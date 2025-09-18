تذاكر كأس العالم للسيدات لكرة الصالات الفلبين 2025 FIFA™: إطلاق مرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa

يمكن لحاملي بطاقات Visa شراء التذاكر خلال مرحلة البيع المسبق المخصَّصة حصراً لهذه الفئة، والتي ستظل مفتوحة حتى يوم الجمعة 26 سبتمبر/أيلول

تتيح التذاكر إمكانية حضور ما يصل إلى أربع مباريات يومياً، وهي متوفرة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets

من المقرر أن تقام النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم داخل الصالات FIFA™ خلال الفترة الممتدة ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و7 ديسمبر/كانون الأول

تزداد درجة الحماس والإثارة والتشويق أكثر فأكثر مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم للسيدات لكرة الصالات الفلبين 2025 FIFA™. فبعد إجراء قرعة دور المجموعات في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتّضحت معالم المنافسات وتحدَّدت مواعيد المباريات، حيث بات بإمكان المشجعين والمشجعات اختيار التواريخ التي سيساندون فيها منتخباتهم المفضلة من المدرجات.

ذلك أن حاملي بطاقات Visa يحظون بالأسبقية على قائمة الراغبين في الحصول على تذاكر البطولة، بعدما تم اليوم إطلاق مرحلة البيع المسبق المخصَّصة حصراً لهذه الفئة من المشجعين، والتي ستظل مفتوحة حتى الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (10:00 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا) يوم الجمعة 26 سبتمبر/أيلول، قبل أن تُطرح التذاكر لعامة الجمهور.

وقد حُدِّد سعر التذاكر ابتداءً من 499 بيزو فلبيني فقط (ما يعادل 9 دولارات أميركية)، علماً أن تذكرة واحدة تتيح إمكانية حضور مباراتين (في نفس اليوم وعلى نفس الملعب). فخلال أيام محدَّدة، يمكن للمشجعين شراء تذكرة واحدة تتيح إمكانية حضور أربع مباريات في المجموع (في نفس اليوم وعلى نفس الملعب). يُذكر أن جميع فئات تذاكر المباريات متاحة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets.

هذا وستقام جميع مباريات البطولة بصالة فيلسبورتس أرينا في مدينة باسيغ الواقعة بحاضرة مانيلا الكبرى، حيث ستكون الجماهير من مختلف الأعمار على موعد مع أفضل لاعبات كرة القدم داخل الصالات على الصعيد العالمي.

وستشهد النسخة الأولى من مسابقة كأس العالم للسيدات لكرة الصالات الفلبين 2025 FIFA™ مشاركة 16 منتخباً، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و7 ديسمبر/كانون الأول، حيث ستتنافس على لقب هذه البطولة التاريخية كل من الأرجنتين والبرازيل وكندا وكولومبيا وجمهورية إيران الإسلامية وإيطاليا واليابان والمغرب ونيوزيلندا وبنما وبولندا والبرتغال وإسبانيا وتنزانيا وتايلاند، إلى جانب الدولة المضيفة الفلبين.