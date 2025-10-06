طرح تذاكر مباريات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب FIFA™ لعامة الجمهور

أصبح بإمكان الجماهير شراء تذاكر البطولة، بما فيها المباراة الافتتاحية التي ستجمع بين المغرب والبرازيل وموقعة النهائي

التذاكر المتاحة هي لكافة المباريات التي ستقام في الملعب الأولمبي التابع لمُجمع الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط

يمكن للمشجعين والمشجعات شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets

بعد اختتام مرحلة البيع المسبق، أصبحت متاحة أمام عامة الجمهور فرصة شراء التذاكر لمتابعة أفضل منتخبات العالم ونجمات الغد يتنافسن للتربّع على العرش العالمي في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™.

ولهذا ندعو المشجعين والمشجعات لاغتنام هذه الفرصة لمشاهدة المواهب الصاعدة في عالَم كرة قدم السيدات خلال المباريات التي ستقام في الملعب الأولمبي في الرباط، بما في ذلك المباراتان الافتتاحية والنهائية، علماً أن أسعار التذاكر تبدأ من 20 درهماً مغربياً، وهي متاحة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets.

يُذكر أن البطولة، بشكلها الموسَّع الذي يشمل مشارَكة 24 منتخباً، ستنطلق بمواجهة بين المنتخب المغربي المستضيف ونظيره البرازيلي في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول، أما صافرة بداية المباراة النهائية فستكون بنفس التوقيت يوم السبت 8 نوفمبر/تشرين الثاني.