انطلاق مشروع FIFA Arena في إندونيسيا بافتتاح ملعبين صغيرين

جرى افتتاح الملعبين الصغيرين بالقرب من جاكرتا في إطار مشروع FIFA Arena

تهدف هذه المبادرة إلى بناء ألف ملعب صغير حول العالم ليستفيد منها الأطفال، بعد التعهد الذي قطعه جياني إنفانتينو رئيس FIFA

صرّح رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم أنّ هذه الملاعب هي رمز "للفرص والتعلم والأمل"

افتتح مشروع FIFA Arena ملعبين صغيرين في منطقتين تقعان بالقرب من المدارس في إندونيسيا مع توالي الخطوات الأساسية في طريقها إلى تحقيق طموح رئيس FIFA جياني إنفانتينو، ,الذي يقضي بتشييد 1000 ملعب صغير حول العالم ليستفيد منها الأطفال.

انطلق مشروع FIFA Arena برحلته حول العالم بغية إنعاش الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211، وحطّ الرحال في محطة الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم ليكون من بين المحطات الـ11 الأولى.

ورفع المشروع الستار عن ملعب صغير في منطقة سيبوتات التي تقع إلى جنوب شرق العاصمة جاكرتا، ليستفيد منه حوالي 600 من تلاميذ مدرسة سيبوتات الإعدادية الرسمية 07 ومدرسة سيبوتات لذوي الإعاقة، كما جرى افتتاح ملعب آخر بالقرب من جامعة مانديري في غرب جاكرتا. يستفيد من الملعب الصغير الثاني أكثر من 850 طالباً يرتادون مدرسة كوسوما ويجايا 05 الإعدادية، ومدرسة كوسوما ويجايا 07 الإعدادية ، ومدرسة BDN الإعدادية.

“وفي رسالة مصوّرة عُرضت أثناء حفل الافتتاح، الذي حضرته كانيا كيوماني عضوة مجلس FIFA ونائبة رئيس اتحاد لاوس لكرة القدم، وإريك ثوهير، رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، وغيرهما من كبار الشخصيات من الحكومة المحلية ومن عالم كرة القدم، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "أتقدم بأحرّ التهاني إلى الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم وإلى رئيسه إريك ثوهير. لقد انضممتم الآن إلى التشكيلة الأساسية، وأصبحتم من الدول الـ11 الأولى التي تفتتح ملاعب صغيرة في إطار FIFA Arena وتشارك في إطلاق هذا المشروع الذي سيغيّر حياة ملايين الأطفال."

"كرة القدم حقّ لكلّ فتى وفتاة ممن يريدون ممارستها. فهم يستحقون التمتع بمساحة آمنة، ليتعلموا ويلعبوا وينموا. وهذه أساسيات مشروع FIFA Arena. وهذا ما قدّمتموه إلى الأطفال في إندونيسيا. أنتم الآن في الطليعة، وسيسير الكثيرون على خطاكم."

مشروع FIFA Arena في إندونيسيا Previous 01 / 14 Two mini-pitches have been inaugurated near Jakarta as part of the FIFA Arena project 02 / 14 Children attending the opening of the new FIFA Arena mini-pitches in Jakarta, Indonesia 03 / 14 Two new FIFA Arena mini-pitches have been opened near schools in Indonesia 04 / 14 Children attending the opening of the new FIFA Arena mini-pitches in Jakarta, Indonesia 05 / 14 Two mini-pitches have been inaugurated near Jakarta as part of the FIFA Arena project 06 / 14 Football Association of Indonesia President Erick Thohir attending the opening of two new FIFA Arena mini-pitches 07 / 14 FIFA Arena inauguration in Jakarta, Indonesia 08 / 14 FIFA Member Associations Division Asia & Oceania Regional Director Sanjeevan Balasingam underlined FIFA Arena’s significance 09 / 14 The FIFA Arena project is being rolled out around the world with the Football Association of Indonesia (PSSI) among the first 11 of FIFA’s 211 Member Associations to bring it to life 10 / 14 Football Association of Indonesia President Erick Thohir says the pitches are about “opportunity, learning and hope” 11 / 14 Children attending the opening of two mini-pitches as part of the FIFA Arena project 12 / 14 Football Association of Indonesia President Erick Thohir speaks during the inauguration ceremony 13 / 14 The initiative aims to establish at least 1,000 new mini-pitches worldwide to benefit children 14 / 14 Group photo during the inauguration of two new FIFA Arena mini-pitches Next

ومن جهته شدد سانجيفان بالاسينغام، مدير قسم FIFA المعني بالاتحادات الأعضاء في آسيا وأوقيانوسيا، على أهمية مشروع FIFA Arena. وصرّح قائلاً: "تُظهر لنا هذه الملاعب مدى قدرة البنية التحتية لكرة القدم على إحداث أثر دائم على المجتمعات، عند دمجها مع التعليم. هذه هي كرة القدم بأبهى حللها، لأنها مفتوحة للجميع وشمولية وتركّز على المستقبل."

تقضي رؤية الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، مدعوماً من FIFA ومن الحكومة الإندونيسية، بتوسيع هذا النموذج ليشمل محافظات أخرى في السنوات القادمة، عبر الارتكاز على ملاعب FIFA Arena لتكون حجر الأساس للاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية لكرة القدم المتمحورة حول الشباب.

“وفي هذا الصدد، قال إريك ثوهير رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، الذي يعمل بالتعاون مع المدارس وملّاك الأراضي لإنجاز المشروع: "لا يقتصر هذا الملعب على كرة القدم فحسب، بل هو رمز للفرص، والتعلم، والأمل."