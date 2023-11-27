جياني إنفانتينو يقول أن كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA بولندا 2026™ تعكس النمو "الهائل" لكرة القدم النسائية

ستة منتخبات تشارك للمرة الأولى وتنضم إلى أربعة أبطال سابقين ضمن المنتخبات الـ 24 المشاركة في بطولة سبتمبر/أيلول المقبل في بولندا

رئيس FIFA: "سيكون هناك مزيج رائع بين المنتخبات العريقة والمتحدين الصاعدين الذين سيتنافسون على الكأس"

تنطلق البطولة في 5 سبتمبر 2026، حيث ستقام المباريات في أربع مدن بولندية.

أكد رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، أمام الحضور قبيل انطلاق مراسم قرعة دور المجموعات لنهائيات البطولة في لودز البولندية، أن كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA بولندا 2026™ هي "خير دليل" على أن كرة القدم النسائية "تواصل نموها بوتيرة هائلة".

وبعد تأهل أربعة منتخبات في وقت سابق تشارك للمرة الأولى ضمن المنتخبات الـ 24 المشاركة، وهي الإكوادور ومقدونيا الجديدية وبولندا المستضيفة، والبرتغال؛ انضمت إليها كل من بنين وتنزانيا كوافدين جدد أيضاً، وذلك مع اختتام التصفيات الأفريقية في وقت سابق من شهر مايو/أيار الحالي.

ويعني هذا أن ست دول تمثل أربع قارات ستسجل ظهورها الأول في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA بولندا 2026™، جنباً إلى جنب مع أربعة أبطال سابقين – اليابان وكوريا الشمالية (حاملة اللقب) وإسبانيا والولايات المتحدة – وذلك عند انطلاق البطولة في 5 سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

وأضاف: "يشكل الوافدون الجدد (ربع) المنتخبات المشاركة، وهو ما يثبت أن اللعبة النسائية تتوسع وتقتحم مناطق جديدة باستمرار. ومع وجود أربعة أبطال سابقين، من بين الـ 24 المشاركة، سيكون هناك مزيج رائع بين المنتخبات العريقة والمتحدين الصاعدين الذين سيتنافسون على الكأس."

هذا وأقيمت مراسم القرعة في لودز، بمشاركة كل من مدربة المنتخب البولندي للسيدات الحالية "نينا باتالون" والأسطورة الفرنسية "لورا جورج" اللتين قامتا بسحب المجموعات؛ وتعد لودز واحدة من أربع مدن، إلى جانب بيلسكو بياوا وكاتوفيتسه وسوسنوفييتس، ستستضيف مباريات النسخة الثانية عشرة من البطولة. كما تُعد هذه أول بطولة نسائية من FIFA تُقام في هذا البلد الوسط أوروبي، والذي سبق له استضافة نسخة الرجال (تحت 20 سنة) في عام 2019.

في المجموعة الأولى، سيخوض المنتخب البولندي المستضيف مباراته الأولى أمام الأرجنتين في مدينة كاتوفيتسه في 5 سبتمبر/أيلول 2026، في مجموعة تضم أيضاً منتخبي بنين والمكسيك. وفي بقية نتائج القرعة، ضمت المجموعة الثانية كلاً من البرازيل وكندا وإنجلترا وتنزانيا؛ بينما جاءت في المجموعة الثالثة منتخبات الإكوادور وفرنسا وغانا وكوريا الجنوبية؛ وتضم المجموعة الرابعة إيطاليا واليابان ونيوزيلندا والولايات المتحدة؛ أما المجموعة الخامسة فتضم كولومبيا وكوستاريكا وكوريا الشمالية والبرتغال؛ وفي المجموعة السادسة تتنافس الصين ونيوكاليدونيا ونيجيريا وإسبانيا.

هذا ويختتم دور المجموعات في 13 سبتمبر/أيلول 2026، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات الست، وأصحاب المركز الثاني في المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، للمشاركة في أدوار خروج المغلوب؛ والتي ستصل إلى محطتها الأخيرة بالنهائي الذي سوف يُقام في لودز يوم الأحد، 27 سبتمبر/أيلول 2026.

كما شهدت المراسم حضور الفنانة البولندية بلانكا، التي مثّلت بولندا في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) عام 2023. وتعمل بلانكا، التي تُعد واحدة من أبرز نجمات البوب في بلادها، حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على الأغنية الرسمية للبطولة.