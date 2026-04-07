FIFA يعلن عن شراكة رسمية مع مهرجان فانتاكس في نيويورك قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 FIFA™

سيكون FIFA محورًا رئيسيًا في مهرجان فانتاكس فيست 2026 في مركز جافيتس بمدينة نيويورك
يتزامن هذا الحدث الذي يستمر أربعة أيام مع عطلة نهاية الأسبوع لنهائيات كأس العالم FIFA 2026™
هايمو شيرجي، رئيس قسم عمليات الفعاليات في FIFA: "من خلال الجمع بين الرياضة والثقافة والترفيه، تعكس هذه الشراكة طموحنا في التواصل مع الجماهير العالمية" أعلن مهرجان Fanatics Fest NYC، المهرجان الرياضي الرائد عالميًا الذي يجمع بين الرياضة والثقافة والمقتنيات والبرامج الحية وتجارب المشجعين التفاعلية، عن شراكة رسمية مع FIFA، مؤكدًا بذلك حضورًا قويًا ومتعدد الأيام في مهرجان 2026 الذي يُقام في الفترة من 16 إلى 19 يوليو في مركز جافيتس بمدينة نيويورك. يتزامن مهرجان Fanatics Fest NYC مع عطلة نهاية الأسبوع لنهائيات كأس العالم FIFA 2026™، وسيُقدم فعاليات FIFA على مدار أربعة أيام من خلال تجارب تفاعلية، ولقاءات مع أساطير كرة القدم، ومشاهدة مباريات كأس العالم FIFA™، ومحتوى متكامل ضمن مساحة الفعاليات الخاصة بالعلامة التجارية، والتي ستكون الأكبر في المهرجان. سيُضفي هذا التعاون حيويةً على فعاليات كأس العالم، مُوسّعًا نطاقها ليشمل المدينة بأكملها، مُتيحًا للجماهير فرصةً فريدةً للاستمتاع بتجربةٍ تتجاوز حدود المباراة. وقال هايمو شيرجي، رئيس قسم عمليات الفعاليات في FIFA: "يفخر FIFA بالتعاون مع فانتاكس فيست نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع لنهائيات كأس العالم 2026 FIFA™. ومن خلال الجمع بين الرياضة والثقافة والترفيه، تُجسّد هذه الشراكة طموحنا في التواصل مع الجماهير العالمية خارج أرض الملعب، وخلق تجارب لا تُنسى تُلامس قلوب المشجعين في جميع أنحاء العالم".
سيلعب FIFA دورًا محوريًا في مسابقة "ألعاب المتحمسين" الحية، وهي مسابقة رياضية متعددة الأيام ضمن فعاليات المهرجان، حيث يتنافس فيها مشجعون عاديون مع نخبة من أبرز الأسماء في عالم الرياضة للفوز بجائزة كبرى قدرها مليون دولار أمريكي. وسيُطلق FIFAضمن هذه المسابقة تحديًا خاصًا بكرة القدم، حيث يتنافس المشاركون في ركلات ترجيح ضد "حارس مرمى من اختيارهم". تهدف "ألعاب المتحمسين" إلى الاحتفاء بالمنافسة والثقافة والحماس الجماهيري، وتجمع 50 رياضيًا محترفًا وشخصيات مشهورة ومبدعين و50 مشجعًا عاديًا في مسابقة تُحتسب فيها النقاط، وتمزج بين الأداء الرياضي المذهل والعرض الجماهيري الرائع. وقال لانس فينسترمان، الرئيس التنفيذي لشركة "فاناتيكس إيفنتس": "إن نهائيات كأس العالم 2026 FIFA أكبر من مجرد مباراة واحدة، إنها حدث ثقافي عالمي. وقد صُمم مهرجان "فاناتيكس" ليواكب هذه الطاقة، ووجود FIFA يُمكّننا من خلق تجربة مهرجانية تُجسّد حجم الإثارة والحماس والشغف العالمي الذي يُحيط بكأس العالم". سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول فعاليات ولحظات مستوحاة من لعبة FIFA مع اقتراب موعد المهرجان.