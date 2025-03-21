بطولة كأس العالم للأندية FIFA تُقدِّم للجماهير رؤى وإضاءات جديدة حول المسابقة وخباياها

أطلق FIFA برنامج بث صوتي ستشارك فيه العديد من الأسماء اللامعة التي ستكون حاضرة في بطولة كأس العالم للأندية FIFA المقررة بالولايات المتحدة

يشارك في الحلقة الأولى المهاجم هاري كين نجم بايرن ميونخ

ستُبث الحلقات أسبوعياً على منصة SiriusXM FC خلال الفترة التي تسبق موعد انطلاق البطولة

على بُعد أشهر قليلة من موعد انطلاق كأس العالم للأندية FIFA 2025، أطلق FIFA برنامج بث صوتي (بودكاست) جديد لتقريب المستمعين من أبرز الأسماء المشارِكة في البطولة والقصص المثيرة التي تنطوي عليها.

فابتداءً من 20 مارس/آذار، ستُبث الحلقات أسبوعياً على منصة SiriusXM FC، كما ستكون متاحة على جميع منصات البث الصوتي (بودكاست)، وكذلك على موقع "داخل FIFA". هذا وستُبث أيضاً حلقات بشكل متكرر حتى أثناء البطولة، التي من المقرر إقامتها خلال الفترة الممتدة بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في الحلقة الأولى رئيس FIFA جياني إنفانتينو، والمهاجم هاري كين نجم بايرن ميونخ، ومدير قسم FIFA المعني بالبطولة في الولايات المتحدة الأمريكية مانولو زوبيريا،

كما تتضمن لمحة عن البطولة من وجهة نظر العملاقين الأرجنتينيَين بوكا جونيورز وريفر بليت، وهما الغريمان التقليديان اللذان سيشاركان في بطولة كأس العالم للأندية FIFA التي ستكون الأولى من نوعها وستقام مرة كل أربع سنوات.

يُذكر أن البودكاست من إنتاج شركة IMG، ويشرف على تقديمه كل من سيمرا هانتر وموريس إيدو، المعلق التلفزيوني البارز واللاعب الدولي الأمريكي السابق، حيث يهدف برنامج البث الصوتي الرائد إلى الغوص في كواليس عملية تنظيم البطولة الأكثر شمولاً وتنوعاً في تاريخ كرة القدم العالمية.

وسيشارك في البرنامج لاعبون يمثلون الأندية الـ 32 المتأهلة للبطولة، كما سيشهد مساهمة صحفيين من مختلف المدن المضيفة الـ 11 الموزعة على مختلف أنحاء الولايات المتحدة، فضلاً عن حضور وجوه إعلامية أخرى من شتى أرجاء العالم، وذلك لتقديم رؤى وإضاءات حصرية على هذا الحدث العالمي، إذ سيشمل محتوى البودكاست معلومات للجمهور حول كيفية متابعة المسابقة عبر DAZN، منصة الترفيه الرياضي الرائدة التي ستبث كافة مباريات البطولة مجاناً في جميع أنحاء العالم.