الكشف عن تصميم كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™ مع اقتراب القرعة

يُجسِّد التصميم روح اللعبة وانطلاق حقبة جديدة في كرة الصالات للسيدات حول العالم

ستُعرض الكأس خلال مراسم القرعة الرسمية للبطولة التي تستضيفها في الفلبين يوم الاثنين 15 سبتمبر/أيلول

ستُقسم المنتخبات الـ16 المشارِكة إلى أربعة مجموعات بحسب القرعة التي تعتمد على قائمة تصنيف FIFA العالمي لكرة الصالات للسيدات

تم الكشف عن كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™، إيذاناً ببداية عهد جديد في كرة الصالات للسيدات العالمية. صُممت هذه الجائزة المرموقة من قِبل مصممو FIFA، وهي تُجسّد حيوية ودقة وإبداع لعبة كرة الصالات للسيدات. وما من شكّ في أن هذه الكأس، التي تُمثِّل منارة للتميُّز، ستكون مصدر إلهام للاعبات والجماهير على حد سواء قبيل انطلاق باكورة نسخ البطولة في الفلبين لاحقاً هذا العام.

تم الانطلاق في مفهوم التصميم من كأس العالم داخل الصالات FIFA™ للرجال، ولكنها تحمل هويتها الخاصة، بحيث تُجسِّد روح المستديرة الساحرة لكرة الصالات، وإيقاعها السريع، والمهارات الخاصة التي تتطلّبها. أما أبرز عنصرين في التصميم، فهما عمودين متقاطعين من الذهب والفضة يرمزان لقيم الوحدة والتنافس، بالإضافة إلى ملعب لكرة الصالات. كما يُحاكي التصميم المقوَّس للكأس الإيقاع الحيوي للعبة، ويستحضر البراعة التقنية التي تتطلبها اللعبة، وفنيات التحكم بالكرة، وروح الجماعة التي تميُّز كرة الصالات.

سيتعرّف العالم على الكأس الجديدة خلال مراسم القرعة الرسمية للبطولة التي تستضيفها في الفلبين يوم الاثنين المقبل 15 سبتمبر/أيلول، وبالتحديد في العاصمة مانيلا في الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي، وستُقدّمها مارا أكوينو، التي تُعتبر شخصية إعلامية رياضية شهيرة في الفلبين. سيحضر هذه الفعالية ممثلون عن FIFA وأساطير رياضية وشخصيات شهيرة للتعرف على كيفية تقسيم المنتخبات في مرحلة المجموعات من أولى نسخ كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™. ولمنح الجمهور حول العالم فرصة متابعة هذا الحدث المنتظر، سيتم بثّ مراسم القرعة مباشرة عبر FIFA.com، وتطبيق FIFA+. إجراءات القرعة وتوزيع المنتخبات

سيتنافس في كأس العالم لكرة الصالات للسيدات الفلبين 2025 FIFA™ إجمالي 16 منتخباً، بما في ذلك منتخب إيران، لتكون هذه أول مشاركة لفريق للسيدات من البلاد في أي من بطولات FIFA. وسيُشارك في البطولة أيضاً المنتخب التنزاني، الذي سيُمثّل البلاد لأول مرة في بطولة من بطولات FIFA من فئة النخبة (سواء الرجال أو السيدات). تم تقسيم المنتخبات المشارِكة إلى أربعة أوعية بحسب ترتيبها على قائمة تصنيف FIFA العالمي لكرة الصالات للسيدات الذي صدر في 29 أغسطس/آب الماضي. أدناه تفاصيل التقسيم على الأوعية المرتّبة في كل وعاء بحسب ترتيبها في التصنيف من الأعلى إلى الأدنى (باستثناء منتخب الفلبين الذي تم تحديد وعائه بشكل مسبق لكونه فريق الدولة المستضيفة):

الوعاء 1

الفلبين (الدولة المستضيفة)

البرازيل

أسبانيا

البرتغال

الوعاء 2

تايلاند

اليابان

الأرجنتين

إيطاليا

الوعاء 3

كولومبيا

إيران

بولندا

نيوزيلندا

الوعاء 4

المغرب

كندا

بنما

تنزانيا

سيتم السحب من هذه الأوعية الأربعة لتوزيع المنتخبات على أربع مجموعات (من الأولى إلى الرابعة)، بحيث يضمّ كل منها أربعة فرق. تتوافر المزيد من المعلومات في وثيقة إجراءات القرعة.