FIFA يعلن عن شراكة رسمية مع مهرجان فانتاكس في نيويورك قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 FIFA™

هايمو شيرجي، رئيس قسم عمليات الفعاليات في FIFA: "من خلال الجمع بين الرياضة والثقافة والترفيه، تعكس هذه الشراكة طموحنا في التواصل مع الجماهير العالمية" أعلن مهرجان Fanatics Fest NYC، المهرجان الرياضي الرائد عالميًا الذي يجمع بين الرياضة والثقافة والمقتنيات والبرامج الحية وتجارب المشجعين التفاعلية، عن شراكة رسمية مع FIFA، مؤكدًا بذلك حضورًا قويًا ومتعدد الأيام في مهرجان 2026 الذي يُقام في الفترة من 16 إلى 19 يوليو في مركز جافيتس بمدينة نيويورك. يتزامن مهرجان Fanatics Fest NYC مع عطلة نهاية الأسبوع لنهائيات كأس العالم FIFA 2026™، وسيُقدم فعاليات FIFA على مدار أربعة أيام من خلال تجارب تفاعلية، ولقاءات مع أساطير كرة القدم، ومشاهدة مباريات كأس العالم FIFA™، ومحتوى متكامل ضمن مساحة الفعاليات الخاصة بالعلامة التجارية، والتي ستكون الأكبر في المهرجان. سيُضفي هذا التعاون حيويةً على فعاليات كأس العالم، مُوسّعًا نطاقها ليشمل المدينة بأكملها، مُتيحًا للجماهير فرصةً فريدةً للاستمتاع بتجربةٍ تتجاوز حدود المباراة. وقال هايمو شيرجي، رئيس قسم عمليات الفعاليات في FIFA: "يفخر FIFA بالتعاون مع فانتاكس فيست نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع لنهائيات كأس العالم 2026 FIFA™. ومن خلال الجمع بين الرياضة والثقافة والترفيه، تُجسّد هذه الشراكة طموحنا في التواصل مع الجماهير العالمية خارج أرض الملعب، وخلق تجارب لا تُنسى تُلامس قلوب المشجعين في جميع أنحاء العالم".