالم.