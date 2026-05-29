دار سك العملة الملكية الكندية تحتفل بوصول كأس العالم FIFA™ إلى كندا بإصدار عملة جديدة من فئة دولار واحد للتداول

تستضيف كندا كأس العالم FIFA™ لأول مرة، بإقامة مباريات في فانكوفر وتورونتو.

مع قدوم كأس العالم FIFA 2026™ إلى كندا، تشارك دار سك العملة الملكية الكندية حماس ملايين مشجعي كرة القدم من خلال إصدار عملة تداول جديدة من فئة دولار كندي واحد تخليدًا لذكرى الحدث الرياضي الأكبر على هذا الكوكب. وأزاح مسؤولو دار سك العملة وFIFA الستار عن العملة التذكارية، التي أُنتجت بإصدارات مسكوكة وأخرى ملونة، وذلك على أرضية ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر، قبل أن تُطرح للتداول في 14 مايو/أيار.

هذا وستستضيف تورونتو وفانكوفر ما مجموعه 13 مباراة من مباريات كأس العالم FIFA 2026، حيث سيلعب المنتخب الكندي للرجال في كلا الملعبين، وسوف تشارك كندا في استضافة البطولة مع المكسيك والولايات المتحدة. ولأول مرة في تاريخها الممتد لـ 96 عامًا، ستشهد بطولة كأس العالم FIFA™ مشاركة 48 منتخبًا، حيث سيلعبون ما مجموعه 104 مباراة بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز 2026.

"وقال معالي فرانسوا فيليب شامبين، وزير المالية والإيرادات الوطنية: "كأس العالم FIFA 2026 هي لحظة تاريخية لأمتنا، وهذه العملة المتداولة من فئة دولار واحد تجسد مشاعر الفخر والوحدة التي تصاحب الترحيب بالعالم في مجتمعاتنا". وأضاف: "يدرك الكنديون قوة الرياضة في توحيدنا، ولهذا السبب يتوافق هذا الحدث تمامًا مع استثمارنا الأخير البالغ 755 مليون دولار كندي في الرياضة – وهو الأهم منذ 20 عامًا. وتُعد هذه العملة وسيلة ملموسة للاحتفال بحدث عالمي من شأنه أن يدفع عجلة الفُرص الاقتصادية ويلهم جيلًا جديدًا من الكنديين بطريقة كندية أصيلة."

وصرّح سيمون كامل، الرئيس المؤقت والرئيس التنفيذي لدار سك العملة الملكية الكندية: "تفخر دار سك العملة الملكية الكندية بالعديد من اللحظات الرياضية الكندية الرائعة التي وثقتها على العملات المعدنية على مر السنين، ويسعدنا الاحتفال بإنجاز جديد من خلال إصدار عملة متداولة تخلد ذكرى أولى مباريات بطولة كأس العالم FIFA للرجال التي تُقام في كندا". وأضاف: "نحن فخورون بصنع تذكار دائم يمكن للجماهير الكندية الاحتفاظ به مع توحدهم في تشجيع منتخبهم خلال أول ظهور له على أرضه في بطولة كأس العالم."

هذا ويحمل الوجه الخلفي للعملة تصميمًا من الفنان الكندي غلين غرين، ويتمثل عنصره الأساسي في الجزء العلوي من فسيفساء ورقة القيقب الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA26 في كندا، والتي تزدان بمربعات متدرجة باللونين البرتقالي والأحمر في النسخة الملونة؛ مما يستحضر مشهد الجماهير وهي تحتشد معًا لمؤازرة أبطالها في كرة القدم. ويوجد على يسارها نقش للشعار الرسمي لكأس العالم FIFA 2026، بينما تظهر كرة قدم متحركة على اليمين، وتحتها نُقِشت تورونتو وفانكوفر كمدينتين مستضيفتين كنديتين.

وقال فيتوريو مونتالياني، نائب رئيس FIFA ورئيس الكونكاكاف: "اليوم نضيف فصلًا جديدًا إلى قصتنا الوطنية، مع سكّ كأس العالم FIFA 2026 رسميًا في السجل التاريخي لكندا". وأضاف: "سيتمكن الكنديون من الساحل إلى الساحل إلى الساحل من حمل هذه العملة المميزة جدًا بين أيديهم. إنه شيء صغير يحمل قصة كبيرة — يمثل أكثر من مجرد بطولة؛ فهو يمثل دور كندا كدولة مضيفة على الساحة العالمية. ويمثل حماسنا المشترك ونحن نستعد للترحيب بالعالم هذا الصيف."

تتوفر النسختان الملونة وغير الملونة ضمن مجموعة مكونة من خمس عملات معدنية، تشمل ثلاث عملات من فئة 25 سنتًا مصنوعة من الفولاذ المطلي بالنيكل، وتُجسّد مواضيع: "كندا ترحب بالعالم"، و"التميمة الرسمية لكأس العالم FIFA"، و"المباراة". كما أنه لا توجد مجموعتان متشابهتان، إذ أثمرت تقنية الطباعة المتغيرة عن توليفات لونية لا حصر لها لغلاف العبوة، وكلها في إطار لوحة الألوان الرسمية المعتمدة من FIFA.

وتتوفر كذلك لفافات معدنية مغلفة بشكل خاص تحتوي على 25 عملة − بنسق مسكوك أو ملون − إلى جانب طقم صندوق اللفافات الخاصة الذي يحتوي على كلا النوعين من اللفافات، بالإضافة إلى نسختين، مسكوكة وملونة، من العملة التذكارية المتداولة نفسها.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت دار سك العملة مجموعة واسعة من عملات هواة الجمع المصنوعة من المعادن الثمينة احتفالاً بكأس العالم FIFA 2026. هذا ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول هذه المسكوكات المصنوعة بدقة، بالإضافة إلى حقائق مثيرة للاهتمام حول كأس العالم FIFA، على الموقع الإلكتروني www.mint.ca/football.