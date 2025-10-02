تذاكر كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™: إطلاق مرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa

تم طرح تذاكر المباريات الـ 104 التي ستُقام جميعها في مُجمَّع أسباير زون الرياضي الشهير

تم تخصيص تذاكر بأسعار معقولة ومُيسَّرة تشمل كافة المباريات المجدولة في كل يوم تنافسي من أيام البطولة المقرَّر انطلاقها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن يستضيف استاد خليفة الدولي المباراة النهائية في 27 من الشهر ذاته

تستمر فترة البيع الحصرية لحاملي بطاقات Visa على مدى خمسة أيام بين 2 و6 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك قبل انطلاق البيع لعامة الجمهور

تم إطلاق عملية بيع تذاكر بطولة كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™، حيث ستكون الأسبقية لحاملي بطاقات Visa الذين خُصصت لهم فترة بيع حصرية قبل طرح التذاكر لعامة الجمهور، إذ تنطلق مرحلة البيع المسبق هذه يوم الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي (غرينيتش +3)، على أن تُغلَق يوم الاثنين 6 أكتوبر/تشرين الأول في الساعة 23:59 بتوقيت قطر.

هذا وتُتيح مرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa فرصة حصرية تمتد لخمسة أيام لتجنّب الانتظار وحجز مكانهم في البطولة التاريخية التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً، حيث ستُقام جميع مبارياتها الـ 104 في مُجمَّع أسباير زون الرياضي الشهير، الذي يقع بالعاصمة الدوحة.

وسينطلق هذا المهرجان الكروي المتميز بمباراة واعدة بين المنتخب القطري مستضيف البطولة ونظيره الإيطالي في لقاء رفع الستار على فعاليات اليوم الافتتاحي، وذلك بملعب أسباير 7 في الساعة 18:45 بالتوقيت المحلي، علماً أن جدول المباريات الكامل متاح على FIFA.com.

هذا وستكون الجماهير على موعد مع العديد من الأنشطة الثقافية التي ستتخللها فعاليات ممتعة ومثيرة، وذلك في إطار يوفر بيئة مناسبة للعائلات.

فقد تم تخصيص تذاكر تشمل كافة المباريات المجدولة في كل يوم من أيام المنافسات، وذلك بأسعار معقولة ومُيسَّرة تبدأ من 20 ريالاً قطرياً للتذكرة الواحدة، مما يتيح الفرصة لحضور المباريات الثماني التي ينطوي عليها كل يوم تنافسي من أيام مرحلة المجموعات الممتدة بين 3 و11 نوفمبر/تشرين الثاني. أما فئة التذاكر المميزة للمباريات، المطروحة للبيع اعتباراً من 30 ريالاً قطرياً، فتُتيح إمكانية حضور فعاليات يوم كامل، بالإضافة إلى فرصة الحصول على مقاعد محجوزة في مباراة مختارة من مباريات الملعب 5 أو 7.

هذا ويمكن اقتناء التذاكر اليومية التي تتضمن مباريات أدوار الـ 32 والـ 16 وربع النهائي ونصف النهائي بأسعار تبدأ من 20 ريالاً قطرياً، مقابل 15 ريالاً قطرياً للمباراة النهائية المقرَّرة يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني في استاد خليفة الدولي.

فقد بدأ العد التنازلي للنسخة الأكبر على الإطلاق في تاريخ بطولة الشباب التي شهدت على مرّ السنين تألق لاعبين موهوبين شقوا طريقهم بثبات إلى سماء النجومية، ومن أبرزهم جيانلويجي بوفون ولويس فيغو وتشافي هيرنانديز وإيدن هازار وأندريس إنييستا ونيمار ورونالدينيو وسون هيونغ مين وفرانشيسكو توتي، الذين بدؤوا مسيراتهم في منافسات FIFA عبر بوابة هذه المسابقة.

هذا وستشهد نسخة قطر 2025 مشاركة ما مجموعه 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة، مما سيمنح عشاق كرة القدم المقيمين في الدوحة والمسافرين إليها فرصة الاستمتاع بأحداث أكبر بطولة ينظمها FIFA حتى الآن.

عملية شراء التذاكر

بادِروا بشراء تذاكركم الآن!

بفضل Visa، شريك FIFA العالمي، يمنح FIFA فرصة حصرية أمام حاملي بطاقات Visa للحصول على تذاكر البطولة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets خلال مرحلة البيع المسبق المخصَّصة حصراً لهذه الفئة من المشجعين، والتي تبدأ يوم الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي (غرينيتش +3)، على أن تُغلَق يوم الاثنين 6 أكتوبر/ تشرين الأول في الساعة 23:59 بتوقيت قطر، إذ ستكون بطاقات Visa هي خيار الدفع الوحيد المتاح في فترة البيع المسبق الحصرية هذه.

مرحلة البيع التالية

بعد انتهاء مرحلة البيع الحصرية الخاصة بحاملي بطاقات Visa، ستنطلق مرحلة البيع لعامة الجمهور، حيث ستكون التذاكر متاحة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت قطر (غرينيتش +3) في 7 أكتوبر/تشرين الأول.