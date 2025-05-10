"خطوة حيوية نحو تعزيز شعبية كرة القدم": جمهورية قرغيزستان تطلق مشروع FIFA Arena

اُفتتِح ملعبين صغيرين جديدين في عاصمة قرغيزستان، بيشكيك، تماشياً مع تعهد رئيس FIFA جياني إنفانتينو ببناء 1000 ملعب صغير لصالح الأطفال على مستوى العالم

ركز بناء الملاعب الصغيرة على المناطق المحرومة في وسط المدينة والمناطق الريفية

رئيس اتحاد قرغيزستان لكرة القدم كامشيبك تاشييف يقول أن المشروع سيوفر وصولًا مباشرًا إلى البنية التحتية الرياضية عالية الجودة

أصبحت جمهورية قرغيزستان أحدث دولة تفتتح ملاعب FIFA Arena الصغيرة كجزء من تعهد رئيس FIFA جياني إنفانتينو بإنشاء ما لا يقل عن 1000 منشأة من هذا النوع على مستوى العالم لتوفير المزيد من فرص اللعب للأطفال دعماً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقد بُني الملعبين في مدرستين - المدرسة الثانوية رقم 60 والمدرسة الثانوية رقم 91 - في بيشكيك بعد أن حددها اتحاد قرغيزستان لكرة القدم (KFU) كمواقع مثالية لمشروع FIFA Arena.

وقد اختيرت المدارس، التي تستوعب مجتمعةً حوالي 3000 طالب، على أساس قدرتها الاستيعابية للطلاب والبنية التحتية الرياضية الموجودة والالتزام بتنمية الشباب من خلال الرياضة. كما تضم المدرسة الثانوية رقم 60 مستشفى أيضًا، الأمر الذي يوفر تعليمًا مستمرًا للأطفال الذين يتلقون العلاج لحالات مرضية تتعلق بالأورام وأمراض الدم وأمراض السل عند الأطفال.

“هذا وقد قال رئيس اتحاد قرغيزستان لكرة القدم، كامشيبك تاشييف: "نفخر بتدشين ملعب كرة قدم جديد في مدرسة محلية في قرغيزستان كجزء من مشروع FIFA Arena". "هذه المبادرة هي خطوة فعالة نحو تطوير شعبية كرة القدم ومنح الجيل الشاب إمكانية الوصول المباشر إلى البنية التحتية الرياضية عالية الجودة. كما نشكر FIFA على دعمه المتواصل وشراكته في تنمية اللعبة في بلدنا".

تم إطلاق مشروع FIFA Arena في جميع أنحاء العالم حيث كان اتحاد قرغيزستان لكرة القدم من بين أول 11 اتحادًا من الاتحادات الـ 211 الأعضاء في FIFA ينفذون هذا المشروع.

“وقال رئيس FIFA في رسالة فيديو عُرِضت في حفل الافتتاح: "تهانينا لاتحاد قرغيزستان لكرة القدم وللرئيس تاشييف، أنتم أحد عناصر التشكيلة الأساسية، أول 11 دولة تفتتح رسميًا ملعب FIFA Arena المصغر وتطلق مشروعًا سيغير حياة الملايين من الأطفال فعليًا".

"كرة القدم حقّ لكلّ فتى وفتاة ممن يريدون ممارستها. فهم يستحقون التمتع بمساحة آمنة، ليتعلموا ويلعبوا وينموا وهنا بالضبط يكمن جوهر مشروع FIFA Arena. وهذا ما قدمتموه لأطفال جمهورية قرغيزستان. أنتم من الرواد، وسيسير الكثيرون على خطاكم."