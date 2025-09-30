تذاكر كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA™: إطلاق مرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa

تم طرح تذاكر المباريات التي ستُقام بالملعب الأولمبي التابع للمُجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله

ستقام المباراة الأولى في 17 أكتوبر/تشرين الأول، حيث يواجه منتخب البرازيل نظيره المغربي مستضيف البطولة

تُعطى الأسبقية لعملاء Visa الذين بإمكانهم شراء التذاكر قبل طرحها على عموم الجمهور، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتذاكر FIFA.com/tickets

مع اقتراب موعد انطلاق البطولة وارتفاع مستوى الإثار والتشويق، أصبح بإمكان حاملي بطاقات Visa شراء التذاكر لمشاهدة أفضل المنتخبات المشارِكة في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA™، حيث تم إطلاق مرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa، والتي ستستمر إلى غاية 6 أكتوبر/تشرين الأول في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت وسط أوروبا).

يُذكر أن التذاكر متاحة ابتداءً من 20 درهماً مغربياً، مما يتيح أمام عشاق كرة القدم فرصة سانحة لمشاهدة ألمع المواهب الواعدة في كرة قدم السيدات والاستمتاع بالمباريات التي ستُقام في الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط، بما في ذلك مباراتا الافتتاح والنهائي.

وستشهد هذه البطولة العالمية الموسعة مشاركة 24 منتخباً، إذ من المقرر أن تنطلق يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول، عندما يواجه منتخب البرازيل نظيره المغربي مستضيف البطولة في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، وهو نفس توقيت إجراء موقعة حسم اللقب في 8 نوفمبر/تشرين الثاني.

هذا وستستضيف ملاعب أكاديمية محمد السادس لكرة القدم في سلا معظم مباريات دور المجموعات وجميع مباريات الدور ثمن النهائي، باستثناء مباراة واحدة. وبعد انتهاء مرحلة البيع المسبق المخصَّصة حصرياً لحاملي بطاقات Visa، سيتم إطلاق مرحلة البيع لعامة الجمهور، حيث ستُطرح التذاكر على الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets ابتداء من 7 أكتوبر/تشرين الأول.