تأكيد مجموعات نهائيات FIFAe 25: الإثارة العالمية تنطلق من الرياض في 10 ديسمبر

انتهت قرعة المجموعات الثلاث لنهائيات FIFAe 25

ستتنافس المنتخبات الوطنية، والأبطال العائدون، والمنتخبات التي تشارك لأول مرة في الرياض من 10 إلى 19 ديسمبر

التذاكر متاحة للجمهور لحضور الأيام النهائية في 13، 17، و 19 ديسمبر عبر هنا

أعلنت قرعة نهائيات FIFAe 25 عن المجموعات الرسمية للمنتخبات الوطنية المشاركة في أضخم بطولات كرة القدم الإلكترونية، والتي تشمل ثلاث منافسات ضمن كأس العالم FIFAe™: روكيت ليغ. (15-19 ديسمبر)، وeFootball™ للكونسول (10-13 ديسمبر)، وeFootball™ للهاتف المحمول (10-13 ديسمبر).

بعد اختتام سلسلة التصفيات المشوّقة التي شاركت فيها أكثر من 94 دولة، تُحدد هذه القرعة مسار المنافسة في إحدى أضخم فعاليات الرياضات الإلكترونية للمنتخبات، حيث تنتظر الفرق مراحل مجموعات قوية تليها أدوار الإقصاء الحاسمة.

إعادة مشاهدة القرعة

للمزيد من المعلومات حول نظام المنافسة والجدول الزمني، يرجى زيارة صفحات المسابقات:

ستشهد نهائيات FIFAe 25 تنافس أفضل الفرق الوطنية على المسرح العالمي في الرياض، مما يعد بأداء فائق المستوى، ومنافسات استثنائية، ولحظات لا تُنسى بينما يسعى نجوم كرة القدم الإلكترونية الكبار إلى المجد العالمي. يمكن للجماهير متابعة جميع أيام المنافسات من 10 إلى 19 ديسمبر عبر منصة FIFA.GG، أو الحضور مباشرة إلى مقر المنافسات في الرياض أيام 13، 17، و 19 ديسمبر لمتابعة الإثارة عن كثب.

يتوفر دليل إعلامي، بالإضافة إلى مواد صور وفيديو من الأعوام السابقة، [هنا].

المنصات الإعلامية مدعوة للانضمام إلى الحدث ويمكنها التقدم بطلب للاعتماد الإعلامي من خلال التواصل عبرmedia@fifa.org.

أين يمكن المشاهدة؟

ستكون نهائيات FIFAe 25 متاحة للمشاهدة مباشرة عبر FIFA.GG، وtwitch.tv/fifae، وyoutube.com/@FIFAe بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الدول المشاركة والقنوات الشريكة في البث بتقديم تغطية للحدث للجماهير في جميع أنحاء العالم بلمسة محلية، تضيف كل منها طابعها الخاص.

التوقيت

ستقام نهائيات FIFAe 25 في الفترة من 10 إلى 19 ديسمبر في الرياض.

بطولة كأس العالم FIFAe التي تشمل eFootball™ للكونسول وبطولة كأس العالم FIFAe التي تشمل eFootball™ للهاتف المحمول ستقامان من 10 إلى 13 ديسمبر.

بطولة كأس العالم FIFAe التي تتضمن روكيت ليغ ستقام من 15 إلى 19 ديسمبر.

يتوفر جدول زمني مفصل [هنا].يرجى زيارة صفحات المسابقات للاطلاع على جدول المباريات التفصيلي.

التذاكر

سيكون اليوم النهائي لكأس العالم FIFAe التي تتضمن eFootball™ في 13 ديسمبر، بالإضافة إلى أدوار خروج المغلوب لكأس العالم FIFAe التي تتضمن روكيت ليغ في 17 و 19 ديسمبر، مفتوحاً للجمهور. ويُرحّب المنظّمون بالجمهور لحضور المنافسات، حيث تتوفر التذاكر للشراء [هنا].

قصص رئيسية تستحق المتابعة

كأس العالم FIFAe التي تتضمن روكيت ليغ

المملكة العربية السعودية، الدولة المضيفة وحاملة لقب بطل العالم في روكيت ليغ، ستخوض تحديًا قويًا للحفاظ على لقبها وتقديم أداء حماسي يسعد الجماهير المحلية.

فرنسا، من بين المرشحين الأقوياء، تسعى للثأر بعد الهزيمة في نهائي العام الماضي أمام المملكة العربية السعودية.

مع قائمة جديدة بالكامل، تعد الولايات المتحدة من بين المرشحين، حيث قدم اللاعبون الذين يمثلون الدولة موسماً رائعاً حتى الآن في عام 2025، بعد فوزهم ببطولة العالم RLCS 2025 وحصولهم على مراكز ضمن أفضل 4 في بطولات RLCS الكبرى.

كأس العالم FIFAe التي تتضمن eFootball™ للكونسول

إندونيسيا، حاملة لقب بطل العالم الحالي للكونسول eFootball™، تعود للدفاع عن لقبها وتثبيت هيمنتها على الساحة العالمية.

مجموعة من الدول أظهرت مهاراتها في التصفيات، بما في ذلك إيطاليا، التي لم تُهزم في التصفيات؛ واليابان، التي فازت بتصفيات منطقتها بإقصاء إندونيسيا؛ والبرازيل، التي كانت مثالية تقريباً في منطقتها.

كأس العالم FIFAe التي تتضمن eFootball™ للهاتف المحمول