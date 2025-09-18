انطلاق عملية بيع تذاكر عموم الجمهور لكأس العالم للسيدات لكرة الصالات الفلبين 2025 FIFA™

يمكن للمشجعين شراء تذاكر البطولة عبر موقع FIFA.com/tickets

تتيح التذاكر إمكانية حضور ما يصل إلى أربع مباريات يومياً، بحسب جدول المباريات

ستشهد البطولة تنافس أفضل لاعبات كرة القدم داخل الصالات من 21 نوفمبر/تشرين الثاني ولغاية 7 ديسمبر/كانون الأول

لقد اقتربنا من انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات لكرة الصالات FIFA™. فبعدما اتَّضحت معالم دور المجموعات، بات بإمكان المشجعين والمشجعات اختيار التواريخ التي سيساندون فيها منتخباتهم المفضلة من المدرَّجات.

تتوفّر التذاكر للبيع ابتداءً من 499 بيزو فلبيني (9 دولارات أمريكية) للتذكرة الواحدة، وتسمح بحضور مباراتين (في نفس اليوم وعلى نفس الملعب)؛ وخلال أيام محدَّدة، يمكن للمشجعين شراء تذكرة واحدة تتيح إمكانية حضور أربع مباريات في المجموع (في نفس اليوم وعلى نفس الملعب)، علماً أن جميع فئات تذاكر المباريات متاحة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets.

يتنافس 16 منتخباً للفوز بالنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للسيدات لكرة الصالات FIFA™، وهي الأرجنتين، والبرازيل، وكندا، وكولومبيا، وإيران، وإيطاليا، واليابان، والمغرب، ونيوزيلندا، وبنما، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، وتنزانيا، وتايلاند، إلى جانب الدولة المضيفة الفلبين. وندعو جميع المشجعين للانضمام إلينا لمشاهدة هذه البطولة التاريخية والتعبير عن شغفهم من خلال تشجيع منتخباتهم المفضّلة.