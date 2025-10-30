كشف النقاب عن بومة™، التميمة الرسمية لكأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™

تُكرِّم بومة™ الأسطورة بورا ميلوتينوفيتش، الذي درَّب خمسة منتخبات وطنية في كأس العالم FIFA™ قبل أن ينتقل إلى قطر للعمل كمستشار وخبير استشاري

ترمز بومة الصحراء إلى الدور الخفي لكشَّافي مواهب كرة القدم في تمهيد الطريق لنجوم المستقبل

تم طرح تذاكر كأس العالم تحت 17 سنة 2025 FIFA™، أول نسخة تُجرى بالنظام الموسع الجديد الذي يضم 48 منتخباً، والتي ستُقام خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني في مجمع أسباير زون الرياضي المتميّز

مع اقتراب موعد كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™، كُشف النقاب عن بومة™، التميمة الرسمية للنسخة التاريخية من البطولة المقرّر انطلاقها يوم الاثنين المقبل.

فبينما يتأهب ألمع النجوم الصاعدين في سماء اللعبة لشد الرحال إلى الدوحة من مختلف أنحاء العالم، لخوض غمار أول نسخة تُجرى بالنظام الموسع الجديد الذي يضم 48 منتخباً وطنياً في تاريخ هذه المسابقة، فإن بومة الصحراء ترمز إلى الدور المهم الذي يلعبه كشَّافو مواهب كرة القدم في تمهيد الطريق لنجوم المستقبل، والذي غالباً ما يتم تجاهله ويُستهان به.

وتُمثِّل التميمة الرسمية للبطولة تكريماً للاعب الصربي السابق والخبير التكتيكي فيليبور "بورا" ميلوتينوفيتش، الذي قاد خمسة منتخبات وطنية مختلفة في خمس نسخ متتالية من كأس العالم FIFA™ بين عامي 1986 و2002، قبل أن يساهم بشكل كبير في تطوير كرة القدم القطرية من موقع المدرب وكشَّاف المواهب على حد سواء.

ذلك أن ما أحرزته قطر من تقدّم ملحوظ في منظومة كرة القدم العالمية يمكن أن يُعزى جزئياً إلى الأسطورة ميلوتينوفيتش، الذي كان أسدى خدمات استشارية وإرشادية جليلة لكرة القدم القطرية، وقدَّم دعماً قيِّماً لمختلف الجهات الفاعلة في اللعبة بهذه الدولة الخليجية حيث يُقيم منذ عام 2009.

وقد كان له دور بارز في نجاح البلاد في استضافة كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™، وهو الذي عمل مستشاراً وسفيراً لأكاديمية أسباير المرموقة، التي كانت بمثابة مركز فني وحاضنة للمواهب التي شكلت العمود الفقري للمنتخب القطري المتوَّج بكأس آسيا مرتين متتاليتين والمتأهل مؤخراً لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™ التي ستُقام في أمريكا الشمالية منتصف العام المقبل.

وعلى غرار بورا، تمتاز بوما بالحِكمة والخبرة والتبصُّر، حيث تجوب سماء كرة القدم طولاً وعرضاً بحثاً عن نجوم المستقبل، مستعينة في ذلك بنظراتها الحادة التي تُمكِّنها من اكتشاف الجيل القادم من اللاعبين ومساعدتهم في تطوير مهاراتهم.

فمن خلال طلّةٍ لا تُخطئها العين وشَعر وافر متدفِّق ونظارات تَنُمُّ عن حضور متفرّد، تُمثّل بومة - جنباً إلى جنب مع بورا - رمزاً مثالياً لهذه النسخة التاريخية من المسابقة، والتي ستقف شاهدة على أول تألق للمواهب الصاعدة في سماء كرة القدم العالمية.

ذلك أن "بومة" تُعتبر بمثابة تكريم مثالي لميلوتينوفيتش ولجميع من يُسخِّرون خبراتهم ورؤيتهم وبصيرتهم في سبيل اكتشاف المواهب الكروية في مختلف البيئات والسياقات.

وستكون الأضواء والأعين شاخصة على بومة الصحراء المرحة خلال الشهر المقبل عندما تستضيف العاصمة القطرية الدوحة هذا المهرجان الكروي الرائع الذي سيشهد مشاركة 48 منتخباً في أجواء عائلية بمجمع أسباير زون الرياضي المتميّز.

يُذكر أن النُّسخ السابقة من هذه البطولة كانت بمثابة منصة مثالية لتألق لاعبين موهوبين شقُّوا طريقهم بثبات إلى سماء النجومية، ومن أبرزهم جيانلويجي بوفون ولويس فيغو وتشافي هيرنانديز وإيدين هازار وأندريس إنييستا ونيمار ورونالدينيو وسون هيونغ مين وفرانشيسكو توتي، الذين بدؤوا مسيراتهم في منافسات FIFA عبر بوابة هذه المسابقة.