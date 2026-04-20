فتح باب تقديم الطلبات للتطوع في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بولندا 2026 FIFA™

من المرتقب أن يساهم نحو 1000 متطوع في تنظيم البطولة عبر أربع مدن مضيفة بين 5 و27 سبتمبر/أيلول

أدى المتطوعون والمتطوعات دوراً رئيسياً في كأس العالم تحت 20 سنة FIFA 2019، التي كانت أول بطولة FIFA مقامة على الأراضي البولندية

تُقدَّم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني volunteer.fifa.com

فُتح باب تقديم الطلبات للانضمام إلى برنامج المتطوعين والمتطوعات الخاص ببطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بولندا 2026 FIFA™. فللمرة الثانية، يستعد المتطوعون والمتطوعات لأداء دورهم في تهيئة الظروف لبروز نجمات كرة القدم الواعدات عندما تستقبل بولندا أسرة كرة القدم العالمية مجدداً بمناسبة استضافتها لإحدى بطولات FIFA للفئات السِّنية.

وستتنافس 24 من أفضل المنتخبات النسائية لفئة تحت 20 سنة من أجل الظفر بالمجد العالمي في أربع مدن بولندية نابضة بالحياة، هي وودج وبييلسكو-بياوا وكاتوفيتسه وسوسنوفييتس، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 27 سبتمبر/أيلول، حيث سيبرز جيل جديد من المواهب في كرة قدم السيدات لإلهام الجماهير حول العالم.

وبعد النجاح الذي حققته بولندا في استضافة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA 2019، والتي أسهم فيها المتطوعون والمتطوعات إسهاماً بارزاً في نجاح الفعالية، تعود البلاد مرة أخرى لتكون مسرحاً لإحدى مسابقات FIFA، إذ من المنتظر أن تعزز نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بولندا 2026 FIFA™ على صعيد السيدات مكانة بولندا كدولة قادرة على استضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، وأن تسلط الضوء على تطور اللعبة النسائية في هذا البلد الأوروبي.

وقالت باميلا مايزنر، التي ساهمت في ضمان سلاسة مراسم ما قبل المباريات في جميع اللقاءات التي أُقيمت في وودج خلال نسخة 2019 من بطولة الرجال لفئة تحت 20 سنة: "أتطلع بشدة إلى المشاركة في فعالية من هذا النوع مرة أخرى، بالنظر إلى الأجواء الرائعة التي عشناها في المرة الماضية".

وأضافت: "تعرفتُ على كثير من الأشخاص الملهمين، كما ساعدتني هذه التجربة على تطوير ثقتي بنفسي، إلى جانب مهاراتي التنظيمية والقيادية، وهو ما عاد عليّ بالفائدة أيضاً في دوري كحَكَمة".

ومن المتوقع أن يشارك نحو 1000 متطوع، حيث سيساهمون في دعم 16 مجالاً وظيفياً عبر المدن المضيفة الأربع، إذ سيُوزَّع المتطوعون والمتطوعات على مواقع رئيسية تشمل الملاعب ومرافق التدريب والفنادق. ويرحب FIFA بالمتقدمين والمتقدمات بطلبات الانضمام إلى البرنامج من مختلف الخلفيات والقدرات، بما يعكس التزامه بالشمولية ويؤكد رسالتَه المتمثلة في توحيد الناس عبر كرة القدم، فضلاً عن إبراز ما تشتهر به بولندا من حفاوة وحسن ضيافة.

ويتعين على المتقدمين والمتقدمات بطلبات الانضمام إلى البرنامج أن يكونوا قد بلغوا 18 عاماً على الأقل وقت تقديم الطلب، وأن يكونوا مؤهلين للتطوع في بولندا، ومتفرغين طوال فترة البطولة. كما يُعد الإلمام الجيد باللغة الإنجليزية شرطاً أساسياً، فيما يشكل إتقان لغات أخرى ميزة إضافية، بالنظر إلى ضرورة التفاعل مع أفراد مجتمع كرة القدم العالمي، مع التنويه بأنه لا يُشترط امتلاك تجربة سابقة في مجال التطوُّع.