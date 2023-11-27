القرعة النهائية تمهد الطريق لمنافسات تاريخية لكرة الصالات في دورة الألعاب الأولمبية للشباب دكار 2026

ستجري قرعة منافسات كرة الصالات في دورة الألعاب الأولمبية للشباب دكار 2026 في مقر FIFA بمدينة زيورخ بتاريخ 21 مايو/أيار

ستتألق لعبة كرة الصالات على الساحة الأولمبية مع استضافة أفريقيا لهذا الحدث لأول مرة، وسيُشارك 16 منتخباً من مختلف أرجاء العالم

تنطلق المنافسات بفئة الشابات في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، وتُختتم بنهائي فئة الشباب في 12 نوفمبر/تشرين الثاني

يرتفع مستوى الحماس مع اقتراب انطلاق منافسات كرة الصالات في دورة الألعاب الأولمبية للشباب دكار 2026، إذ سيستضيف مقر FIFA بمدينة زيورخ السويسرية قرعة فئتي الشباب والشابات بتاريخ 21 مايو/أيار 2026.

وستُحدِّد القرعة معالم مجموعات البطولتين التي ستُضمّ كل منهما ثمانية منتخبات من أرجاء العالم ستتنافس في أول فعالية رياضية أولمبية تحلّ على القارة الأفريقية.

هذا وستُقام منافسات كرة الصالات في دورة الألعاب الأولمبية للشباب عبر منشأتين رياضيتين هما دكار أرينا في مدينة ديامنياديو ومجمّع إبا مار ديوب الرياضي في دكار، على أن تنطلق المنافسات ببطولة الشابات يوم الأحد 1 نوفمبر/تشرين الثاني، وتُختتم مع بطولة الشباب يوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتشهد المنافسات مشارَكة 160 لاعباً ولاعبة، بواقع 80 في كل بطولة، يبلغ عمرهم 17 سنة أو أقل، في 32 مباراة، بحيث تنطلق في مُجمَّع إبا كار ديوب الرياضي قبل أن تستضيف منشأة دكار أرينا نهائي البطولتين.

وتؤكد البطولتان من جديد الأهمية المتزايدة لكرة الصالات على الساحة الأولمبية، عقب إدراج هذه الرياضة بنجاح في دورة الألعاب الأولمبية للشباب بوينس آيرس 2018. كما ستمثل دكار 2026 محطة بارزة جديدة لهذه اللعبة السريعة الإيقاع والعالية المتطلبات الفنية، بما يقرّبها من جيل جديد من اللاعبين والمشجعين في أفريقيا ومختلف أنحاء العالم.

يُذكر أن جامعة أمادو ماهتار مبو في مدينة ديامنياديو ستستضيف القرية الأولمبية للشباب، فيما يُتوقع أن يتفاعل آلاف الشباب مع الألعاب من خلال برامج مجتمعية ومبادرات تعليمية وبرنامج لتوزيع تذاكر مجانية.

وسيتم قريباً الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن إجراءات القرعة وتقسيم المنتخبات المشارِكة وترتيبات البث عبر القنوات الرسمية لـ FIFA.

البطولة الأولمبية لكرة الصالات للشباب: أفغانستان (آسيا)، المغرب (أفريقيا)، بنما (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، الأرجنتين وباراغواي (أمريكا الجنوبية)، جزر سليمان (أوقيانوسيا)، البرتغال (أوروبا)، السنغال (الدولة المستضيفة).