حصيلة إيجابية في دور مجموعات كأس العالم تحت 20 سنة FIFA 2025™

تخطى الحضور الجماهيري في مباريات تشيلي الثلاث بملعب ناسيونال في العاصمة سانتياجو 40 ألف متفرج

شهدت مرحلة المجموعات الحماسية حضورًا إجماليًا بلغ حوالي 260 ألف متفرج

خمسة من أصل ستة اتحادات قارية ممثلة في دور الستة عشر

شهد دور المجموعات في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA 2025™ التي تُقام تحت شعار «نصنع الأساطير»، نديةً رياضيةً، وأجواءً احتفاليةً، وحفاوةً في الترحيب في دولة عاشقة لكرة القدم، لتؤكد المسابقة مكانتها كمنصة لإبراز الجيل الجديد من المواهب الكروية حول العالم.

وقدّمت الجماهير التشيلية دعمًا غير مشروط لمنتخبها الوطني وللبطولة ككل، إذ كانت المباريات الثلاث الأكثر حضورًا حتى الآن هي لقاءات منتخب لا روخا على ستاد ناسيونال في سانتياجو، إذ بلغ الحضور 45,547 متفرجًا أمام نيوزيلندا، و42,518 أمام اليابان، و42,072 أمام مصر.

“وقال روبرتو غراسي، رئيس قسم المسابقات الشبابية في FIFA: «هذه هي المرة الثانية التي تُقام فيها بطولة كأس العالم تحت 20 سنة في تشيلي، والمسابقة الخامسة التي ينظمها FIFA هنا. بالنسبة لـ FIFA، التواجد في تشيلي هو بمثابة التواجد في المنزل». وأضاف: «لهذا السبب، يتقدم FIFA بجزيل الشكر للجنة المنظمة المحلية وللحكومة على عملهم، وللدولة بأسرها على دعمها في المدرجات».

إحصاءات وأرقام مهمة من دور المجموعات:

شهد دور المجموعات مشاركة 24 منتخبًا، و504 لاعبين، و336 فردًا من الطواقم الفنية في 38 مباراة، حضرها ما يقارب 260 ألف متفرج.

كما أقيمت 174 حصة تدريبية في 15 مركز تدريب موزعة على المدن الأربع المستضيفة، جميعها بملاعب جديدة مطابقة لمعايير FIFA من المستوى الخامس، والتي ستشكّل جزءًا من إرث البطولة في البنية التحتية الرياضية لتشيلي.

كما يضطلع 808 متطوعين بدور محوري في تنظيم البطولة والعمل على إنجاحها.

وعلى الصعيد الرياضي، تشهد البطولة حضور خمس من الاتحادات القارية الست في دور ثمن النهائي، ما يعكس التنافس العالي ومستوى التطور الذي تشهده كرة القدم على المستوى العالمي.

من جهة أخرى، فقد تم اعتماد نظام مراجعة الفيديو (FVS) في البطولة، استمرارًا للتجارب التي أُجريت العام الماضي في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ في كولومبيا وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ في جمهورية الدومينيكان.