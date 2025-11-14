الإعلان عن القوائم النهائية للمنتخبات المُشاركة في كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™

تتضمّن القوائم أشهر اللاعبات في كرة الصالات اللواتي يسعين إلى ترك بصمة في الفلبين

من المقرر أن تقام النسخة الأولى من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™ خلال الفترة الممتدة ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و7 ديسمبر/كانون الأول

سيتم بث كافة المباريات مباشرة على موقع FIFA.com وعبر منصة FIFA+

تعدنا كأس العالم لكرة الصالات للسيدات الفلبين 2025 FIFA™ بمشاركة نجوم الرياضة بعد أن أكّدت البلدان الـ16 المشاركة في الفعالية التي تستقبلها مدينة باسيغ على القوائم النهائية للمنتخبات.

وهذه القوائم تزخر بأهمّ الأسماء وأكبر المواهب. سواء أكنتم تشاهدون من أرض الملعب أو على موقع FIFA.com أو عبر منصة FIFA+ حول العالم، أنتم على موعد مع أجمل المهارات التي ستقدّمها اللاعبات مثل ريناتا أداماتي، وأماندينيا، وكاميلا، وإريني كوردوبا، وريو إيغاوا، وإميلي، وفيفو، ونيكون مانسيا، وسيلفينا نافا، وكارينا نونييز، وبيكي، وإيريني سامبر، وجانيس سيلفا، ومارال توركامان.

بالإضافة إلى اللاعبات الشابات مثل إيستر بروسارد، وجاسمين دمراوي، وإيزابيلا فلانيغان، ولوسيا روسي، وآريا سايتوين، وكارين توريس. ناهيك عن حارسات المرمي العالميات مثل بيانكا، وإيلينا غونزاليز، وأنا كاتارينا بيريرا، وأنا كارولينا سيستاري، وفارزاني تافاسولي.

هذه النسخة الأولى من البطولة الي ستتنافس من خلالها أفضل اللاعبات في الاتحادات القارية الستة للظفر بالمجد العالمي ولإظهار سبب كون كرة الصالات واحدة من أسرع الرياضات نمواً وأكثرها حركة وإثارة حول العالم.

يخوض منتخب البرازيل المنافسة متصدراً التصنيف العالمي لكرة الصالات للسيدات FIFA، وهو المنتخب الوحيد الذي ترأس الترتيب حتّى هذه اللحظة. غير أنّ أقرب المنافسين له، منتخبي أسبانيا والبرتغال، سيخوضان غمار البطولة في محاولة لإثبات تفوّقهما. ثمّ يأتي منتخبا تايلاند واليابان، اللذين سيشاركان أيضاً في البطولة لإكمال المراكز الخمسة الأولى.

ستُقام جميع المباريات في ملعب PhilSports في مدينة باسيغ، في العاصمة مانيلا، وسوف تُنقل مباشرة على موقع FIFA.com وعلى منصّة FIFA+.