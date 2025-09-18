تعاون بين FIFA وشيريل على الأغنية الرسمية لكأس العالم تحت 20 سنة FIFA تشيلي 2025™

صدرت أغنية شيريل الحماسية بعنوان El Alma en la Cancha (Olé Olé Olé) على جميع منصات البثّ الكبرى

تجسّد هذه الأغنية روح هذه الفعالية العالمية التي ستنطلق في 27 سبتمبر/أيلول وتُختَتم في 19 أكتوبر/تشرين الأول

تتوفّر التذاكر ابتداءً من 4000 بيزو تشيلي على موقع FIFA.com/tickets

تعاوَنَ FIFA مع نجمة البوب التشيلية شيريل لإطلاق الأغنية الرسمية لكأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™ بعنوان El Alma en la Cancha (Olé Olé Olé) (الروح على أرض الملعب) والتي ستُحفِّز اللاعبين والجماهير بإيقاعها السلس وطابعها اللاتيني وكلماتها الحماسية، كلما صدحت نغماتها في الملاعب أثناء الفعالية العالمية المُنتظرة التي ستُقام في تشيلي. وقد أصبحت هذه الأغنية متوفّرة على منصّات البثّ.

لمع نجم شيريل للمرة الأولى في برنامج ذا فويس تشيلي في عام 2016 وهي لا تنفكّ من ذلك الحين تُصدر الأغاني الشهيرة الناجحة مثل Faroles وRomper Platos وأغنيتها الأخيرة RARA. وقد تعاونت المغنية والكاتبة مع كبار المنتجين مثل كريستيان هايني وأحيَت حفلات على كبار المسارح العالمية مثل لولابالوزا في تشيلي، وباتت شيريل، واسمها الحقيقي نيكول دافيدوفيتش سالفو، من أجمل الأصوات التشيلية وأمتعها، تجمع في أغانيها بين البوب والموسيقى اللاتينية، علما أن الأغنية متاحة للتنزيل من خدمات البث اعتبارًا من 26 سبتمبر

وفي إشارة إلى الأغنية، قالت شيريل: "تُمثّل هذه الأغنية الوحدة والشغف، وأنا متحمسة جداً لإطلاق العنان لتلك الطاقة مع الجماهير في المنطقة والعالم. وسيكون كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ احتفالاً مبهراً على أرض الملعب وخارجها وسوف نخلّده في ذاكرتنا".

تشارك في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة™ أفضل المهارات الشابة في كرة القدم التي ستتبارز من أجل الشهرة العالمية، على خطى دييغو مارادونا، ولويس فيغو، وليونيل ميسي، وإيرلينغ هالاند الذين شاركوا في هذه البطولة من قبل،

وستجمع 24 منتخباً من حول العالم، مثل الأرجنتين الفائزة بالبطولة 6 مرّات، ومنتخبات سبق لها أن تربّعت على العرش مثل البرازيل وفرنسا وإسبانيا وأوكرانيا، لتتنافس في تشيلي من 27 سبتمبر/أيلول ولغاية 19 أكتوبر/تشرين الأول.