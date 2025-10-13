الكشف عن تيلا™ التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 FIFA™

مع اقترابنا بسرعة من صافرة البداية، تم الكشف عن تيلا™، التميمة الرسمية لكأس العالم للسيدات تحت 17 FIFA™ التي تدور منافساتها بين 17 أكتوبر/تشرين الأول و8 نوفمبر/تشرين الثاني، لتكون أول بطولة سيدات يُنظمها FIFA بشمال أفريقيا، وستشهد مشاركة 24 منتخباً ستتنافس للتربّع على العرش العالمي. تُجسِّد تيلا رشاقة القطط البرية التي يُعتبر المغرب ودول أخرى موئلها الأصلي، أما اسمها فهو مستوحى من كلمة تالا التي تعني "جبل" في عدة لغات/لهجات محلية لدى الأمازيغ، وتحمل دلالات متعلقة بالبيئة والقوة الهادئة، وكما هو الحال بالنسبة للقطة، تمتاز هذه التميمة الودودة بعزيمتها ورشاقتها وسرعة بديهتها. كما تتمتع بقدرة باهرة على القفز ورؤية ثاقبة وحركة أنيقة، تماماً كحال النجمات الصاعدات اللواتي سيتألقن على المستطيل الأخضر. وفي بطولة تُمثل مسرحاً لإظهار أفضل المواهب الكروية الشابة في عالم كرة قدم السيدات، تأتي تيلا لتُجسِّد شخصية أنثوية تجمع بين القوة والرقة في الوقت نفسه، وكذلك على أتمّ الاستعداد للتواجد بالقرب من المشجعين في الملاعب لمتابعة الجيل المقبل من نجمات المستديرة الساحرة اللواتي سيبذلن الغالي والنفيس في سبيل نيل اللقب العالمي عبر استغلال ما يتمتّعن به من عزيمة وطموح وروح اللعب الجماعي.