الكشف عن الفائزين بجوائز The Best من FIFA™ لعام 2025 يوم الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول

سيتم الكشف عن هوية الفائزين والفائزات بالنسخة العاشرة من جوائز The Best من FIFA™ خلال حفل عشاء في العاصمة القطرية الدوحة

لعبت الجماهير دورًا محوريًا في تحديد هوية المتوّجين والمتوَّجات بمختلف الجوائز

سيُبثُّ الحفل مباشرة عبر موقع FIFA.com

يشهد يوم الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2025 عند الساعة 20:00 بالتوقيت المحلّي (18:00 بتوقيت وسط أوروبا) الكشف عن الفائزين بجوائز The Best من FIFA™ لعام 2025 خلال حفل خاص سيُبثّ مباشرةً من العاصمة القطرية الدوحة.

عشية انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية FIFA قطر 2025™ بين نادي باريس سان جيرمان و فلامنغو في استاد أحمد بن علي، سيتم الكشف عن هوية أفضل اللاعبين واللاعبات وألمع المدربين والمدربات خلال عام 2025، وذلك خلال حفل عشاء FIFA 2025 في قاعة كتارا في فندق فيرمونت في الدوحة. ولكن قبل ذلك، سيتمّ الكشف عن أكثر أفراد الجمهور تميّزاً، و أفضل حرّاس وحارسات المرمى، وأجمل الأهداف عبر فيديوهات رقمية على منصات FIFA وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة الفائز بجائزة اللعب النظيف من FIFA.

وسيشارك في حفل العشاء حوالي800 من كبار الشخصيات، يتقدمها رئيس FIFA وأعضاء مجلس FIFA وأساطير FIFA وممثلي الاتحادات الأعضاء من حول العالم وسفراء محليون وإقليميون وأسماء لامعة من عالم المستديرة الساحرة.

وكما كان عليه الأمر دائمًا، أدلت الجماهير بأكثر من 16 مليون صوت وكان دورها محورياً في اختيار الفائزين والفائزات بمختلف الجوائز، ولا سيما جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة وجائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب وجائزة The Best من FIFA لأفضل مدربة وجائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب، وجائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة وجائزة The Best من FIFA لأفضل حارس. وقد تم تحديد هوية المتوّجين والمتوَّجات بحسب نظام تصويت يمنح نفس القيمة للفئات المختلفة من المصوّتين وهم: الجماهير، وقادة ومدربي ومدربات منتخبات الرجال والسيدات، وممثلي وسائل الإعلام.

كما شارك أفراد الجماهير في التصويت على جائزة تشكيلة FIFA لأفضل 11لاعبة في العالم وأفضل 11 لاعبًا في العالم.

أما التصويت على جائزة مارتا من FIFA لأفضل هدف في فئة السيدات وجائزة FIFA بوشكاش لأجمل هدف في فئة الرجال، فقد تم تقسيمه مناصفة بين الجمهور ومجموعة من أساطير FIFA، بينما تقع على عاتق عشاق المستديرة الساحرة حصراً مسؤولية التصويت على الفائز بجائزة FIFA، في حين اضطلعت مجموعة خبراء بتحديد هوية الفائزة بجائزة FIFA للعب النظيف.

يمكن للجماهير مشاهدة الحفل كاملاً مباشرة ومجاناً على موقع FIFA.com، ابتداءً من الساعة 20:00 مساءً بالتوقيت المحلي، (18:00مساءً بتوقيت وسط أوروبا)، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول.