التأكيد على استضافة قطر المرحلة النهائية من كأس القارات للأندية FIFA 2025™

قطر تستضيف المباريات الثلاث الأخيرة من كأس القارات للأندية FIFA 2025™

تحديد منافس باريس سان جيرمان في المباراة النهاية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول من خلال ديربي الأمريكيتين FIFA وكأس التحدّي FIFA

الدولة التي استضافت كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستنظّم كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ وكأس العرب FIFA™ لاحقاً هذا العام

تمّ التأكيد على استضافة قطر المباريات الثلاث الأخيرة (المباراة 3 إلى المباراة 5) من كأس القارات للأندية FIFA™، هذه البطولة السنوية التي تشارك فيها نخبة الأندية والتي تمنح أبطال كلّ واحد من الاتحادات القارية الستة الفرصة للمنافسة على الساحة العالمية.

تتألّف المرحلة الأخيرة من ثلاث مباريات وستُلعب في الدوحة في ديسمبر/كانون الأوّل مختتمة البطولة.

تُقام المباراة 3، المُلقّبة بديربي الأمريكيّتين يوم الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول، وستجمع فريق كروس أزول المكسيكي بطل كأس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم 2025 بالفائز المُنتظَر لكأس ليبرتادورس 2025 الذي ستُحدَّد هويّته في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

علماً أنّ الفائز بالديربي سيواجه الفريق المصري بيراميدز في المباراة 4 للفوز بكأس التحدي FIFA يوم السبت 13 ديسمبر/كانون الأول 2025.

حسم فريق بيراميدز، الفائز بدوري أبطال أفريقيا، مكانه في المباراة 4 بعد تغلّبه على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي (الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا) وعلى فريق الأهلي (الفائز بدوري أبطال آسيا) في طريقه لرفع كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA في جدّة يوم 23 سبتمبر/أيلول.

هذا، ويُسدل الستار على البطولة بعد المباراة 5، نهائي كأس القارات للأندية FIFA، يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2025، في المباراة التي تجمع بين الفائز بكأس التحدي FIFA وباريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، ضمن معركة لتحديد الفائز بكأس القارات للأندية FIFA.

تلقي هذه الفترة المثيرة الضوء على دور قطر المتواصل كدولة مستضيفة بينما تستعد البلاد لاستضافة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ وكأس العرب FIFA™ في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، باستخدام المَرافق والاستادات والبنية التحتية التي بنتها من أجل كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ويُذكر أنّ نسخة العام الماضي من كأس القارات للأندية FIFA شهدت تحديثاً لشكل البطولة، التي تُوّج ريال مدريد بطلاً لها بعد فوزه على باتشوكا أمام 70 ألف متفرّج في استاد لوسيل الأسطوري في ديسمبر/كانون الأول 2024.