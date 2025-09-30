طرح تذاكر بطولة كأس العرب قطر 2025 FIFA™

طرح تذاكر بطولة كأس العرب FIFA™ بما فيها المباريات التي ستجري على ستة ملاعب استضافت منافسات كأس العالم قطر ٢٠٢٢ FIFA™

تُقام مباريات المرحلة التأهيلية يومي 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني لتحديد هوية المنتخبات السبعة المتبقية التي ستخوض المرحلة النهائية

تجري منافسات المرحلة النهائية بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول حيث سيتم تتويج البطل على ملعب لوسيل الأيقوني

يرتفع مستوى الإثارة في الدول العربية مع قرب انطلاق أهم بطولة إقليمية لمنتخباتها، فقد أصبح بإمكان الجماهير شراء تذاكر مباريات النسخة المقبلة من كأس العرب قطر 2025 FIFA™، التي تشهد مشاركة 23 منتخباً، منها 11 منضوية تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالإضافة إلى قطر المستضيفة.

وبموجب القرعة النهائية التي جرت في شهر مايو/أيار، ستُقام مباريات المرحلة التأهيلية يومي 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني، لتحديد هوية المنتخبات المتبقية التي ستخوض المرحلة النهائية.

وتنطلق منافسات المرحلة النهائية في 1 ديسمبر/كانون الأول في استاد أحمد بن علي عندما يواجه المنتخب التونسي إما نظيره السوري أو منتخب جنوب السودان في الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، قبل أن يستهل العنابي صاحب الأرض والضيافة مشواره في ملعب البيت في السابعة والنصف بالتوقيت المحلي أمام الفائز من مواجهة فلسطين وليبيا.

بينما تشهد المجموعة الرابعة دفاع المنتخب الجزائري عن اللقب الذي تُوِّج به في النسخة السابقة عام 2021 عندما تغلّب في الوقت الإضافي على نظيره التونسي بهدفين دون رد أمام أكثر من 60 ألف متفرِّج.

وقد حققت النسخة السابقة من البطولة نجاحاً منقطع النظير، إذ حصلت الجماهير على أكثر من 600 ألف تذكرة، بينما تابع منافساتها 272 مليون متفرج عبر التغطية التلفزيونية حول العالم.

كما تتوافر تذاكر بأسعار ميسَّرة، إذ لا يزيد سعر تذاكر الفئة الثالثة عن 25 ريال قطر، كما يُتاح أمام عشاق كرة القدم حزم "متابعة منتخبي المفضل (Follow my team)" التي تشمل كافة مباريات منتخب معين خلال مرحلة المجموعات. ويمكن الاطلاع على أسعار التذاكر ومدى توافرها، بالإضافة إلى قراءة الأسئلة الشائعة عبر الرابط FIFA.com/tickets.

يُذكر أن المرحلة النهائية من مباريات بطولة كأس العرب FIFA™ ستجري في ستة ملاعب استضافت منافسات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ويمكن الوصول إلى جميعها باستخدام وسائل النقل العامة، بالإضافة إلى أنها مجهَّزة بمَرافق خالية من العوائق للجمهور من ذوي الاحتياجات الخاصة.