ستكون التميمة الرسمية جزءاً لا يتجزأ من احتفالات كأس العرب FIFA™، وهي مستوحاة من شخصية "جحا" الخيالية التي تُعد رمزاً من رموز التراث الشعبي العربي الأصيل

يُطلق على جحا لقب "فيلسوف البسطاء" في الثقافة الشعبية العربية، وهو يُجسِّد التقاليد الفولكلورية العريقة التي تزخر بها المنطقة

تذاكر البطولة مطروحة للبيع الآن، حيث تبدأ أسعارها اعتباراً من 25 ريالاً قطرياً

تكريماً للشخصية الخيالية التي تُعد رمزاً من رموز التراث الشعبي العربي الأصيل، تم كشف النقاب عن جحا، التميمة الرسمية لكأس العرب قطر 2025 FIFA™، والتي ستُقام مرحلتها النهائية من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.

فبينما غالباً ما يصوَّر على أنه رجل أخرق وبطيء الذكاء، حيث يجد نفسه في مواقف مضحكة بسبب تصرفاته الغريبة، فإن جحا يُعد رمزاً من رموز التراث الشعبي العربي الأصيل، إذ يُجسِّد التقاليد الفولكلورية العريقة التي تزخر بها المنطقة، علماً أن حكاياته تنتهي دوماً بحكمة عميقة، وهي التي تحظى بشعبية كبيرة عبر الأجيال في العالم العربي.

ويتأهب بطل التراث الشعبي المحبوب للظهور على الساحة من جديد، وهذه المرة باعتباره التميمة الرسمية لكأس العرب FIFA التي ستكون جزءاً لا يتجزأ من الاحتفالات التي ستصاحب فعاليات نسخة هذا العام من البطولة، التي ستوحّد الجماهير العربية مرة أخرى، على غرار النسخة السابقة، وذلك في مهرجان فريد يحتفي بثقافة المنطقة النابضة بالطاقة والحيوية والشغف الكروي.

وسيتنافس ما مجموعه 16 منتخباً على الكأس المرموقة في المرحلة النهائية، علماً أن تسع دول تأهلت تلقائياً بفضل المراتب التي تحتلها في التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola، بينما ستتنافس 14 دولة أخرى على المراكز السبعة المتبقية عندما تتقابل فيما بينها خلال الدور التأهيلي الذي سيُقام بنظام المباراة الفاصلة الواحدة يومي 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني في قطر.

يُذكر أن تذاكر كأس العرب قطر 2025 FIFA™ متاحة الآن على الموقع الإلكتروني الخاص بالتذاكر FIFA.com/tickets، حيث تبدأ أسعارها اعتباراً من 25 ريالاً قطرياً. كما يُمكن لعشاق كرة القدم شراء حزم خاصة بكل منتخب، والتي تشمل تذاكر جميع مباريات منتخبهم المفضل طوال مرحلة المجموعات، علماً أن البطولة ستتخللها سلسلة من الأنشطة الترفيهية والفعاليات الثقافية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الافتتاحية الرسمية للمرحلة النهائية في استاد البيت يوم 1 ديسمبر/كانون الأول في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، والتي ستدور رحاها بين المنتخب القطري صاحب الضيافة والفائز في المواجهة التأهيلية الفاصلة بين فلسطين وليبيا، على أن يستضيف استاد لوسيل الشهير موقعة النهائي يوم 18 ديسمبر/كانون الأول ابتداءًا من الساعة 19:00، علماً أن البطولة ستشهد إجراء مجموعة من المباريات على ملاعب أخرى سبق لها أن كانت مسرحاً لمواجهات خالدة في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ويتعلق الأمر بكل من استاد 974 واستاد أحمد بن علي واستاد المدينة التعليمية واستاد خليفة الدولية.

يُذكر أن كأس العرب FIFA تُعد جزءاً لا يتجزأ من سلسلة المنافسات المثيرة المقرَّرة في قطر آخر أشهر هذا العام، إذ تستضيف البلاد حالياً منافسات كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™، التي ستُختتم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تتبعها الشهر المقبل مسابقة كأس القارات FIFA التي ستشهد إجراء ديربي الأميركتين FIFA بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول، ثم كأس التحدي FIFA بعد ثلاثة أيام، بينما ستُقام المباراة النهائية في 17 ديسمبر/كانون الأول.